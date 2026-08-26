Pháp luật - Đời sống Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền tại phường La Gi Công an phường La Gi phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá một tụ điểm đá gà ăn tiền, tạm giữ hình sự 4 người để điều tra.

Các đối tượng có liên quan và tang vật vụ việc

Khoảng 12h30 ngày 20/8, Công an phường La Gi phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện, triệt phá một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền tại tổ dân phố Tân Bình, phường La Gi.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang 7 người gồm N.V.K (SN 1982), N.T.T (SN 1996), T.C (SN 1997), N.G.H (SN 2003), T.N.T (SN 1986), H.K.T (SN 1982) và N.K.Đ (SN 1975). Những người này cư trú hoặc đang sinh sống tại phường La Gi và phường Phước Hội.

Tang vật thu giữ gồm hơn 6 triệu đồng, 7 điện thoại di động, 1 con gà, 1 cân loại 5 kg và 7 cuộn băng keo vải màu trắng. Qua làm việc, các đối tượng bước đầu thừa nhận tham gia đá gà ăn tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đọc lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng có liên quan

Mở rộng điều tra, Công an đưa thêm 3 người liên quan về trụ sở làm việc, gồm N.T.P (SN 1991, trú phường La Gi), Đ.Đ.T.L (SN 1996, trú xã Hàm Tân) và T.X.N (SN 1992, trú phường La Gi).

Theo cơ quan điều tra, qua làm việc, những người này thừa nhận hành vi đánh bạc; T.X.N được xác định là người trực tiếp tổ chức sòng đá gà.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự N.V.K, N.T.P, Đ.Đ.T.L và T.X.N để tiếp tục điều tra.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.