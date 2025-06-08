Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025) đối với các dự án: Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) và Luật Viên chức (sửa đổi).

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 92/2025/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2025. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2025 như sau:

Bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025 trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025) đối với các dự án:

1. Luật Quản lý thuế (sửa đổi);

2. Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi);

3. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi), thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn;

4. Luật Viên chức (sửa đổi), thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Về tổ chức thực hiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra và tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình lập pháp năm 2025 như sau:

STT Tên dự án Cơ quan trình Cơ quan chủ trì thẩm tra Cơ quan tham gia thẩm tra Tiến độ trình UBTVQH Luật Quản lý thuế (sửa đổi) Chính phủ Ủy ban Kinh tế và Tài chính Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội Phiên họp tháng 9/2025 Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) Chính phủ Ủy ban Kinh tế và Tài chính Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội Phiên họp tháng 9/2025 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) Chính phủ Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội Phiên họp tháng 9/2025 Luật Viên chức (sửa đổi) Chính phủ Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội Phiên họp tháng 9/2025

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua (Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua ngày 01 tháng 8 năm 2025).