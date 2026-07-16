TRỰC TIẾPTrực tiếp Aluminij vs Sheriff Tiraspol: Hiệp 2 bắt đầu, Sheriff Tiraspol dẫn 1-0
Aluminij chạm trán Sheriff Tiraspol tại UEFA Europa League trong trận đấu có thế cân bằng rõ rệt, khi lần gặp gần nhất giữa hai đội kết thúc với kết quả hòa.
- 90'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Aluminij 0 - 1 Sheriff Tiraspol.
- 88'Aluminij thay người ở phút 88
Phút 88', Aluminij đưa S. Rogina vào sân thay E. Taylor. Sự điều chỉnh đến khi Aluminij đang bị Sheriff Tiraspol dẫn 0-1, trong nỗ lực tìm bàn gỡ cuối trận.
- 80'Aluminij thay người ở phút 80
Phút 80, A. Bloudek vào sân thay M. Boben, trong lúc Aluminij đang bị Sheriff Tiraspol dẫn trước 0-1.
- 76'Sheriff Tiraspol thay người ở phút 76
Phút 76, Sheriff Tiraspol đưa Ze Flores vào sân thay L. Jaures-Ulrich. Đội khách có thêm một điều chỉnh trong những phút cuối, khi đang nắm lợi thế trước Aluminij.
- 66'Aluminij điều chỉnh nhân sự ở phút 66
Phút 66', Aluminij thay người: B. Osuji vào sân thay M. Bajraj. Trong thế đang bị dẫn trước, Aluminij kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ tạo thêm sức bật cho phần còn lại của trận đấu.
- 66'Aluminij thay người ở phút 66
Phút 66', Aluminij điều chỉnh nhân sự khi P. Petrisko vào sân thay M. Vrbanec. Đội chủ nhà kỳ vọng sự thay đổi này sẽ tạo thêm sức sống trong phần còn lại của trận đấu.
- 65'Aluminij thay người ở phút 65
Phút 65, H. Sorensen vào sân thay V. Tezak bên phía Aluminij. Đội chủ nhà làm mới nhân sự trong bối cảnh V. Tezak đã nhận thẻ vàng.
- 61'J. Asprilla Moreno nhận thẻ vàng
Phút 61, J. Asprilla Moreno của Sheriff Tiraspol nhận thẻ vàng. Đây là lời nhắc nhở để anh chơi thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.
- 61'T. Jagic nhận thẻ vàng
Phút 61', T. Jagic của Aluminij nhận thẻ vàng. Aluminij tiếp tục phải thi đấu với sức ép khi đang bị Sheriff Tiraspol dẫn trước.
- 56'Sapata vào sân, Sheriff Tiraspol thay V. Fratea
Phút 56', Sheriff Tiraspol đưa Sapata vào sân thay V. Fratea. Sự điều chỉnh này mang đến thêm một lựa chọn cho đội khách trong phần còn lại của trận đấu.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 34'V. Tezak nhận thẻ vàng
Phút 34, V. Tezak của Aluminij nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà cần giữ sự tỉnh táo khi đang bị Sheriff Tiraspol dẫn trước.
- 23'M. Vrbanec nhận thẻ vàng ở phút 23
Phút 23, M. Vrbanec của Aluminij nhận thẻ vàng. Đây là lời cảnh báo dành cho đội chủ nhà khi đang bị Sheriff Tiraspol dẫn trước.
- 5'Sheriff Tiraspol mở tỷ số từ phút 5
Phút 5, L. Jaures-Ulrich dứt điểm ghi bàn cho Sheriff Tiraspol sau đường kiến tạo của D. Forov. Sheriff Tiraspol sớm vươn lên dẫn Aluminij 0-1.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Aluminij tiếp đón Sheriff Tiraspol.
Cập nhật lúc 02:52 17/07/2026
Thông tin trận đấu
Aluminij sẽ đối đầu Sheriff Tiraspol tại UEFA Europa League vào lúc 01:00 ngày 17/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Sportni park Aluminij.
Thế đối đầu cân bằng
Lịch sử đối đầu gần nhất cho thấy hai đội mới gặp nhau 1 lần. Aluminij chưa giành chiến thắng, Sheriff Tiraspol cũng chưa có thắng lợi, trong khi trận đấu đó kết thúc với kết quả hòa.
Chi tiết này cho thấy khoảng cách giữa hai đội chưa được thể hiện bằng ưu thế rõ ràng trong lần chạm trán gần nhất. Vì vậy, trận đấu sắp tới có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng những thời điểm quan trọng.
Nhận định trước trận
Aluminij có lợi thế thi đấu tại Sportni park Aluminij, nhưng dữ liệu hiện có chưa cung cấp thêm thông tin về phong độ gần đây, vị trí, lực lượng hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội. Do đó, chưa có đủ cơ sở để khẳng định bên nào sẽ chiếm ưu thế trong thời gian dài.
Với thành tích đối đầu gần nhất cân bằng, Aluminij và Sheriff Tiraspol nhiều khả năng sẽ bước vào trận đấu với sự thận trọng nhất định. Khả năng duy trì cự ly đội hình, hạn chế sai lầm ở khu vực nguy hiểm và chuyển hóa cơ hội sẽ là những yếu tố then chốt.
Nhìn chung, đây là cuộc chạm trán khó phân định khi chưa đội nào tạo được ưu thế từ lần gặp gần nhất. Trận đấu hứa hẹn diễn ra giằng co, và kết quả sẽ phụ thuộc đáng kể vào màn trình diễn thực tế của hai bên trên sân.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)