TRỰC TIẾP Trực tiếp Debreceni VSC vs Pyunik Yerevan: Debreceni VSC mở tỷ số Pyunik Yerevan bước vào trận gặp Debreceni VSC với hai chiến thắng gần nhất, trong khi dữ liệu về phong độ và đội hình Debreceni chưa được cung cấp.

Debreceni VSC 1 - 0 Pyunik Yerevan Hiệp 2 — phút 76' 76' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Debreceni VSC 1 - 0 Pyunik Yerevan.

74' Debreceni VSC giữ thế chủ động Phút 74', Debreceni VSC vẫn giữ thế chủ động khi dẫn 1-0 và kiểm soát bóng 56% - 44%. Đội chủ nhà cũng nhỉnh hơn về số lần dứt điểm với 17 - 15, nhưng Pyunik Yerevan mới là bên có nhiều cú sút trúng đích hơn, 1 - 2.

73' Debreceni VSC điều chỉnh nhân sự Phút 73, Debreceni VSC thay người: M. Macso vào sân thay F. Cibla. Sự điều chỉnh diễn ra khi đội bóng đang dẫn Pyunik Yerevan 1-0.

67' Pyunik Yerevan thay người ở phút 67 Phút 67', Pyunik Yerevan điều chỉnh nhân sự khi I. Griffith vào sân thay D. Kulikov. Đội khách có thêm một phương án mới trong nỗ lực tìm bàn gỡ sau khi Debreceni VSC vượt lên dẫn trước.

66' Pyunik Yerevan thay người ở phút 66 Phút 66, Pyunik Yerevan đưa Witi vào sân thay H. Harutyunyan. Đội khách có sự điều chỉnh nhân sự sau khi Debreceni VSC vượt lên dẫn trước.

66' Pyunik Yerevan thay người ở phút 66 Phút 66', I. Pikis vào sân thay M. Yansane bên phía Pyunik Yerevan. Đội khách có sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị Debreceni VSC dẫn 1-0.

64' Debreceni VSC thay người ở phút 64 Phút 64, Debreceni VSC điều chỉnh nhân sự khi A. Szendrei vào sân thay S. Baldoni. Trong thế dẫn 1-0, đội bóng này có thể hướng tới việc duy trì lợi thế trong phần còn lại của trận đấu.

62' Debreceni kiểm soát nhưng chưa sắc bén Bước sang phút 62, Debreceni VSC đang chủ động kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 58% - 42% và số lần dứt điểm 15 - 11. Tuy nhiên, Pyunik Yerevan vẫn cho thấy sự nguy hiểm khi có 2 pha trúng đích, trong khi Debreceni VSC chưa có lần nào.

59' F. Cibla mở tỷ số cho Debreceni VSC Phút 59, F. Cibla lập công, giúp Debreceni VSC mở tỷ số trước Pyunik Yerevan. Đội chủ nhà đã cụ thể hóa thế trận nhỉnh hơn để vươn lên dẫn trước.

57' Pyunik Yerevan điều chỉnh nhân sự Phút 57', Pyunik Yerevan đưa R. Darbinyan vào sân thay F. Almeida. Trận đấu vẫn giằng co khi hai đội chưa thể tạo cách biệt, và sự xuất hiện của Darbinyan mang đến thêm lựa chọn cho Pyunik Yerevan.

50' Debreceni nhỉnh bóng, Pyunik sắc bén hơn Phút 50', Debreceni VSC nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng với 53% - 47% , nhưng thế trận chưa thực sự áp đảo. Pyunik Yerevan dứt điểm nhiều hơn, 6 - 8 , đồng thời có lợi thế về số lần trúng đích 0 - 1 , cho thấy đội khách vẫn rình rập khá nguy hiểm.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

37' Debreceni nhỉnh hơn trong thế trận cân bằng Phút 37', Debreceni VSC nhỉnh hơn về quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 52% - 48%, nhưng thế trận vẫn khá cân bằng khi hai đội cùng có 5 - 5 cú dứt điểm. Pyunik Yerevan là đội tạo ra khác biệt nhỏ về độ chính xác, với số lần trúng đích 0 - 1.

33' James Santos nhận thẻ vàng Phút 33, James Santos của Pyunik Yerevan nhận thẻ vàng. Trận đấu tại Nagyerdei Stadion vẫn diễn ra khá cân bằng khi hai đội chưa tạo được cách biệt.

29' Pyunik Yerevan thay người từ phút 29 Phút 29, N. Kenourgios vào sân thay A. Dashyan bên phía Pyunik Yerevan. Đội khách đang có phần chủ động hơn về thế trận, nên sự điều chỉnh này có thể giúp họ duy trì sức ép.

25' Thế trận cân bằng sau 25 phút Phút 25', Debreceni VSC và Pyunik Yerevan đang giằng co khi tỷ số là 0-0, thời lượng cầm bóng cân bằng 50% - 50% và số lần dứt điểm cùng là 3 - 3. Debreceni nhỉnh hơn ở phạt góc 2 - 0, nhưng Pyunik tạo ra pha dứt điểm trúng đích duy nhất, cho thấy đội khách vẫn rình rập cơ hội.

13' Debreceni kiểm soát thế trận Phút 13, Debreceni VSC đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 65% - 35% và hưởng 2 - 0 quả phạt góc. Pyunik Yerevan chịu sức ép nhưng trận đấu vẫn chưa có nhiều cơ hội rõ rệt, khi tổng dứt điểm mới là 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Debreceni VSC tiếp đón Pyunik Yerevan.

Cập nhật lúc 00:34 24/07/2026

Đội hình chính thức Debreceni VSC Sơ đồ 4-3-3 · HLV Gert Remmel Pyunik Yerevan Sơ đồ 4-3-3 · HLV Eghishe Melikyan 1 Plamen Andreev 23 Gergő Tercza 26 Ádám Lang 28 Maximilian Hofmann 3 Adrián Guerrero 10 Balázs Dzsudzsák 16 Sergi Samper 6 Blaž Bošković 19 Dominik Kocsis 25 Sohan Baldoni 99 Flórián Cibla 16 Henri Avagyan 79 Sergiy Vakulenko 22 Sead Islamović 15 Mikhail Kovalenko 76 Filipe Almeida 11 Hovhannes Harutyunyan 18 Karlen Hovhannisyan 25 Daniil Kulikov 9 Artak Dashyan 95 Momo Yansane 5 James Dự bị Debreceni VSC 12 Benedek Erdélyi 4 Josua Mejías 72 Rotem Keller 77 Márk Szécsi 5 Bence Batik 20 Máté Macsó 75 Dávid Patai 8 Leon Myrtaj 11 Ákos Szendrei Pyunik Yerevan 71 Stanislav Buchnev 3 Nikolaos Kenourgios 4 Erik Simonyan 49 Aram Aharonyan 88 Robert Darbinyan 7 Edgar Malakyan 8 Gevorg Tarakhchyan 10 Iman Griffith 17 Vyacheslav Afyan Cập nhật đội hình lúc 22:33 23/07/2026

Debreceni VSC Thống kê Pyunik Yerevan 56% Kiểm soát bóng 44% 17 Dứt điểm 15 1 Trúng đích 2 4 Phạt góc 3 10 Phạm lỗi 4 0 Việt vị 6 2 Thủ môn cứu thua 0

Thông tin trận đấu

Debreceni VSC sẽ đối đầu Pyunik Yerevan tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 23/07/2026 23:00 trên sân Nagyerdei Stadion.

Đây là cuộc so tài mà Pyunik Yerevan có điểm tựa rõ ràng hơn về trạng thái thi đấu gần đây. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chưa cung cấp phong độ của Debreceni VSC, vị trí của hai đội, lực lượng vắng mặt hay thông tin về đội hình dự kiến.

Pyunik Yerevan mang theo mạch phong độ tích cực

Trong hai trận gần nhất được ghi nhận, Pyunik Yerevan đều giành chiến thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách đang có sự ổn định nhất định trước chuyến làm khách tại Nagyerdei Stadion.

Hai chiến thắng liên tiếp có thể giúp Pyunik Yerevan bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn, đặc biệt trong những thời điểm cần duy trì sự tập trung và kiểm soát thế trận. Dù vậy, chưa có dữ liệu về đối thủ, tỷ số hoặc diễn biến cụ thể của các trận đấu này, nên chưa thể đánh giá sâu hơn về chất lượng màn trình diễn của đội khách.

Debreceni VSC cần tận dụng sân nhà

Debreceni VSC sẽ có lợi thế thi đấu tại Nagyerdei Stadion, nhưng dữ liệu được cung cấp không cho biết phong độ gần đây, cách vận hành chiến thuật hay tình hình nhân sự của đội chủ nhà. Vì vậy, chưa thể xác định đội bóng Hungary sẽ tiếp cận trận đấu bằng lối chơi kiểm soát bóng, pressing hay phòng ngự phản công.

Trong bối cảnh đó, khả năng nhập cuộc và cách Debreceni VSC xử lý sức ép từ đội khách sẽ là những yếu tố đáng chú ý. Sân nhà có thể mang đến sự ổn định về tinh thần, nhưng đội chủ nhà vẫn cần thể hiện đủ tính chủ động để không để chuỗi phong độ của Pyunik Yerevan tạo ảnh hưởng lên thế trận.

Điểm then chốt chiến thuật

Không có thông tin chính thức về sơ đồ, đội hình dự kiến hoặc các cầu thủ vắng mặt của hai đội. Do đó, chưa thể đưa ra nhận định cụ thể về những cặp đấu cá nhân, khu vực tranh chấp hay phương án thay người.

Điểm then chốt trước mắt nằm ở sự tương phản giữa một bên đang sở hữu hai chiến thắng gần nhất và một bên có lợi thế sân nhà nhưng chưa có dữ liệu phong độ đi kèm. Nếu Pyunik Yerevan duy trì được sự chắc chắn đã thể hiện trong chuỗi kết quả vừa qua, đội khách có cơ sở để hướng tới một thế trận cân bằng và giàu tính cạnh tranh.

Nhận định trận đấu

Pyunik Yerevan bước vào cuộc đối đầu với tín hiệu tích cực hơn về phong độ, trong khi Debreceni VSC có lợi thế sân nhà tại Nagyerdei Stadion. Sự thiếu hụt thông tin về phong độ và lực lượng của đội chủ nhà khiến cán cân trận đấu chưa thể được đánh giá toàn diện.

Nhìn chung, đây là trận đấu có thể được quyết định bởi cách Debreceni VSC tận dụng sân nhà và khả năng Pyunik Yerevan duy trì đà chiến thắng. Dữ liệu hiện có chưa đủ cơ sở để đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể hay kết luận về đội có ưu thế tuyệt đối.

Debreceni VSC 5 trận gần nhất T B H T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Pyunik Yerevan 5 trận gần nhất T T B H T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới