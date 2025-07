Trụ cột công nghiệp “vững chãi” ở Hàm Kiệm

Khu công nghiệp “lưu nhớ”

“Tôi đã tới Khu công nghiệp (KCN) Hàm Kiệm II từ năm 2008 với một đoàn doanh nghiệp muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư. Nhưng sau thời điểm đó, xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu nên đã chững lại. Còn bây giờ, ở khu vực này đã hội đủ các điều kiện cần thiết cho thu hút đầu tư, nên tôi, tính riêng với tư cách chủ 1 doanh nghiệp muốn quay lại đầu tư ngành xi mạ ở đây” - Lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp Đài Loan tại TP Hồ Chí Minh cũng là chủ 1 doanh nghiệp FDI cho biết như vậy tại Hội nghị gặp gỡ, hợp tác xúc tiến đầu tư vào các KCN trên địa bàn Bình Thuận (cũ-PV), tại khách sạn Rex Sài Gòn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh cách đây 2 tháng.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị trên, ông Wang Chun - Giám đốc tài chính kiêm hành chính Công ty TNHH Công nghiệp Neotek, đơn vị đang đầu tư nhà máy sản xuất đĩa phanh xe cơ giới các loại, công suất 12 triệu sản phẩm/năm, với tổng vốn 88 triệu USD tại KCN Hàm Kiệm II cũng kể lại cơ duyên đưa ông đến KCN này. Đó là nhiều năm trước, trong tâm thế của người đi tìm chỗ đầu tư bảo đảm ổn định, thịnh vượng sau này, nên đi đến nước nào, ông cũng mời nhà phong thủy đi theo. Rồi ông đến Việt Nam dạo một vòng và cuối cùng dừng lại Hàm Kiệm. Nhà phong thủy chấm và chọn KCN Hàm Kiệm II cho công ty ông “đóng đô”. Lý do, nơi đây được xem là thịnh vượng về sau, khi có núi đồi vững chãi tựa lưng, mặt nhìn ra biển lớn.

Trước mắt, trong giai đoạn 1, nhà máy Neotek sản xuất đĩa phanh ô tô với 6 triệu sản phẩm/năm của ông xuất qua thị trường Mỹ. Trong tâm thế của hy vọng trên, ông Wang Chun đã lên kế hoạch mời gọi các doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái sản xuất các thiết bị khác tạo ra thành phẩm ô tô tại Mỹ về KCN Hàm Kiệm II trong năm sau. Mục đích để gần nhau, tiết giảm chi phí giá thành tạo cạnh tranh trên thị trường thế giới...

Trong cách nói tìm về quá khứ, về những cảm nhận thay đổi của nơi đang quan tâm, trong đánh giá của nhà đầu tư ít nhiều cho thấy KCN Hàm Kiệm II, như 1 nơi lưu nhớ, khi có cơ hội họ sẽ quay lại. Đó là thế mạnh nhưng cần có thêm thời gian nữa để lấp đầy, vì diện tích KCN này rộng hơn 400 ha.

Đa dạng loại hình công nghiệp

Theo báo cáo của Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng vào ngày 24/7/2025, chủ đầu tư hạ tầng KCN Hàm Kiệm II mới đầu tư đạt tỷ lệ 76,49%; thu hút được 17 dự án đầu tư (7 dự án đầu tư có vốn nước ngoài và 10 dự án đầu tư có vốn trong nước) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 772,41 tỷ đồng và 185,58 triệu USD. Đến nay, diện tích đất cho thuê được 87,99 ha/276,93 ha đất thương phẩm, tỷ lệ lấp đầy 31,77%. Doanh thu 7 tháng năm nay của 7/17 dự án đang hoạt động trong KCN khoảng 570 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 25,5 triệu USD, nộp ngân sách khoảng 10,5 tỷ đồng và đặc biệt đã giải quyết việc làm cho khoảng 4.434 lao động.

Những con số trên nói lên nhiều vấn đề. Trước hết, đây là KCN của tỉnh và hiện nằm trên địa bàn xã Hàm Kiệm. Dù chỉ mới có 7 dự án đi vào hoạt động, nhưng vì có quy mô lớn, nên khả năng giải quyết lao động cao hơn 10 dự án đang hoạt động sản xuất, kinh doanh tại KCN Hàm Kiệm I kề bên (thuộc 2 xã Hàm Kiệm, Tuyên Quang) chỉ với 749 lao động.

Điều này là niềm vui nhưng cũng là thách thức, nhất là diện tích chưa lấp đầy của KCN còn gần 200 ha, còn KCN Hàm Kiệm 1 cũng khoảng 50 ha. Đây là diện tích mà Ban Quản lý các KCN tỉnh đặt kỳ vọng sẽ thu hút các dự án vào trong các tháng còn lại của năm 2025. Không chỉ đẩy tỷ lệ lấp đầy tại KCN, mà còn góp phần quyết định đạt tỷ lệ lấp đầy theo yêu cầu với các KCN trong tỉnh lên hơn 40%. Bởi vì 2 KCN trên vừa có quỹ đất sạch, vừa rất gần cao tốc, lại sát bên vùng du lịch, chưa tính đến quỹ đất 2 bên đường Hàm Kiệm – Tiến Thành khi đưa vào khai thác nối ra phía biển, các cơ sở kinh doanh dịch vụ xuất hiện, xem như nằm gần hàng rào KCN. Thế nên, 2 KCN này được kỳ vọng như gà đẻ trứng vàng.

Ở góc độ địa phương, thường trực đảng ủy tập trung lãnh đạo ủy ban đưa ra giải pháp phối hợp với các ngành của tỉnh tháo gỡ vướng mắc để thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn. Dự kiến năm 2026 sẽ lấp đầy 2 KCN và thu hút hàng ngàn lao động về làm việc. Báo cáo chính trị của Đảng bộ xã Hàm Kiệm cũng đã đưa nội dung trên vào những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cụ thể là trong đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đó là “Phát triển hạ tầng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050; phối hợp với các sở, ngành tăng cường xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư thứ cấp vào các KCN Hàm Kiệm I, Hàm Kiệm II; ưu tiên đầu tư phát triển các dự án nguồn năng lượng điện tái tạo, năng lượng sạch, các dự án phát triển nhà ở xã hội, thương mại - dịch vụ, khu công nghệ cao…”.

Thực tế, công nghiệp ở xã không chỉ có công nghiệp chế biến, chế tạo mà còn có công nghiệp điện. Hiện, trên địa bàn có 3 dự án sản xuất điện tái tạo và 19 hệ thống điện mặt trời - áp mái... góp phần giải quyết nhu cầu năng lượng tại chỗ cho sản xuất, nhất là chong đèn thanh long trái vụ. Từ đây, đã đóng góp tích cực vào giá trị tăng trưởng kinh tế và góp nguồn thu ngân sách của xã đạt hơn 100 tỷ đồng.

Thế nên, Hàm Kiệm xác định thời gian tới sẽ tiếp tục khai thác thế mạnh của xã để phát triển hạ tầng năng lượng điện phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển nguồn điện theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Do đó, sắp tới, công nghiệp điện sẽ đóng góp đậm nét hơn, khi có thêm nhiều dự án khác chuẩn bị triển khai và thu hút những dự án mới.

Với 2 loại hình công nghiệp này, trụ cột kinh tế công nghiệp ở xã Hàm Kiệm sẽ rất vững chãi. Đó chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng trước mắt lực lượng lao động dồn về xã làm công nhân đang là vấn đề đặt ra cần giải quyết tốt như khu trọ, cho vay vốn, an ninh trật tự...

Chủ tịch UBND xã Hàm Kiệm Nguyễn Minh Thi cho biết, hiện nay, lực lượng Công an xã là nòng cốt chủ động đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác, ý thức đấu tranh, tố giác tội phạm của Nhân dân. Đồng thời, cũng đã cung cấp đường dây nóng của lực lượng công an cho các doanh nghiệp hoạt động trong các KCN. Bên cạnh đó, ban chỉ đạo xã phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác dân vận; ký kết giao ước bảo đảm an ninh trật tự với các ban quản lý trong KCN… Nhờ vậy, doanh nghiệp yên tâm sản xuất, tại các khu trọ của công nhân làm việc tại các KCN đều bảo đảm an ninh trật tự.