Nông nghiệp - Nông thôn Trồng dứa mật trên vùng cát ven biển Để phá vỡ thế độc canh, những năm gần đây, một số nông dân khu vực ven biển Lâm Đồng đã mạnh dạn đưa các loại cây trồng mới vào thử nghiệm. Trong đó, tại xã Hàm Kiệm, dứa mật là một trong những loại cây đã phát triển và cho năng suất, chất lượng vượt trội. Qua đó, mở ra hướng đi mới trong việc chuyển đổi, đa dạng cây trồng trên vùng đất cát.

Toàn cảnh trang trại trồng dứa tại xã Hàm Kiệm. Ảnh: Ngọc Hiển

Từ một số diện tích thanh long kém hiệu quả, được thay thế bạt ngàn cây dứa mật tươi tốt đang thời kỳ thu hoạch. Đó là cơ ngơi trang trại với 30 ha của vợ chồng chị Phan Thị Cẩm Hường (thôn Phú Thọ, xã Hàm Kiệm). Chị Hường chia sẻ, 2 năm trước, do biến động thị trường, cây thanh long đối diện với chi phí đầu tư cao, áp lực sâu bệnh nên không còn lợi nhuận tốt như trước. Vì vậy, 2 vợ chồng chị đã mạnh dạn đưa cây dứa vào trồng thử nghiệm với diện tích 2 ha. Nhận thấy giống dứa MD2 cho năng suất, chất lượng vượt trội và được thị trường ưa chuộng nên gia đình chị đã lựa chọn nhân giống.

Anh Châu Hòa Thuận (xã Hàm Kiệm), phụ trách kỹ thuật sản xuất cây dứa ở đây cho biết: “Để cây có thể sinh trưởng, phát triển ổn định trên vùng đất cát bạc màu, đòi hỏi người trồng áp dụng một số kỹ thuật cơ bản như: lên luống, phủ bạt, trồng xen canh dưa hấu nhằm tạo độ ẩm. Ngoài ra, nông hộ đã áp dụng phương pháp “lấy ngắn nuôi dài” một cách hiệu quả bằng cách đưa giống dưa ruột vàng trồng xen với cây dứa”.

Cây dứa phát triển tốt trên vùng đất cát. Ảnh: Ngọc Hiển

Theo anh Thuận, cây dứa từ khi xuống giống đến thu hoạch phải 12 tháng. Trong khi đó, sau 3 tháng trồng, cây dứa đã cho trái với năng suất trung bình trên 10 tấn/ha, được thương lái thu mua tận ruộng hiện nay từ 7.000 - 10.000 đồng/kg. Ngoài ra, dưa hấu khi trồng xen canh, người trồng chỉ tốn chi phí hạt giống ban đầu, không phát sinh phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật.

“ “Quả ngọt” nhận lại, từ khi xuống giống đến thu hoạch, cây sinh trưởng và phát triển tốt, hầu như không có dịch bệnh. Bên cạnh đó, đây là loại cây sinh trưởng khỏe, chịu phèn, hạn tốt. Khi thu hoạch, trái có vỏ mỏng, nhiều nước, thịt giòn, màu vàng tươi, ít xơ, hương vị thơm ngon, sử dụng rất phù hợp cả cho ăn tươi và chế biến.

Chị Phan Thị Cẩm Hường, xã Hàm Kiệm

Đáng chú ý tại trang trại này, sau mỗi vụ thu hoạch lấy trái, cây dứa sẽ lên chồi và được sử dụng để tiếp tục khai thác trái cho vụ sau. Mức đầu tư cho mỗi ha trồng dứa sẽ dao động từ 400 - 500 triệu đồng, bao gồm cây giống, làm đất, nhân công… Nếu sau khi thu hoạch vụ đầu, tiếp tục tận dụng các chồi để khai thác vụ tiếp theo sẽ tiết giảm được 60% tổng chi phí sản xuất. Lợi nhuận sau khi trừ tiền đầu tư, người trồng có lợi nhuận khoảng 40 - 50%.

Chị Hường và trang trại dứa đang phát triển tốt

Trước những hiệu quả kinh tế mang lại, nên hiện nay trang trại chị Hường đã thuê đất, mở rộng diện tích trồng gần 30 ha. Về thị trường tiêu thụ, chị Hường cho biết, theo tính toán và năng suất thực tế trồng thử nghiệm vừa qua, chị Hường thu được 60 tấn/ha. Giá bán tươi dao động từ 18.000 - 25.000 đồng/kg, xuất bán đến 90% dứa tươi, phân phối nguyên liệu cho các nhà máy và thị trường trong nước… Không chỉ dừng lại ở bán trái tươi, chị đã sử dụng 10% sản lượng còn lại để chế biến các sản phẩm từ trái dứa như: sấy, rượu, nước ép tinh chế…

Theo đánh giá của UBND xã Hàm Kiệm, trồng dứa trên vùng đất cát ven biển hiện nay được đánh giá là thành công. Từ “mật ngọt” trên vùng đất cát, nông hộ và địa phương đang hướng đến vùng nguyên liệu dứa an toàn gắn với truy xuất nguồn gốc, áp dụng công nghệ cao trong sản xuất. Đồng thời khuyến khích đầu tư chế biến sâu, góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững hơn trong tương lai.