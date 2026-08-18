Trình tự tiếp nhận, giải quyết tranh chấp trên sàn dữ liệu

Khi giao dịch trên sàn dữ liệu và có yêu cầu cần hỗ trợ xử lý, giải quyết tranh chấp thì phải tuân thủ theo các quy định tại Nghị định 314/2026/NĐ-CP.

Cụ thể, nội dung này được quy định tại Điều 29 Nghị định liên quan đến tiếp nhận, xử lý yêu cầu hỗ trợ và hỗ trợ giải quyết tranh chấp trên sàn dữ liệu, cụ thể như sau:

Quy định tiếp nhận, xử lý yêu cầu hỗ trợ và hỗ trợ giải quyết tranh chấp trên sàn dữ liệu

1. Yêu cầu hỗ trợ xử lý vấn đề phát sinh trong giao dịch là đề nghị của bên tham gia giao dịch gửi tổ chức kinh doanh dịch vụ sàn dữ liệu để được hỗ trợ kiểm tra, đối soát, khắc phục hoặc xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình tham gia, xác lập, thực hiện và hoàn tất giao dịch trên sàn dữ liệu.

2. Tổ chức kinh doanh dịch vụ sàn dữ liệu có trách nhiệm thiết lập và duy trì cơ chế tiếp nhận, xử lý yêu cầu hỗ trợ xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình niêm yết, giao kết, thực hiện giao dịch, thanh toán, bàn giao, khai thác, sử dụng dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu trên sàn dữ liệu; công khai ít nhất một phương thức tiếp nhận trực tuyến và các phương thức tiếp nhận khác tại Quy chế hoạt động của sàn dữ liệu.

Nội dung yêu cầu hỗ trợ xử lý vấn đề phát sinh trong giao dịch trên sàn dữ liệu

3. Yêu cầu hỗ trợ xử lý vấn đề phát sinh trong giao dịch phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thông tin của tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu;

b) Mã sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu có liên quan;

c) Mã giao dịch, mã đơn hàng, mã hợp đồng điện tử hoặc thông tin khác có khả năng xác định giao dịch (nếu có);

d) Nội dung vấn đề phát sinh, nguyên nhân và hậu quả (nếu có);

đ) Nội dung đề nghị hỗ trợ;

e) Tài liệu, thông tin có liên quan (nếu có);

g) Thời điểm gửi yêu cầu.

Quy trình tiếp nhận, xử lý yêu cầu hỗ trợ trên sàn dữ liệu

4. Việc tiếp nhận, xử lý yêu cầu hỗ trợ được thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu có đầy đủ thông tin, tổ chức kinh doanh dịch vụ sàn dữ liệu phải thông báo cho bên gửi yêu cầu về biện pháp hỗ trợ và thời hạn xử lý dự kiến;

b) Thời hạn xử lý yêu cầu không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ thông tin, tài liệu. Trường hợp vụ việc phức tạp, thời hạn xử lý có thể được gia hạn một lần nhưng không quá 15 ngày làm việc; việc gia hạn phải được thông báo cho bên gửi yêu cầu và các bên có liên quan, trong đó nêu rõ lý do gia hạn;

c) Trường hợp yêu cầu chưa có đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết, tổ chức kinh doanh dịch vụ sàn dữ liệu phải thông báo và đề nghị bên gửi yêu cầu bổ sung trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận;

d) Trường hợp vấn đề phát sinh có liên quan đến dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu do Bên bán hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian dữ liệu trên sàn dữ liệu cung cấp, tổ chức kinh doanh dịch vụ sàn dữ liệu có trách nhiệm chuyển yêu cầu đến chủ thể có liên quan và đề nghị phối hợp xử lý;

đ) Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên tham gia giao dịch, tổ chức kinh doanh dịch vụ sàn dữ liệu có trách nhiệm hỗ trợ các bên đối soát thông tin; bảo toàn hồ sơ giao dịch; cung cấp thông tin, chứng từ điện tử, nhật ký giao dịch và tài liệu liên quan do hệ thống của sàn dữ liệu ghi nhận; hỗ trợ các bên thương lượng, hòa giải theo Quy chế hoạt động của sàn dữ liệu khi các bên có yêu cầu; phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho trọng tài, tòa án hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

e) Trường hợp phát hiện vấn đề phát sinh có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tổ chức kinh doanh dịch vụ sàn dữ liệu áp dụng biện pháp thuộc thẩm quyền hoặc chuyển thông tin, tài liệu đến cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật./.