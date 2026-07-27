Trở lại Manchester United: Cơ hội cuối cùng để Marcus Rashford cứu vãn sự nghiệp Trở lại Manchester United sau các bản hợp đồng cho mượn, Marcus Rashford phải nỗ lực hết sức để tìm lại vị trí trong bối cảnh niềm tin từ người hâm mộ đã cạn.

Tương lai của Marcus Rashford tại Manchester United đang bước vào giai đoạn then chốt khi tiền đạo 28 tuổi chuẩn bị trở lại đội một. Sau thời gian thi đấu dưới dạng cho mượn trong màu áo Aston Villa và Barcelona, chân sút người Anh đối mặt với thực tế khốc liệt: vị trí của anh tại Old Trafford không còn được đảm bảo như trước.

Rashford vẫn sẽ khoác áo Man Utd. Ảnh: Getty Images.

Thử thách từ sự hoài nghi của người hâm mộ

Đánh giá về viễn cảnh Rashford tái xuất, cựu danh thủ Paul Parker nhận định rằng đội bóng lẫn các cổ động viên sẽ không dễ dàng dang rộng vòng tay chào đón anh. Theo Parker, sự xuất hiện của tiền đạo này ở thời điểm hiện tại mang tính bắt buộc nhiều hơn là mong muốn thuần túy về mặt chuyên môn từ ban huấn luyện.

Cựu hậu vệ Quỷ đỏ nhấn mạnh đội chủ sân Old Trafford giữ chân Rashford chủ yếu vì những ràng buộc trong hợp đồng. Do đó, suất đá chính là điều tiền đạo người Anh phải tự mình giành lấy bằng phong độ ổn định chứ không thể trông chờ vào vị thế cũ.

"Rashford thực sự phải chứng minh năng lực. Cậu ấy không thể mong đợi việc bỗng nhiên được đá chính tại Manchester United. Cậu ấy phải chứng tỏ bản thân, và đó không chỉ là việc ghi một bàn thắng rồi lại để sự tự mãn xuất hiện. Người hâm mộ sẽ không rơi vào cái bẫy tin tưởng cậu ấy một lần nữa", Paul Parker lên tiếng cảnh báo đanh thép.

Sự kiên nhẫn đã chạm giới hạn

Sự trập trùng về mặt phong độ cùng thái độ thi đấu thiếu ổn định trong quá khứ khiến niềm tin dành cho tiền đạo 28 tuổi bị suy giảm nghiêm trọng. Cựu danh thủ Parker cho rằng bài kiểm tra dành cho Rashford lần này khó khăn hơn rất nhiều so với những giai đoạn trước.

"Nếu Rashford nghiêm túc muốn chứng tỏ bản thân một lần nữa, đó sẽ là một thử thách lớn, bởi vì người hâm mộ sẽ không chấp nhận cậu ấy chỉ sau một trận đấu hay một bàn thắng; Rashford cần phải làm việc chăm chỉ một cách ổn định. Thành thật mà nói, Rashford có rất nhiều điều phải làm và phải chứng minh, và đây là cơ hội cuối cùng của cậu ấy. Tuyệt đối là cơ hội cuối cùng", ông chia sẻ thêm.

Thực tế trên thị trường chuyển nhượng cũng phản ánh rõ vị thế hiện tại của chân sút này. Manchester United từng hướng đến kịch bản bán đứt Rashford trong kỳ chuyển nhượng hè nhưng không tìm được đối tác phù hợp. Đáng chú ý, điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 40 triệu bảng của tiền đạo người Anh cũng đã chính thức hết hạn vào giữa tháng 7, buộc đội bóng phải tiếp tục sử dụng anh trong mùa giải mới.