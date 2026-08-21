Chính trị Trình Quốc hội giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp Theo Bộ trưởng Tài chính, việc giảm thuế này sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh cho hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp; bảo đảm tính kịp thời để thực hiện kiểm soát lạm phát.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, sáng 21/8, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về các nội dung: dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp; cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị.

Tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng kinh doanh quy mô nhỏ

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, Chính phủ đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có mức doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng.

Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có mức doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng.

Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại khoản này tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, việc giảm thuế này sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh cho hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp; bảo đảm tính kịp thời để thực hiện kiểm soát lạm phát, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Với đề xuất này, dự kiến tổng số giảm thu ngân sách năm 2026 khoảng 3.191 tỷ đồng và năm 2027 khoảng 3.510 tỷ đồng.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho rằng, việc giảm thuế theo đề xuất nêu trên trước mắt có thể làm giảm thu ngân sách nhà nước, nhưng về lâu dài, khi doanh nghiệp và cá nhân phát triển sẽ đóng góp trở lại cho ngân sách thông qua việc nộp thuế đối với tiêu dùng và thu nhập của các doanh nghiệp, cá nhân này.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phạm Thị Phú Hà, đại diện cơ quan thẩm tra cho biết, Ủy ban cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị quyết theo đề xuất của Chính phủ nhằm kịp thời hỗ trợ, góp một phần tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng kinh doanh quy mô nhỏ.

Đồng thời, Ủy ban đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá kỹ các khó khăn, vướng mắc, các phản ánh của cử tri, doanh nghiệp, hiệp hội để kịp thời có các giải pháp, chính sách có tác động mang tính thực tiễn, thực chất giải quyết được các khó khăn của các hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp.

Đa số ý kiến trong Ủy ban nhất trí với đề xuất của Chính phủ về điều kiện hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp được "giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân và số thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng trong 2 năm 2026, 2027."

Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ chỉ đạo có các giải pháp để bảo đảm kiểm soát hiệu quả, ngăn ngừa các hành vi chia, tách, chuyển doanh thu.

Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở áp dụng thống nhất ngưỡng 10 tỷ đồng và giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân và số thuế thu nhập doanh nghiệp cho tất cả lĩnh vực; cách xác định doanh thu và áp dụng chính sách đối với doanh nghiệp có kỳ tính thuế khác năm dương lịch, doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc có thời gian hoạt động chưa đủ 12 tháng...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 03 nội dung: cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị; dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp; việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Mở rộng không gian phát triển, khai thác tiềm năng kinh tế biển

Theo Tờ trình về cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị, việc xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế biển, đổi mới quản trị không gian biển quốc gia; tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, ổn định cho việc hình thành, xây dựng, vận hành và khai thác khu đô thị lấn biển.

Cùng với đó, cụ thể hóa các quy định chung của pháp luật đất đai về lấn biển đối với loại hình dự án đặc thù; huy động nguồn lực ngoài ngân sách để hình thành các cực tăng trưởng mới; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Cơ chế, chính sách được xây dựng trên cơ sở bảo đảm tuân thủ Hiến pháp năm 2013; phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Theo đó, chỉ quy định những cơ chế, chính sách vượt trội thực sự cần thiết đối với các dự án xây dựng khu đô thị lấn biển thuộc thẩm quyền của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội; đồng thời kế thừa các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội cho phép áp dụng thí điểm tại một số lĩnh vực, địa phương.

Cùng với đó, tăng cường phân cấp, ủy quyền cho địa phương nhằm nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tự chủ và tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, bảo đảm vai trò kiểm tra, giám sát của Quốc hội, Chính phủ và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh.

Việc xây dựng, áp dụng các cơ chế, chính sách vượt trội phải bảo đảm sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp, góp phần duy trì ổn định kinh tế - xã hội và không ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh.

Các cơ chế, chính sách vượt trội đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển phải có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn và khả năng cân đối nguồn lực của Nhà nước; tạo động lực phát triển mới cho địa phương, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn, thách thức, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới và bảo đảm tính tương đồng với các chính sách đang được áp dụng trong các lĩnh vực khác.

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban và các cơ quan tham gia thẩm tra tán thành sự cần thiết xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển nhằm mở rộng không gian phát triển, khai thác tiềm năng kinh tế biển và huy động nguồn lực ngoài ngân sách.

Cơ quan thẩm tra đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ các quy định, nhất là các quy định về đất được hình thành từ lấn biển tạo đảo nhân tạo, bảo đảm đồng bộ với pháp luật về đất đai, biển và hải đảo; bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh, chủ quyền, an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quốc tế.

Cơ quan thẩm tra lưu ý chỉ quy định trong Luật này những nội dung thật sự đặc thù, cần thiết, không quy định lại những nội dung pháp luật chuyên ngành đã điều chỉnh hoặc đang được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, rà soát kỹ các quy định dự kiến tích hợp vào dự thảo Luật với các quy định hiện nay để bảo đảm tính thống nhất nội tại của dự thảo Luật.

Trong phiên họp sáng 21/8, Quốc hội cũng nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập.

