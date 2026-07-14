Di sản - Truyền thống Trình diễn áo dài trong mưa chiều Đà Lạt Cơn mưa giăng kín Đà Lạt vào chiều tối những ngày cuối tuần qua không làm gián đoạn đêm nghệ thuật “Hoài niệm trăm năm 2” mà trở thành một phần của sân khấu trình diễn. Trên thảm đỏ được bố trí uốn lượn theo hòn non bộ, background là tòa kiến trúc cổ kính Cung Nam Phương Hoàng hậu (Bảo tàng Lâm Đồng), những tà áo dài vấn vít theo từng bước catwalk giữa màn mưa khi lất phất, lúc nặng hạt.

Người mẫu, diễn viên, sinh viên chụp hình trước Cung Nam Phương Hoàng hậu trước đêm diễn

Thiết kế áo dài kể chuyện Nam Phương Hoàng hậu

Tiếp nối thành công của chương trình “Hoài niệm trăm năm” (năm 2024), Bảo tàng Lâm Đồng phối hợp cùng nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng thực hiện chương trình “Hoài niệm trăm năm 2”, hưởng ứng chuỗi hoạt động “Chào mùa du lịch hè năm 2026”. Chương trình được kết hợp với vòng bán kết cuộc thi Nét đẹp sinh viên Trường Đại học Công thương TP Hồ Chí Minh, tạo nên không gian cộng hưởng giữa nghệ thuật trình diễn, thời trang truyền thống và sức trẻ.

100 mẫu áo dài do nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng sáng tạo lấy cảm hứng từ cuộc đời và phong cách thẩm mỹ của Nam Phương Hoàng hậu, các thiết kế không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam mà còn kể lại câu chuyện về vị Hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn thông qua ngôn ngữ thời trang. Mỗi bộ áo dài như góp phần tái hiện hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thanh lịch, trí tuệ và giàu bản sắc.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng trao thư cảm ơn cho các tập thể, cá nhân góp tâm sức làm nên chương trình

Hơn 100 nghệ sĩ, người mẫu, diễn viên, giảng viên, sinh viên cùng sự góp mặt của nhiều ca sĩ, hoa hậu, á hậu, người mẫu nổi tiếng đã tạo nên một không gian nghệ thuật đa sắc màu, kết nối giữa di sản văn hóa với hơi thở của nghệ thuật đương đại.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng nhấn mạnh: “Cung Nam Phương Hoàng hậu không chỉ là công trình kiến trúc có giá trị mà còn là nơi lưu giữ nhiều hiện vật, tư liệu quý phản ánh một giai đoạn lịch sử của đất nước. Việc tổ chức chương trình nghệ thuật ngay tại không gian di sản đã góp phần phát huy giá trị của công trình. Đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch Lâm Đồng đến đông đảo công chúng. Sự kết hợp giữa bảo tàng, nhà thiết kế và cơ sở đào tạo đại học là mô hình sáng tạo, góp phần hình thành những sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa của tỉnh”.

Nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng cho biết, “Hoài niệm trăm năm” là sự ấp ủ nhiều năm xuất phát từ sự thương quý dành cho Nam Phương Hoàng hậu. Từ nhỏ, anh đã được nghe mẹ và bà kể nhiều câu chuyện về vị Hoàng hậu nổi tiếng bởi vẻ đẹp, học vấn và phẩm hạnh. Những câu chuyện ấy đã thôi thúc anh tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời của bà. Trong nhiều chuyến sang Pháp, anh dành thời gian đến nơi Nam Phương Hoàng hậu an nghỉ, gặp gỡ những người thân của bà, tiếp cận nhiều hình ảnh và hiện vật chưa từng được công bố rộng rãi. Từ đó, anh xây dựng nên những bộ sưu tập áo dài mang phong cách thanh lịch, sang trọng, gần gũi với tinh thần của người phụ nữ Việt Nam.

Người mẫu trẻ trình diễn trong điều kiện thời tiết không thuận

Phô diễn vẻ đẹp áo dài trong không gian di sản

Chương trình nghệ thuật đã tái hiện từng chặng đường trong cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu qua 4 chương trình diễn: Hương thơm phương Nam, Cánh hồng phương Đông, Mối tình Lâm Viên, Pháp lam Huế. Từng bước catwalk, từng tà áo bay trên thảm đỏ qua màn mưa xiên dưới ánh đèn vàng đã đưa khán giả trở về tuổi trẻ của Nguyễn Hữu Thị Lan. Người thiếu nữ phương Nam được khắc họa qua những thiết kế nhẹ nhàng, nền nã, tôn vinh vẻ đẹp của tri thức, gia phong và lòng nhân hậu. Kể về quãng thời gian bà học tập tại Pháp là những bộ áo dài kết hợp tinh thần Á Đông với hơi thở hiện đại tái hiện hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tự tin hội nhập nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Người mẫu trẻ trình diễn trong điều kiện thời tiết không thuận

Khán giả tiếp tục được dẫn dắt trở về Đà Lạt của gần 1 thế kỷ trước, nơi câu chuyện tình giữa Nguyễn Hữu Thị Lan và Hoàng đế Bảo Đại được khắc họa bằng những gam màu lãng mạn, chất liệu mềm mại cùng các thiết kế dành cho cả nam và nữ. Khép lại chương trình là những thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật Pháp lam cung đình với gam màu rực rỡ được kết hợp hài hòa cùng những họa tiết dân tộc như khẳng định những giá trị bền vững mà lịch sử để lại.

Trong suốt đêm diễn, cơn mưa lạnh đã càng làm sáng rõ tình yêu nghệ thuật của những người làm chương trình và các người mẫu, diễn viên, sinh viên trẻ. Mưa đã tạo hiệu ứng thị giác độc đáo khi hòa cùng ánh sáng sân khấu và nền kiến trúc cổ, các nghệ sĩ và người mẫu vẫn giữ trọn cảm xúc trên sân khấu. Những bước đi thong dong, tà áo đong đưa, bay bổng, mặc cho gió thổi, nước trút, khiến khán giả cảm phục trước tinh thần biểu diễn cống hiến của họ.

“ Việc lựa chọn Đà Lạt làm nơi kể câu chuyện về Nam Phương Hoàng hậu cũng xuất phát từ tình cảm đặc biệt tôi dành cho vùng đất này. Đây còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn đẹp trong cuộc đời của Nam Phương hoàng hậu.

Nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng

Ca sĩ Quốc Đại, người đồng hành cùng 2 mùa “Hoài niệm trăm năm” cho biết, việc biểu diễn giữa cơn mưa Đà Lạt là trải nghiệm đặc biệt. Theo anh, tình yêu áo dài và tâm huyết của nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng đã lan tỏa đến các nghệ sĩ, giúp chương trình không chỉ là trình diễn nghệ thuật mà còn góp phần quảng bá vẻ đẹp văn hóa Việt Nam.

Không gian nghệ thuật của chương trình được mở rộng qua triển lãm 100 hình ảnh về các mẫu thiết kế áo dài

Anh Nguyễn Minh Ngọc - Bí thư Đoàn Trường Đại học Công thương TP Hồ Chí Minh, đánh giá việc tổ chức cuộc thi Nét đẹp sinh viên trong không gian di sản giúp thế hệ trẻ tiếp cận văn hóa truyền thống qua trải nghiệm thực tế, từ đó nâng cao ý thức trân trọng các giá trị lịch sử, văn hóa.

Với hơn 100 mẫu thiết kế áo dài, “Hoài niệm trăm năm” đã kể câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ thời trang, đưa hình ảnh Nam Phương Hoàng hậu đến gần hơn với công chúng. Chương trình đã mở ra hướng tiếp cận mới trong phát huy giá trị di sản, phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng.