Tin mới

    Trình Quốc hội thông qua Luật Viên chức (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)... tại kỳ họp thứ 10

    06/08/2025 21:15

    Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025) đối với các dự án: Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) và Luật Viên chức (sửa đổi).

    Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 92/2025/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2025. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2025 như sau:

    Bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025 trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025) đối với các dự án:

    1. Luật Quản lý thuế (sửa đổi);

    2. Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi);

    3. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi), thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn;

    4. Luật Viên chức (sửa đổi), thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn.

    Về tổ chức thực hiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra và tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình lập pháp năm 2025 như sau:

    STT

    Tên dự án

    Cơ quan trình

    Cơ quan chủ trì thẩm tra

    Cơ quan tham gia thẩm tra

    Tiến độ trình UBTVQH

    Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

    Chính phủ

    Ủy ban Kinh tế và Tài chính

    Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội

    Phiên họp tháng 9/2025

    Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

    Chính phủ

    Ủy ban Kinh tế và Tài chính

    Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội

    Phiên họp tháng 9/2025

    Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi)

    Chính phủ

    Ủy ban

    Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

    Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội

    Phiên họp tháng 9/2025

    Luật Viên chức (sửa đổi)

    Chính phủ

    Ủy ban

    Pháp luật và Tư pháp

    Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội

    Phiên họp tháng 9/2025

    Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua (Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua ngày 01 tháng 8 năm 2025).

    Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
    https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/trinh-quoc-hoi-thong-qua-luat-vien-chuc-sua-doi-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-sua-doi-tai-ky-hop-thu-10-119250806211546035.htm
    Copy Link
    https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/trinh-quoc-hoi-thong-qua-luat-vien-chuc-sua-doi-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-sua-doi-tai-ky-hop-thu-10-119250806211546035.htm

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Nổi bật

      Mới nhất
        Xem thêm

        Đọc nhiều

          Chính sách
          Trình Quốc hội thông qua Luật Viên chức (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)... tại kỳ họp thứ 10
          • Mặc định

          Tổng Biên tập: Lê Huy Toàn

          Phó Tổng Biên tập phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

          Địa chỉ:

          Cơ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 4: Số 83, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

          Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

          Hotline: 0977885454

          POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO