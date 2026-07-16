Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Quy hoạch 11.000ha và tiến độ triển khai mới nhất Siêu dự án đại lộ ven sông Hồng với tổng vốn hơn 737.000 tỷ đồng đang hoàn thiện quy hoạch 1/5.000. Hạng mục công viên tại phường Phú Thượng đã chính thức khởi công.

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là siêu dự án hạ tầng và đô thị quy mô đặc biệt lớn, đóng vai trò trục không gian xanh trung tâm của Hà Nội. Theo báo cáo mới nhất từ Sở Tài chính Hà Nội gửi Thường trực HĐND thành phố, dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục pháp lý quan trọng, đồng thời đã khởi công hạng mục thành phần đầu tiên để tạo đà cho việc triển khai trên diện rộng.

Quy mô và quy hoạch chi tiết siêu dự án 11.000ha

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có phạm vi nghiên cứu và triển khai lên tới hơn 11.000ha. Điểm nhấn trọng tâm là tuyến đại lộ chạy dọc hai bên bờ sông với tổng chiều dài khoảng 80km. Không chỉ thuần túy về giao thông, dự án còn tích hợp hệ thống công viên cảnh quan và khu vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300ha, cùng hơn 2.100ha dành cho công tác giải phóng mặt bằng và tái thiết đô thị hiện hữu.

Hiện tại, Quy hoạch đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 cùng phương án vị trí tuyến trục đại lộ vẫn đang được các cơ quan chức năng thẩm định. Việc hoàn thiện quy hoạch đòi hỏi quá trình đánh giá toàn diện về hiện trạng, tác động môi trường và đặc biệt là tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quản lý đê điều, phòng chống lũ. Hà Nội cũng đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư để tạo sự đồng thuận cao nhất trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chính thức.

Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Điều chỉnh tổng mức đầu tư và liên danh nhà đầu tư

Dự án ban đầu được đề xuất với tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT. Tuy nhiên, sau quá trình rà soát và tối ưu hóa các hạng mục, tổng mức đầu tư đã được điều chỉnh giảm xuống còn gần 737.000 tỷ đồng. Mục tiêu của thành phố là hoàn thành toàn bộ siêu dự án này vào năm 2030.

Về năng lực thực hiện, UBND Hà Nội đã lựa chọn liên danh gồm các doanh nghiệp lớn để triển khai dự án theo trường hợp đặc biệt. Sau các bước điều chỉnh cơ cấu, liên danh hiện tại bao gồm 3 đơn vị: Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh (đại diện liên danh), Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát. Ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh, là người đại diện pháp luật cho liên danh này.

Tiến độ thi công và kế hoạch tái định cư

Dấu mốc quan trọng của dự án là việc khởi công hạng mục Công viên công cộng tại phường Phú Thượng, Hà Nội vào ngày 19/12/2025. Đến tháng 5/2026, HĐND Hà Nội đã ban hành nghị quyết xác nhận dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý để tiếp tục đẩy mạnh triển khai. Để đảm bảo tính đồng bộ, thành phố đã yêu cầu tạm dừng các dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách có phạm vi chồng lấn với trục đại lộ sông Hồng.

Công tác tái định cư cho người dân trong vùng ảnh hưởng cũng được đặc biệt chú trọng với 3 khu đô thị đa mục tiêu dự kiến:

Khu đô thị tại xã Thư Lâm, Hà Nội: Đã thực hiện giải phóng mặt bằng được khoảng 181,5ha trên tổng diện tích 374,5ha.

Đã thực hiện giải phóng mặt bằng được khoảng 181,5ha trên tổng diện tích 374,5ha. Khu vực Long Biên, Hà Nội: Đang chờ xác định quy mô cụ thể dựa trên Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Đang chờ xác định quy mô cụ thể dựa trên Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Phường Lĩnh Nam, Hà Nội: Đang trong quá trình rà soát quy hoạch để xác định số lượng căn hộ tái định cư.

Nguyên tắc xuyên suốt của Hà Nội là chỉ thực hiện thu hồi đất ở sau khi đã chuẩn bị đầy đủ quỹ đất và nhà tái định cư cho người dân. Trong thời gian tới, các sở, ngành sẽ phối hợp chặt chẽ với liên danh nhà đầu tư để trình phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch 1/5.000, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các giai đoạn thi công tiếp theo.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền. Người dân và nhà đầu tư cần theo dõi các văn bản pháp lý chính thức từ UBND Hà Nội.