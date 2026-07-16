Trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Khép kín 1.990km từ Lạng Sơn đến Cà Mau Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030 vừa bổ sung hai đoạn tuyến Long Thành - Tân Hiệp và Cà Mau - Đất Mũi, đưa tổng chiều dài trục cao tốc xuyên Việt lên gần 2.000km.

Hành lang giao thông xương sống của Việt Nam đang tiến gần hơn đến mục tiêu nối liền từ cửa khẩu Hữu Nghị đến cực Nam Tổ quốc. Theo điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt, trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ được bổ sung thêm hai đoạn tuyến quan trọng, nâng tổng chiều dài toàn tuyến lên khoảng 1.990km.

Bổ sung hai đoạn tuyến chiến lược trước năm 2030

Điểm mới đáng chú ý trong lần điều chỉnh này là việc chính thức đưa hai đoạn tuyến Long Thành - Tân Hiệp và Cà Mau - Đất Mũi vào hệ thống cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Việc bổ sung này nhằm bảo đảm tính liên tục và đồng bộ của trục huyết mạch quốc gia.

Đoạn Long Thành - Tân Hiệp: Có chiều dài khoảng 12km, thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đoạn này được quy hoạch với quy mô 8 làn xe, dự kiến triển khai đầu tư trước năm 2030.

Có chiều dài khoảng 12km, thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đoạn này được quy hoạch với quy mô 8 làn xe, dự kiến triển khai đầu tư trước năm 2030. Đoạn Cà Mau - Đất Mũi: Với chiều dài khoảng 82km, quy mô 4 làn xe, đoạn tuyến này sẽ kéo dài trục cao tốc đến điểm cuối cùng của đất nước, cũng được xác định thực hiện trong giai đoạn trước năm 2030.

Việt Nam sắp khép kín toàn bộ đoạn cao tốc xuyên Việt. Ảnh: Internet

Tiến độ thực hiện và mục tiêu hạ tầng quốc gia

Theo đánh giá từ Cục Đường bộ Việt Nam, mạng lưới cao tốc đang dần hình thành rõ nét trên phạm vi cả nước. Hệ thống này không chỉ đóng vai trò kết nối các trung tâm kinh tế, vùng động lực mà còn gắn kết các đầu mối giao thông trọng điểm như cảng biển, cảng hàng không quốc tế và cửa khẩu.

Cao tốc Bắc - Nam phía Đông được xem là trục giao thông huyết mạch. Ảnh: Báo Dân trí

Tính đến hết năm 2025, nguồn lực sẽ tiếp tục được tập trung cho các dự án thuộc tuyến Bắc - Nam phía Đông. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là các tuyến kết nối với cảng biển Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu; các sân bay quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Long Thành; cùng các cửa khẩu quốc tế như Móng Cai và Hữu Nghị.

Số liệu phát triển hạ tầng cao tốc

Chỉ tiêu Giai đoạn 2021-2025 Tổng cộng hiện tại Chiều dài cao tốc hoàn thành 2.182km 3.345km Tỷ lệ so với quy hoạch 2030 - Gần 67%

Việc hoàn thiện trục giao thông huyết mạch này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động logistics, tăng cường khả năng cạnh tranh và thúc đẩy liên kết vùng mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển kinh tế tiếp theo.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch và tiến độ dự án có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan chức năng trong các giai đoạn tiếp theo.