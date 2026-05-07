Triều Tiên thử nghiệm hệ thống vũ khí trên tàu khu trục Kang Kon 5.000 tấn Nhà lãnh đạo Kim Jong Un trực tiếp giám sát quá trình kiểm tra tên lửa hành trình và hệ thống tác chiến điện tử trên tàu khu trục Kang Kon, dự kiến biên chế vào tháng 9/2026.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa trực tiếp giám sát đợt thử nghiệm quy mô lớn các hệ thống vũ khí trên tàu khu trục Kang Kon, một chiến hạm mới có lượng giãn nước 5.000 tấn. Hoạt động này đánh dấu bước chuẩn bị cuối cùng trước khi con tàu chính thức gia nhập đội hình tác chiến của Hải quân Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát các cuộc thử nghiệm nhiều hệ thống vũ khí trên tàu khu trục Kang Kon ngày 4/7/2026. Ảnh: KCNA/TTXVN phát

Phân tích kỹ thuật và các hệ thống vũ khí thử nghiệm

Theo thông tin từ Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 5/7, cuộc thử nghiệm diễn ra trước đó một ngày nhằm kiểm tra khả năng vận hành đồng bộ của hỏa lực hải quân hiện đại. Các nội dung thử nghiệm trọng tâm bao gồm:

Tên lửa hành trình chiến lược: Kiểm tra khả năng tấn công tầm xa và độ chính xác của quỹ đạo bay.

Kiểm tra khả năng tấn công tầm xa và độ chính xác của quỹ đạo bay. Hỏa lực nội tàu: Thử nghiệm pháo hải quân và các hệ thống súng máy tự động trong điều kiện tác chiến giả định.

Thử nghiệm pháo hải quân và các hệ thống súng máy tự động trong điều kiện tác chiến giả định. Tác chiến điện tử (EW): Đánh giá hiệu quả của các hệ thống gây nhiễu và bảo vệ tín hiệu được lắp đặt trên tàu.

Mục tiêu chính của đợt diễn tập này là xác nhận khả năng phối hợp giữa các nền tảng vũ khí khác nhau trên cùng một thực thể tàu khu trục trong môi trường thực tế. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh việc kiểm tra phải đảm bảo tính nghiêm túc để đáp ứng yêu cầu tăng cường năng lực quốc phòng và bảo vệ an ninh quốc gia bằng các hành động cụ thể.

Lộ trình biên chế và phát triển lực lượng hải quân

Tàu khu trục Kang Kon được hạ thủy vào tháng 6/2025 và đã trải qua hơn một năm thử nghiệm các đặc tính kỹ thuật trên biển. Ông Kim Jong Un đã chỉ thị cho các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn tất các hạng mục kiểm tra còn lại để chính thức đưa tàu vào biên chế trong vòng 2 tháng tới.

Việc thử nghiệm tàu Kang Kon diễn ra ngay sau khi Triều Tiên đưa tàu khu trục Choe Hyon vào hoạt động trong tháng trước. Điều này cho thấy nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa lực lượng hải quân của Bình Nhưỡng. Song song với hoạt động thử nghiệm, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đã chủ trì cuộc họp tham vấn về chiến lược phát triển ngành công nghiệp đóng tàu phục vụ mục đích quốc phòng trong giai đoạn mới.

Thông số cơ bản tàu khu trục lớp Kang Kon

Thông số Chi tiết Lượng giãn nước 5.000 tấn Thời điểm hạ thủy Tháng 6/2025 Dự kiến biên chế Tháng 9/2026 Vũ khí chính Tên lửa hành trình chiến lược, pháo hải quân, hệ thống EW

Sự xuất hiện của các tàu khu trục thế hệ mới như Kang Kon và Choe Hyon cho thấy sự chuyển dịch trong tư duy tác chiến hải quân của Triều Tiên, hướng tới việc sở hữu các nền tảng tàu mặt nước cỡ lớn có khả năng mang theo vũ khí chiến lược.