Trợ cấp một lần theo Quyết định 62 được xác định theo mốc cố định

Trợ cấp một lần đối với đối tượng phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg là khoản trợ cấp mang tính chất ghi nhận, hỗ trợ, động viên một lần tại thời điểm giải quyết chế độ, được xác định theo mốc cố định tương ứng với thời gian công tác đối với những người đã trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, mức trợ cấp một lần đối với đối tượng phục viên, xuất ngũ, thôi việc trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hoặc làm nhiệm vụ quốc tế được quy định như sau: Mức 2.500.000 đồng áp dụng cho trường hợp có từ đủ 02 năm công tác trở xuống; từ năm thứ 3 trở đi, mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng; trường hợp đối tượng đã mất, mức trợ cấp một lần chi trả cho thân nhân là 3.600.000 đồng.

Theo ông Trần Thanh Sơn (Khánh Hòa), tại thời điểm ban hành Quyết định (tháng 11/2011), mức lương tối thiểu chung là 830.000 đồng/tháng và mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công là 876.000 đồng/tháng. Khi đó, mức trợ cấp 2.500.000 đồng tương đương khoảng 03 lần mức lương tối thiểu/trợ cấp chuẩn.

Đến nay, qua nhiều lần điều chỉnh, mức lương cơ sở và trợ cấp ưu đãi người có công đã tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, mức trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg vẫn giữ nguyên, làm giảm đáng kể giá trị thực tế của khoản trợ cấp so với thời điểm ban hành.

Ông Sơn đề nghị cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh tăng mức trợ cấp một lần tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg cho phù hợp với mặt bằng tiền lương và giá cả hiện nay, nhằm bảo đảm quyền lợi và kịp thời động viên tinh thần các đối tượng đã cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Về vấn đề này, Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị có ý kiến như sau:

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã quan tâm ban hành nhiều chế độ, chính sách đãi ngộ đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (trong đó có Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg).

Việc quy định mức hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định nêu trên đã được các bộ, ngành nghiên cứu kỹ, báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ, trình Bộ Chính trị cho chủ trương, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thực hiện chế độ, chính sách; phù hợp với tính chất, đặc điểm của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và điều kiện kinh tế của đất nước; đồng thời, cân đối chung với các chế độ, chính sách đã ban hành.

Mặt khác, đây là khoản trợ cấp mang tính chất ghi nhận, hỗ trợ, động viên một lần tại thời điểm giải quyết chế độ, được xác định theo mốc cố định tương ứng với thời gian công tác đối với những người đã trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ bệnh binh, chế độ mất sức lao động hằng tháng; không phải chính sách chung đối với tất cả các đối tượng.

Ngày 30/12/2015, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, qua tổng kết cho thấy sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn quốc đã tích cực tổ chức xét duyệt giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng; về cơ bản việc giải quyết chế độ theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đã hoàn thành, đạt tỷ lệ gần 90% so với số lượng dự kiến khảo sát ban đầu.

Trường hợp chưa được giải quyết còn lại không nhiều và chủ yếu do các nguyên nhân khác nhau.

Vì vậy, việc ông đề nghị xem xét nâng mức hưởng trợ cấp một lần quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg là chưa phù hợp với Kết luận của Bộ Chính trị. Đồng thời, sẽ tạo bất cập về chính sách đối với những người đã được giải quyết hưởng chế độ và các đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đã được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002; Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.