Thể thao 360 Trực tiếp bảng xếp hạng đội đứng thứ 3 World Cup 2026: Cập nhật danh sách đội vào vòng 32 đội Bảng xếp hạng đội đứng thứ 3 World Cup 2026 ngày 28/6 đã có biến động lớn sau khi CHDC Congo thắng Uzbekistan 3-1, còn Algeria hòa Áo 3-3 để vượt lên nhóm giành vé vào vòng 32 đội.

Cập nhật trực tiếp bảng xếp hạng đội đứng thứ 3 World Cup 2026

Cuộc đua giữa các đội đứng thứ 3 tại World Cup 2026 đã đổi chiều mạnh sau loạt trận cuối ngày 28/6. Những kết quả tại các bảng J, K và L khiến nhóm 8 đội có thành tích tốt nhất thay đổi đáng kể.

Ở bảng L, Croatia thắng Ghana 2-1 để nâng tổng điểm lên 6. Kết quả này giúp Croatia vươn lên dẫn đầu nhóm các đội đứng thứ 3 và gần như không còn phải bận tâm tới các chỉ số phụ.

Tại bảng K, CHDC Congo tạo ra bước ngoặt lớn khi đánh bại Uzbekistan 3-1. Từ vị trí chỉ có 1 điểm trước lượt cuối, đội bóng châu Phi vươn lên 4 điểm, hiệu số +1 và chen thẳng vào nhóm đi tiếp.

Ở bảng J, Algeria hòa Áo 3-3 trong trận đấu có nhiều bàn thắng. Một điểm giành được giúp Algeria nâng tổng điểm lên 4, đủ để vượt qua nhóm 3 điểm và góp mặt trong nhóm đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Bảng xếp hạng dưới đây được cập nhật sau khi các trận ngày 28/6 khép lại.

Hạng Đội Trận Thắng Hoà Thua BT BB +/- Điểm Trạng thái 1 Croatia 3 2 0 1 5 5 0 6 Vào vòng 32 đội 2 CHDC Congo 3 1 1 1 4 3 +1 4 Vào vòng 32 đội 3 Thụy Điển 3 1 1 1 7 7 0 4 Vào vòng 32 đội 4 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4 Vào vòng 32 đội 5 Bosnia & Herzegovina 3 1 1 1 5 6 -1 4 Vào vòng 32 đội 6 Algeria 3 1 1 1 5 7 -2 4 Vào vòng 32 đội 7 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 Vào vòng 32 đội 8 Senegal 3 1 0 2 8 6 +2 3 Vào vòng 32 đội 9 Iran 3 0 3 0 3 3 0 3 Ngoài nhóm đi tiếp 10 Hàn Quốc 3 1 0 2 2 3 -1 3 Ngoài nhóm đi tiếp 11 Scotland 3 1 0 2 1 4 -3 3 Ngoài nhóm đi tiếp 12 Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2 Ngoài nhóm đi tiếp

Chú thích:

BT: Bàn thắng

BB: Bàn bại

+/-: Hiệu số bàn thắng - bàn thua

Kết quả ngày 28/6 làm đổi nhóm vé vớt

Croatia là đội mở ra biến động lớn ở nhóm đứng thứ 3 khi thắng Ghana 2-1. Ba điểm ở lượt cuối giúp đội bóng này đạt 6 điểm, cao nhất trong bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3.

Anh thắng Panama 2-0 ở trận còn lại của bảng L. Kết quả này khiến Panama không thể tạo thêm sức ép ở nhóm vé vớt, còn Croatia giữ vị trí thuận lợi sau khi lượt trận cuối bảng L khép lại.

Tại bảng K, Colombia hòa Bồ Đào Nha 0-0. Trận đấu này không tạo ra biến động trực tiếp trong bảng xếp hạng đội đứng thứ 3, nhưng góp phần chốt lại cục diện chung cuộc của bảng K.

Điểm nhấn lớn nhất ở bảng K là chiến thắng 3-1 của CHDC Congo trước Uzbekistan. Kết quả này giúp CHDC Congo từ nhóm ngoài cuộc vươn lên 4 điểm, hiệu số +1 và vượt qua nhiều đội đang chờ vé.

Ở bảng J, Algeria hòa Áo 3-3. Trận hòa này đủ để Algeria lên 4 điểm, qua đó vượt khỏi nhóm 3 điểm và đẩy thêm áp lực xuống các đội xếp phía sau.

Jordan thua Argentina 1-3 ở trận còn lại của bảng J. Kết quả này khiến Jordan không thể tạo thêm biến động ở nhóm cạnh tranh vé vớt, trong khi bảng xếp hạng đội đứng thứ 3 được chốt lại với lợi thế thuộc về Algeria.

Danh sách đội đứng thứ 3 vào vòng 32 đội World Cup 2026

Sau khi loạt trận ngày 28/6 kết thúc, 8 đội đứng thứ 3 đang nằm trong nhóm giành vé vào vòng 32 đội gồm Croatia, CHDC Congo, Thụy Điển, Ecuador, Bosnia & Herzegovina, Algeria, Paraguay và Senegal.

Croatia dẫn đầu nhóm này với 6 điểm. Đây là đội đứng thứ 3 có điểm số tốt nhất sau vòng bảng.

CHDC Congo tạo cú bứt phá đáng chú ý nhất khi thắng Uzbekistan 3-1 để lên 4 điểm. Nhờ hiệu số +1, đội bóng châu Phi xếp trên nhiều đội cùng điểm.

Thụy Điển và Ecuador cùng có 4 điểm, hiệu số 0. Hai đội này tiếp tục duy trì vị trí an toàn trong nhóm đi tiếp.

Bosnia & Herzegovina có 4 điểm, hiệu số -1. Algeria và Paraguay cùng có 4 điểm, hiệu số -2, nhưng Algeria xếp trên nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn.

Senegal là đội cuối cùng trong nhóm giành vé. Dù chỉ có 3 điểm, đại diện châu Phi sở hữu hiệu số +2, tốt hơn Iran, Hàn Quốc và Scotland.

Iran và Hàn Quốc rơi khỏi nhóm đi tiếp

Iran kết thúc vòng bảng với 3 điểm, hiệu số 0. Trước khi các trận cuối ngày 28/6 khép lại, Iran vẫn còn hy vọng lớn, nhưng chiến thắng của CHDC Congo và trận hòa của Algeria khiến đội bóng này bị đẩy xuống ngoài top 8.

Hàn Quốc cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Đại diện châu Á có 3 điểm sau 3 trận, hiệu số -1, nhưng không còn cơ hội cải thiện điểm số.

Khi Algeria lên 4 điểm và CHDC Congo cũng vượt mốc 3 điểm, Hàn Quốc bị đẩy khỏi nhóm đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Scotland có 3 điểm nhưng hiệu số -3 nên xếp sau Hàn Quốc. Uruguay chỉ có 2 điểm sau 3 trận và không thể cạnh tranh với nhóm phía trên.

Cục diện nhóm đứng thứ 3 sau ngày 28/6

Loạt trận cuối ngày 28/6 cho thấy điểm số 3 không còn đủ an toàn với các đội đứng thứ 3. Senegal là đội duy nhất trong nhóm 3 điểm còn giữ được vé nhờ hiệu số +2.

Nhóm 4 điểm trở thành vùng an toàn hơn. CHDC Congo và Algeria cùng tận dụng tốt lượt trận cuối để vượt lên, qua đó khiến Iran và Hàn Quốc mất vị trí trong nhóm đi tiếp.

Sự thay đổi lớn nhất nằm ở CHDC Congo. Trước trận gặp Uzbekistan, đội bóng này mới có 1 điểm và gần như không có nhiều lợi thế. Tuy nhiên, chiến thắng 3-1 giúp họ nhảy vọt lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3.

Algeria cũng thoát hiểm nhờ trận hòa 3-3 trước Áo. Dù hiệu số vẫn là -2, việc ghi 5 bàn sau 3 trận giúp Algeria xếp trên Paraguay khi hai đội cùng điểm và cùng hiệu số.

Thể thức xét vé cho đội đứng thứ 3 World Cup 2026

World Cup 2026 có 48 đội tuyển, chia thành 12 bảng. Sau vòng bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 32 đội.

Các đội đứng thứ 3 được xếp hạng theo thứ tự ưu tiên gồm điểm số, hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, điểm thẻ phạt và vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Với thể thức này, loạt trận cuối có ý nghĩa rất lớn. Một chiến thắng hoặc một trận hòa nhiều bàn thắng đều có thể làm thay đổi toàn bộ cục diện, như cách CHDC Congo và Algeria vượt lên trong ngày 28/6.

Sau khi các trận cuối cùng khép lại, nhóm đội đứng thứ 3 giành vé vào vòng 32 đội World Cup 2026 gồm Croatia, CHDC Congo, Thụy Điển, Ecuador, Bosnia & Herzegovina, Algeria, Paraguay và Senegal.