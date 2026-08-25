Pháp luật - Đời sống Triệt xóa đường dây 7 tấn cà phê dỏm, trận đánh nghẹt thở của PC03 Hàng tấn vỏ cà phê, đậu nành trộn cùng hương liệu hóa chất độc hại đang âm thầm đầu độc người dân và hành trình lật tẩy đường dây sản xuất cà phê dỏm là một cuộc đấu trí đầy cam go, nghẹt thở.

Ngày 23/8, Giám đốc Sở Nội vụ đã có tờ trình Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị tặng Bằng khen cho Trung tá Lê Công Hoàng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) và Thượng úy Nguyễn Đăng Đạt, PC03, Công an tỉnh Lâm Đồng.

2 sĩ quan này đã có thành tích góp phần phát hiện, triệt xóa đường dây sản xuất cà phê giả với số lượng lớn tiêu thụ tại Lâm Đồng và nhiều địa phương khác trong cả nước.

Số lượng cà phê dỏm thu giữ trong chuyên án (Ảnh Công an cung cấp)

Đây không chỉ là sự vinh danh 2 cá nhân xuất sắc mà còn là nguồn cảm hứng tri ân những nỗ lực thầm lặng, xuyên đêm của cả tập thể PC03; công an cơ sở và các đơn vị giám định trong trận đánh: Triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn nhất kể từ khi sáp nhập các tỉnh.

Những đêm trắng sau chuyên án “cà phê dỏm”

Có những chuyên án không bắt đầu bằng tiếng còi hú hay những cuộc truy đuổi nghẹt thở. Nó bắt đầu từ một mùi cà phê tưởng như rất quen, một gói hàng giá rẻ và những dấu hiệu bất thường được các trinh sát âm thầm ghi nhận.

Cuối năm 2025, đầu năm 2026, trong quá trình nắm tình hình về vệ sinh an toàn thực phẩm, các trinh sát PC03, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một số đối tượng vì lợi nhuận đã tổ chức sản xuất cà phê không đảm bảo chất lượng.

Đằng sau những gói cà phê có bao bì bắt mắt là công thức khiến người tiêu dùng khó có thể nhận biết bằng mắt thường: đậu nành, bắp rang, vỏ cà phê và những nguyên liệu giá rẻ được rang cháy, xay nhuyễn, sau đó trộn thêm hương liệu, phẩm màu, chất tạo mùi, tạo vị để bán ra thị trường dưới danh nghĩa cà phê.

Từ chuyến hàng bất minh trên xe tải, PC03 đã lần ra cả đường dây sản xuất café dỏm (Ảnh CACC)

Điều đáng lo hơn, quá trình sản xuất còn sử dụng một số phụ gia, hóa chất không rõ nguồn gốc. Những thành phần này nếu không được kiểm soát có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt đối với gan, thận, hệ thần kinh, tim mạch; nguy cơ càng đáng lưu ý nếu người sử dụng thường xuyên hoặc có bệnh nền.

Với các trinh sát, đây không còn là chuyện một gói cà phê dở hay ngon mà đó là sức khỏe của rất nhiều người có thể đang bị đặt lên bàn cân của lợi nhuận.

Phá án từ những dấu vết nhỏ

Sau thời gian theo dõi, PC03 xác lập chuyên án triệt phá đường dây này. Tuy nhiên muốn phá một đường dây tội phạm, phải lần được cả chuỗi phía sau: ai sản xuất, sản xuất ở đâu, nguyên liệu từ đâu, ai đóng gói, ai vận chuyển, bán cho ai và hàng đi bằng con đường nào.

Các trinh sát PC03 phối hợp Công an xã Bảo Lâm 3 rà soát, xác minh, thu thập thông tin nhân thân, lai lịch những người liên quan, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động.

Càng lần theo, bức tranh càng hiện rõ, xác định nhóm đối tượng này hoạt động liên xã, phường, tổ chức sản xuất tương đối khép kín, chủ yếu thuê người thân quen làm việc, hạn chế người lạ tiếp cận. Bao bì, mẫu mã và phương thức vận chuyển thường xuyên thay đổi.

Hàng hóa không chỉ được đưa vào các quán cà phê nhỏ, cửa hàng tạp hóa mà còn len qua các nền tảng trực tuyến. Đây chính là điểm khiến cuộc đấu tranh không đơn giản.

Một cơ sở sản xuất có thể đóng cửa, nhưng đường đi của một gói hàng trên mạng thì có thể biến mất chỉ sau vài cú nhấp chuột.

Ban chuyên án phải kiên nhẫn chờ thời điểm. Nhận định thời cơ phá án đã chín muồi, ngày 27/1/2026 lực lượng PC03 phối hợp Công an xã Bảo Lâm 3 kiểm tra đột xuất chiếc ô tô tải Hyundai biển số 48C-093.73 do Trương Thành Tín điều khiển.

Trên xe là những gói cà phê đang được đưa đi tiêu thụ nhưng điều quan trọng hơn nằm ở phía sau những gói hàng ấy.

Lực lượng chức năng tạm giữ 1.160 gói cà phê thành phẩm, tổng khối lượng 580kg, cùng tang vật, phương tiện và tài liệu liên quan.

Từ chiếc xe, các trinh sát lần ngược về nơi sản xuất là Công ty TNHH SX TM WORLD COFFEE, tại phường Bắc Gia Nghĩa, do Lương Viết Kiểm làm người đại diện theo pháp luật.

Tại đây, một khối lượng hàng hóa lớn tiếp tục được phát hiện gồm 8.354 gói cà phê thành phẩm, tổng khối lượng 4.177kg, cùng khoảng 3.000kg nguyên liệu và nhiều máy móc phục vụ sản xuất.

Cộng với số hàng bị phát hiện trước đó, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 7 tấn cà phê rang xay đã đóng thành phẩm.

Theo lời khai, vì lợi nhuận, các đối tượng đã chỉ đạo nhân viên sử dụng đậu nành trộn với cà phê nhân và hương liệu để sản xuất, bán ra thị trường với giá rẻ, không đạt tiêu chuẩn chất lượng như công bố.

Ngày 13/3/2026, căn cứ kết luận trưng cầu giám định chất lượng và kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, đồng thời khởi tố bị can Lương Viết Kiểm để phục vụ điều tra.

Giữ niềm tin trong từng ly cà phê

Việc triệt xóa đường dây cà phê dỏm này là nỗ lực đáng ghi nhận của PC03 bởi cái khó là phải chứng minh được nguồn gốc, phương thức sản xuất, quy mô, mục đích và đường đi của hàng hóa, trong khi những người liên quan đã chủ động tạo ra nhiều lớp che chắn.

Một đường dây sản xuất hàng giả thực phẩm càng kín thì càng khó phát hiện. Họ chỉ cần một vài người thân quen, một nơi sản xuất kín đáo, nguyên liệu giá rẻ, bao bì thay đổi liên tục và những kênh bán hàng đủ rộng là có thể đưa hàng đến rất nhiều người.

Bao bì của đường dây café dỏm này đều rất bắt mắt, đánh lừa người tiêu dùng (Ảnh CACC)

Vì vậy, thành công của chuyên án không chỉ nằm ở con số hơn 7 tấn hàng bị thu giữ mà quan trọng hơn, lực lượng chức năng đã ngăn chặn một lượng lớn sản phẩm có nguy cơ không bảo đảm chất lượng tiếp tục đi vào thị trường, đồng thời bóc tách phương thức hoạt động của đường dây để xử lý theo quy định.

"Nhìn vào thành phần của thứ gọi là 'cà phê' này, tôi thực sự rùng mình. Bắp và đậu nành khi bị rang cháy đen đến mức carbon hóa để tạo màu, thứ nguyên liệu này sẽ sinh ra các chất cực độc và đây là những tác nhân hàng đầu gây ung thư. Tệ hại hơn, để tạo mùi thơm và độ sánh, họ sử dụng các loại hương liệu, phẩm màu công nghiệp không rõ nguồn gốc. Khi sử dụng liên tục thứ nước này, người tiêu dùng sẽ bị các độc tố tích tụ từ từ. Gan và thận phải làm việc kiệt sức để đào thải, các hóa chất tạo mùi công nghiệp còn tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh và tim mạch, gây rối loạn nhịp tim, ảo giác, hoa mắt chóng mặt. Đặc biệt, đối với những người có bệnh nền về huyết áp, tim mạch...", một chuyên gia về y tế cho biết.

Đặc biệt với tội phạm về thực phẩm, ngoài ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng, phía sau mỗi vụ án đều gây ra thiệt hại kinh tế rất lớn.

Hiện Lâm Đồng đang đứng vị trí số 1 cả nước về cả diện tích và sản lượng cà phê, với sản lượng ước đạt hơn 1 triệu tấn mỗi năm (chiếm hơn 50% tổng sản lượng cà phê cả nước), góp phần đưa Việt Nam giữ vị trí quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 toàn cầu.

Cà phê Việt Nam đã mất rất nhiều năm để xây dựng tên tuổi bằng hạt cà phê, bằng vùng đất, bằng sức lao động chân chính của nông dân và bằng uy tín của những doanh nghiệp làm ăn tử tế.

Do đó, triệt xóa đường dây này chính là cách bảo vệ uy tín của ngành cà phê Việt Nam và đừng quên rằng có những người phải mất hàng tháng trời lần dấu, có những đêm không ngủ và có cả một tập thể đứng phía sau hành trình phá án.