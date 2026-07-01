TRỰC TIẾP Trực tiếp CSKA Sofia vs Qarabağ: Bước vào hiệp phụ, hòa 0-0 CSKA Sofia và Qarabağ tái ngộ tại UEFA Europa League trong thế cân bằng, sau lần đối đầu gần nhất kết thúc với kết quả hòa giữa hai đội

CSKA Sofia 0 - 0 Qarabağ Hiệp phụ — phút 96' 96' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

95' Ángelo Martino nhận thẻ vàng ở phút 95 Phút 95, Ángelo Martino nhận thẻ vàng. Những phút cuối diễn ra căng thẳng khi CSKA Sofia và Qarabağ vẫn hòa 0-0.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

90+2' Joni Montiel vào sân ở phút bù giờ Phút 90+2', Joni Montiel vào sân thay Abdellah Zoubir. Một sự điều chỉnh muộn trong bối cảnh CSKA Sofia và Qarabağ vẫn đang hòa 0-0.

89' Zwarts vào sân, Godoy rời cuộc chơi Phút 89', Joël Zwarts vào sân thay Leandro Godoy. Một sự điều chỉnh muộn khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

86' Qarabağ áp đảo thế trận cuối trận Phút 86', Qarabağ đang áp đảo với thời lượng cầm bóng 20 - 80 và số phạt góc 2 - 9 , buộc CSKA Sofia lùi sâu phòng ngự. Dù vậy, thế trận vẫn chưa tạo khác biệt rõ ràng khi hai đội cùng có 9 - 9 pha dứt điểm.

82' Bruno Langa vào sân ở phút 82 Phút 82, Bruno Langa vào sân thay Elvin Cafarquliyev. Sự thay đổi này mang đến thêm lựa chọn cho Qarabağ trong những phút cuối, khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

82' Qarabağ thay người ở phút 82 Phút 82', Cebrail Makreckis vào sân thay Badavi Hüseynov, trong điều chỉnh nhân sự của Qarabağ. Trận đấu vẫn chưa có bàn mở tỷ số giữa CSKA Sofia và Qarabağ.

82' Jaly Mouaddib vào sân phút 82 Phút 82, Jaly Mouaddib vào sân thay Oleksiy Kashchuk. Sự điều chỉnh diễn ra khi CSKA Sofia và Qarabağ vẫn hòa 0-0.

75' James Eto'o nhận thẻ vàng ở phút 75 Phút 75, James Eto'o nhận thẻ vàng. Tỷ số vẫn là 0-0 khi trận đấu bước vào những phút cuối.

74' Qarabağ kiểm soát, CSKA Sofia chịu trận Phút 74, Qarabağ kiểm soát thế trận vượt trội với thời lượng cầm bóng 22 - 78 và số phạt góc 2 - 8. CSKA Sofia phải lùi sâu phòng ngự, nhưng thế trận vẫn giằng co khi hai đội cùng có 2 - 2 pha dứt điểm trúng đích.

71' James Eto’o vào sân ở phút 71 Phút 71, James Eto’o vào sân thay Bruno Jordão. CSKA Sofia và Qarabağ vẫn đang giằng co trong thế trận chưa có bàn thắng.

70' Renaldo Cephas vào sân ở phút 70 Phút 70, Renaldo Cephas vào sân thay Kady Borges. Đây là sự thay đổi đáng chú ý của đội bóng trong thời điểm trận đấu đang diễn ra giằng co.

62' Qarabağ kiểm soát thế trận Bước sang phút 62, Qarabağ đang kiểm soát bóng vượt trội với 22 - 78 và hưởng 2 - 5 quả phạt góc, buộc CSKA Sofia phải lùi đội hình phòng ngự. Dù vậy, CSKA Sofia vẫn tung ra nhiều cú dứt điểm hơn, 7 - 5, cho thấy thế trận chưa hoàn toàn một chiều.

55' Bence Várkonyi nhận thẻ vàng Phút 55', Bence Várkonyi nhận thẻ vàng. Trận đấu giữa CSKA Sofia và Qarabağ vẫn đang giữ tỷ số 0-0.

50' Qarabağ kiểm soát thế trận sau giờ nghỉ Phút 50' , Qarabağ đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 22% so với 78% và hưởng 2 phạt góc so với 5 của CSKA Sofia. Đội chủ nhà chịu sức ép về quyền kiểm soát, nhưng vẫn có 7 pha dứt điểm so với 5 của đối thủ trong thế trận chưa có bàn thắng.

50' Marko Jankovic nhận thẻ vàng Phút 50, Marko Jankovic nhận thẻ vàng. Đây là thẻ phạt thứ ba xuất hiện trong trận đấu.

48' Leandro Godoy nhận thẻ vàng Phút 48, Leandro Godoy nhận thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ hai xuất hiện trong trận, trong bối cảnh hai đội vẫn chưa có bàn thắng.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

39' Bruno Jordão nhận thẻ vàng Phút 39', Bruno Jordão nhận thẻ vàng, trong thế trận vẫn chưa có bàn thắng được ghi.

38' Qarabağ nhỉnh thế kiểm soát Phút 38, Qarabağ kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 42 - 58 và có nhiều phạt góc hơn, 2 - 4 . Dù vậy, CSKA Sofia vẫn dứt điểm nhiều hơn, 6 - 4 , cho thấy thế trận chưa hoàn toàn nghiêng về đội khách.

26' Qarabağ nhỉnh bóng, CSKA dứt điểm nhiều hơn Phút 26, Qarabağ nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng với 48 - 52 và có 2 - 4 quả phạt góc, nhưng CSKA Sofia lại chủ động hơn trong các pha kết thúc khi dẫn 6 - 3 về dứt điểm. Thế trận giằng co, Qarabağ gây sức ép còn CSKA Sofia vẫn tạo được những tình huống đáp trả đáng chú ý.

12' CSKA Sofia chiếm thế chủ động Phút 12, CSKA Sofia đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 60 - 40 và tạo ra 4 - 0 cú dứt điểm, trong đó có 1 - 0 lần trúng đích. Qarabağ phải lùi sâu chống đỡ, còn CSKA Sofia tiếp tục gây sức ép qua 2 - 0 quả phạt góc.

0' Trận đấu bắt đầu CSKA Sofia tiếp đón Qarabağ.

Cập nhật lúc 03:03 31/07/2026

Đội hình chính thức CSKA Sofia Sơ đồ 4-1-4-1 Qarabağ Sơ đồ 4-2-3-1 21 Fedor Lapoukhov 2 Pastor 14 Teodor Ivanov 32 Facundo Rodríguez 17 Ángelo Martino 5 Jean-Philippe Gbamin 7 Maks Ebong 8 Stefano Sensi 6 Bruno Jordão 28 Ioannis Pittas 9 Leandro Godoy 99 Mateusz Kochalski 2 Matheus Silva 55 Badavi Hüseynov 4 Bence Várkonyi 44 Elvin Cafarquliyev 35 Pedro Bicalho 8 Marko Jankovic 21 Oleksiy Kashchuk 20 Kady Borges 10 Abdellah Zoubir 11 Zakaria Sawo Dự bị CSKA Sofia 3 Andrey Yordanov 10 Joël Zwarts 11 Mohamed Brahimi 25 Dimitar Evtimov 30 Petko Panayotov 34 Vasil Kaymakanov 38 Léo Pereira 77 Alejandro Piedrahita 80 Georgi Chorbadzhiyski Qarabağ 1 Shahrudin Mahammadaliyev 5 Bruno Langa 7 Jaly Mouaddib 9 Joni Montiel 13 Bahlul Mustafazada 19 Ali Bashirov 22 Musa Qurbanly 23 Martin Zlomislic 25 Cebrail Makreckis Cập nhật đội hình lúc 00:32 31/07/2026

CSKA Sofia Thống kê Qarabağ 36% Kiểm soát bóng 64% 12 Dứt điểm 10 3 Trúng đích 2 2 Phạt góc 9 16 Phạm lỗi 10 1 Việt vị 0

CSKA Sofia sẽ đối đầu Qarabağ tại UEFA Europa League trong trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 31/07/2026 trên sân Stadion Bâlgarska Armija. Dữ liệu đối đầu gần nhất cho thấy hai đội từng hòa nhau, vì vậy chưa có cơ sở để xác định bên nào đang nắm ưu thế rõ rệt.

Thông tin trận đấu

Cuộc chạm trán giữa CSKA Sofia và Qarabağ được tổ chức tại Stadion Bâlgarska Armija. Đây là trận đấu thuộc UEFA Europa League, với thời gian thi đấu được xác định là 01:00 ngày 31/07/2026.

Việc CSKA Sofia thi đấu trên sân Stadion Bâlgarska Armija tạo ra bối cảnh đáng chú ý cho trận đấu. Tuy nhiên, những dữ liệu được cung cấp không bao gồm phong độ sân nhà, thành tích sân khách hay các chỉ số chuyên môn khác, nên chưa thể đánh giá sâu hơn tác động của yếu tố địa điểm.

Thế đối đầu cân bằng

Ở lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, CSKA Sofia không giành chiến thắng và Qarabağ cũng không có được thắng lợi. Hai đội hòa nhau, cho thấy khoảng cách giữa họ trong cuộc chạm trán đó không đủ lớn để tạo ra sự khác biệt về kết quả.

Điều này khiến trận đấu sắp tới mang tính thận trọng ngay từ góc nhìn đối đầu. CSKA Sofia có thể hướng tới việc tận dụng sân nhà, trong khi Qarabağ có cơ sở để bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định sau khi không bị đánh bại ở lần gặp trước. Dù vậy, dữ liệu hiện có không cho phép kết luận đội nào chiếm ưu thế trong toàn bộ lịch sử đối đầu.

Chưa đủ dữ liệu để xác định cách tiếp cận

Thông tin được cung cấp không bao gồm sơ đồ chiến thuật dự kiến, đội hình ra sân, tình trạng lực lượng hoặc phong độ gần đây của CSKA Sofia và Qarabağ. Vì vậy, chưa thể khẳng định đội nào sẽ chủ động kiểm soát bóng, lựa chọn pressing tầm cao hay ưu tiên phòng ngự phản công.

Trong bối cảnh đó, những chi tiết chiến thuật quan trọng sẽ chỉ có thể được xác định khi đội hình và cách bố trí thực tế xuất hiện. Khả năng chuyển trạng thái, mức độ an toàn trong phòng ngự và cách hai đội xử lý những thời điểm giằng co có thể trở thành yếu tố quyết định, nhưng chưa nên gán cho bất kỳ bên nào lợi thế cụ thể khi chưa có thêm dữ liệu.

Nhận định trước trận

CSKA Sofia vs Qarabağ là cuộc đối đầu khó phân định nếu chỉ dựa trên thông tin hiện có. Một lần gặp gần nhất kết thúc với kết quả hòa, trong khi chưa có số liệu về phong độ, lực lượng hay chiến thuật để tạo ra sự khác biệt rõ ràng giữa hai đội.

Vì vậy, trọng tâm của trận đấu nhiều khả năng nằm ở khả năng duy trì sự ổn định và tận dụng cơ hội của mỗi bên. CSKA Sofia có điểm tựa Stadion Bâlgarska Armija, còn Qarabağ sở hữu cơ sở tâm lý tích cực từ lần đối đầu gần nhất không thua. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn thực tế, thay vì một ưu thế đã được xác lập từ trước.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất CSKA Sofia · 0 thắng 1 hòa Qarabağ · 0 thắng Qarabağ 0 - 0 CSKA Sofia Hòa

CSKA Sofia 5 trận gần nhất H T T T T Qarabağ 5 trận gần nhất H T T B B