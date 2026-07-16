TRỰC TIẾP Trực tiếp Ballkani vs GAP Connah S Quay FC: GAP Connah S Quay FC rút ngắn cách biệt 3-2 Ballkani và GAP Connah S Quay FC cùng có kết quả hòa gần nhất; lần đối đầu trước đó cũng bất phân thắng bại, mở ra trận đấu khó đoán.

Ballkani 3 - 2 GAP Connah S Quay FC Hiệp 2 — phút 85' 85' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Ballkani 3 - 2 GAP Connah S Quay FC.

81' GAP Connah S Quay FC nhận thêm thẻ vàng Phút 81, GAP Connah S Quay FC nhận thêm một thẻ vàng. Những phút cuối đang trở nên căng thẳng khi Ballkani chỉ còn dẫn 3-2.

80' H. Mehasseb nhận thẻ vàng ở phút 80 Phút 80, H. Mehasseb của GAP Connah S Quay FC nhận thẻ vàng. Trận đấu tiếp tục nóng lên với những pha tranh chấp quyết liệt ở những phút cuối.

78' Ballkani điều chỉnh nhân sự ở phút 78 Phút 78, Ballkani thay người: A. Diene vào sân, thế chỗ V. Serebe. Đây là sự điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối trận.

76' H. Mehasseb rút ngắn cách biệt 3-2 Phút 76', H. Mehasseb lập công, giúp GAP Connah S Quay FC rút ngắn tỷ số xuống 3-2. Bàn thắng này thắp lại hy vọng cho GAP Connah S Quay FC trong những phút còn lại.

74' Ballkani nhận thẻ vàng ở phút 74 Phút 74, Ballkani nhận thẻ vàng. Trận đấu tiếp tục nóng lên trong những phút cuối.

69' M. Woodcock thắp lại hy vọng cho GAP Connah S Quay FC Phút 69, M. Woodcock thực hiện thành công quả phạt đền, ghi bàn cho GAP Connah S Quay FC. Đội khách rút ngắn cách biệt xuống 3-1 trước Ballkani.

66' Ballkani thay người ở phút 66 Phút 66, Ballkani đưa A. Berisha vào sân thay E. Kuc. Đây là sự điều chỉnh nhân sự trong thế trận đội chủ nhà đang dẫn trước GAP Connah S Quay FC.

66' GAP Connah S Quay FC thay người Phút 66', GAP Connah S Quay FC thay A. Hughes vào sân cho C. West. Đội khách cần tạo chuyển biến khi đang bị Ballkani dẫn 3-0.

66' D. Stephenson vào sân thay D. Cowan Phút 66', GAP Connah S Quay FC đưa D. Stephenson vào sân thay D. Cowan. Trong thế đang bị Ballkani dẫn 3-0, sự điều chỉnh này có thể giúp GAP Connah S Quay FC làm mới thế trận.

66' GAP Connah S Quay FC thay người Phút 66, H. Mehasseb vào sân thay H. Franklin bên phía GAP Connah S Quay FC. Đội khách làm mới nhân sự trong bối cảnh Ballkani đang tạo cách biệt lớn.

66' E. Xhemajli vào sân cho Ballkani Phút 66', Ballkani điều chỉnh nhân sự: E. Xhemajli vào sân thay E. Ajazaj. Với lợi thế lớn, Ballkani có thêm phương án để duy trì thế chủ động trong phần còn lại của trận đấu.

66' Ballkani thay người sau thế trận áp đảo Phút 66', Ballkani đưa L. Dobratiqi vào sân thay Giovanni . Trong thế dẫn 3-0 , đội bóng này có thể hướng tới việc duy trì sự chắc chắn ở phần còn lại của trận đấu.

57' V. Serebe giúp Ballkani nới rộng cách biệt Phút 57, V. Serebe lập công cho Ballkani sau đường kiến tạo của Giovanni, nâng tỷ số lên 3-0. Ballkani tiếp tục gia tăng sức ép và tạo khoảng cách đáng kể.

53' F. Deane nhận thẻ vàng Phút 53', F. Deane của GAP Connah S Quay FC nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Chiếc thẻ khiến đội khách cần thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

53' GAP Connah S Quay FC thay người Phút 53', GAP Connah S Quay FC đưa M. Woodcock vào sân thay F. Deane.

49' Giovanni giúp Ballkani nhân đôi cách biệt Phút 49', Giovanni lập công, giúp Ballkani nhân đôi cách biệt trước GAP Connah S Quay FC. Tỷ số hiện là 2-0 nghiêng về Ballkani.

46' Ballkani điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46', M. Ismajlgeci vào sân thay A. Klinaku bên phía Ballkani, khi đội chủ nhà đang dẫn 1-0. Đây là sự điều chỉnh đầu tiên của Ballkani sau giờ nghỉ.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

42' H. Franklin nhận thẻ vàng phút 42 Phút 42, H. Franklin của GAP Connah S Quay FC nhận thẻ vàng. Đội khách cần giữ sự tỉnh táo khi Ballkani đang dẫn 1-0.

20' E. Kuc đưa Ballkani vượt lên Phút 20', E. Kuc dứt điểm ghi bàn cho Ballkani sau đường kiến tạo của A. Dosso, mở tỷ số 1-0 trước GAP Connah S Quay FC.

13' G. Halili nhận thẻ vàng phút 13 Phút 13, G. Halili của Ballkani nhận thẻ vàng. Đây là lời cảnh báo sớm để cầu thủ này cần thận trọng trong phần còn lại của trận đấu.

0' Trận đấu bắt đầu Ballkani tiếp đón GAP Connah S Quay FC.

Cập nhật lúc 02:40 17/07/2026

Đội hình chính thức Ballkani Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mislav Karoglan GAP Connah S Quay FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV John Disney 25 Adnan Golubović 12 Abou Dosso 4 Gentrit Halili 28 Ivica Batarelo 6 Diar Vokrri 20 Edvin Kuč 10 Giovanni 5 Anel Šabanadžović 19 Engjell Ajazaj 9 Valentin Serebe 30 Almedin Klinaku 1 Chris Renshaw 11 Michael Stone 6 Dan Cowan 16 Frankie Deane 3 Shane Flynn 22 Joe Ferguson 4 James Jones 23 Abdi Sharif 20 Iwan Murray 12 Harry Franklin 8 Callum West Dự bị Ballkani 1 Ardit Nika 13 Ideal Bytyqi 22 Elvis Letaj 32 Bajram Jashanica 92 Elmando Gjini 8 Toni Domgjoni 14 Marsel Ismajlgeci 16 Erlis Xhemajli 21 Ardit Deliu GAP Connah S Quay FC 68 Danielius Liepa 21 Marco Fregapane 5 Alex Hughes 37 Jack Waterhouse 34 Conor Partridge 7 Darren Stephenson 18 Max Woodcock 27 Freddie Redshaw 99 Hussein Mehasseb Cập nhật đội hình lúc 00:30 17/07/2026

Thông tin trận đấu

Ballkani sẽ đối đầu GAP Connah S Quay FC tại UEFA Europa Conference League trên sân Stadiumi Fadil Vokrri. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 17/07/2026. Những dữ liệu hiện có cho thấy hai đội bước vào cuộc so tài với điểm chung là kết quả hòa ở trận gần nhất được ghi nhận, trong khi lần đối đầu trước đó cũng không phân định được thắng bại.

Thế cân bằng từ phong độ gần nhất

Ballkani chỉ được ghi nhận kết quả hòa ở trận gần nhất. GAP Connah S Quay FC cũng có kết quả tương tự trong lần ra sân gần nhất được cung cấp. Với lượng dữ liệu phong độ giới hạn, chưa thể kết luận đội nào đang sở hữu chuỗi kết quả ổn định hơn hoặc tạo ra ưu thế rõ ràng trước trận đấu.

Tuy nhiên, việc cả hai cùng khởi đầu bối cảnh trận đấu bằng một kết quả hòa khiến sự thận trọng có thể trở thành yếu tố đáng chú ý. Ballkani có lợi thế sân Stadiumi Fadil Vokrri, nhưng lợi thế này chưa đủ để khẳng định thế trận sẽ nghiêng hoàn toàn về phía đội chủ nhà. Ngược lại, GAP Connah S Quay FC có cơ sở để tiếp cận trận đấu với sự tập trung cao độ, đặc biệt khi lần gần nhất hai đội gặp nhau cũng kết thúc trong thế cân bằng.

Lịch sử đối đầu không tạo khoảng cách

Ở lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, Ballkani không giành chiến thắng, GAP Connah S Quay FC cũng không có được chiến thắng, còn hai đội hòa nhau. Chi tiết này cho thấy cặp đấu chưa hình thành ưu thế đối đầu rõ rệt cho bất kỳ bên nào.

Đây là cơ sở để chờ đợi một cuộc so tài giằng co, trong đó những khoảnh khắc xử lý ở khu vực quyết định có thể tạo ra khác biệt. Dù vậy, không có đủ dữ liệu để khẳng định đội nào thường kiểm soát bóng tốt hơn, tạo nhiều cơ hội hơn hay sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn hơn trong những lần gặp nhau.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với những thông tin hiện có, chưa thể xác định sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình xuất phát dự kiến của hai bên. Vì thế, trọng tâm phân tích nên đặt vào cách mỗi đội cân bằng giữa sự an toàn và khả năng tạo sức ép.

Ballkani có thể tận dụng không gian quen thuộc trên sân nhà để chủ động triển khai bóng, nhưng cần tránh đẩy tốc độ trận đấu lên quá cao nếu chưa kiểm soát được các tình huống chuyển trạng thái. GAP Connah S Quay FC nhiều khả năng sẽ ưu tiên duy trì cấu trúc đội hình chặt chẽ, chờ thời điểm thích hợp để phản công hoặc khai thác sai lầm của đối thủ. Đây là những định hướng chiến thuật có thể xảy ra, không phải thông tin xác nhận về cách nhập cuộc của hai đội.

Đặc biệt, trong một cặp đấu từng kết thúc với kết quả hòa và khi phong độ gần nhất của cả hai cũng cùng là hòa, khả năng kiểm soát cảm xúc sẽ quan trọng không kém chất lượng chuyên môn. Đội nào duy trì được cự ly đội hình tốt hơn, xử lý bóng chính xác hơn ở những thời điểm chịu sức ép và tận dụng cơ hội hiệu quả hơn sẽ có khả năng tạo ra bước ngoặt.

Nhận định trước trận

Ballkani có lợi thế sân nhà, nhưng dữ liệu đối đầu và phong độ gần nhất chưa cho thấy khoảng cách đáng kể giữa hai đội. GAP Connah S Quay FC cũng bước vào trận đấu với nền tảng không kém về mặt kết quả được ghi nhận, khi hai bên cùng có một trận hòa gần nhất.

Nhìn chung, đây là trận đấu khó dự đoán theo hướng một chiều. Ballkani có thể cố gắng chiếm thế chủ động tại Stadiumi Fadil Vokrri, trong khi GAP Connah S Quay FC sẽ tìm cách duy trì sự cân bằng và chờ cơ hội. Kết quả cuối cùng nhiều khả năng phụ thuộc vào khả năng giải quyết các tình huống then chốt hơn là ưu thế rõ ràng về phong độ hoặc lịch sử đối đầu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Ballkani · 0 thắng 1 hòa GAP Connah S Quay FC · 0 thắng GAP Connah S Quay FC 0 - 0 Ballkani Hòa

Ballkani 5 trận gần nhất H B B T B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới GAP Connah S Quay FC 5 trận gần nhất H T B H B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới