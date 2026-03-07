Thể thao 360 Trực tiếp diễn biến các đội vào vòng 1/8 hôm nay 3/7: Ronaldo đại chiến Croatia, chờ Bồ Đào Nha nối gót nhóm đi tiếp Trực tiếp diễn biến các đội vào vòng 1/8 World Cup 2026 hôm nay 3/7 sẽ tập trung vào ba cặp đấu Tây Ban Nha vs Áo, Bồ Đào Nha vs Croatia và Thụy Sĩ vs Algeria.

Trực tiếp diễn biến các đội vào vòng 1/8 World Cup 2026 hôm nay

Vòng 1/16 World Cup 2026 tiếp tục diễn ra trong ngày 3/7 với loạt trận có ảnh hưởng trực tiếp tới danh sách 16 đội mạnh nhất. Sau khi Canada, Brazil, Paraguay, Ma rốc, Na Uy, Pháp, Mexico, Anh, Bỉ và Mỹ đã giành vé, các suất còn lại sẽ lần lượt được xác định.

Tâm điểm hôm nay là ba trận đấu giữa Tây Ban Nha vs Áo, Bồ Đào Nha vs Croatia và Thụy Sĩ vs Algeria. Đây đều là những cặp đấu có tính cạnh tranh cao, khi các đội thắng sẽ góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Đáng chú ý, nhánh đấu đã bắt đầu hình thành. Đội thắng cặp Tây Ban Nha vs Áo sẽ gặp đội thắng cặp Bồ Đào Nha vs Croatia ở vòng 1/8. Vì vậy, loạt trận lúc 2h00 và 6h00 ngày 3/7 có thể tạo nên một màn đại chiến châu Âu rất đáng chờ đợi ở vòng tiếp theo.

Lịch thi đấu vòng 1/16 World Cup 2026 hôm nay

Giờ Ngày Trận đấu Trực tiếp 02h00 03/07 Tây Ban Nha vs Áo VTV3, VTV6, VTV9 06h00 03/07 Bồ Đào Nha vs Croatia VTV3, VTV6, VTV10 10h00 03/07 Thụy Sĩ vs Algeria VTV3, VTV6, VTV9

Tây Ban Nha vs Áo: La Roja chờ vé vào vòng 1/8

Tây Ban Nha bước vào trận đấu lúc 2h00 ngày 3/7 với vị thế cửa trên. La Roja đứng đầu bảng H với 7 điểm sau 3 trận, ghi 5 bàn và chưa để thủng lưới. Đây là nền tảng giúp đội bóng của HLV Luis de la Fuente được đánh giá cao hơn Áo.

Nếu vượt qua Áo, Tây Ban Nha sẽ ghi tên vào vòng 1/8 World Cup 2026. Đối thủ tiếp theo của La Roja sẽ là đội thắng trong cặp Bồ Đào Nha vs Croatia.

Áo đi tiếp với vị trí nhì bảng J sau hành trình nhiều cảm xúc. Đại diện Trung Âu thắng Jordan, thua Argentina và hòa Algeria 3-3 ở lượt cuối. Với lối chơi pressing mạnh, Áo có thể gây khó khăn cho Tây Ban Nha nếu kéo trận đấu vào nhịp tranh chấp tốc độ cao.

Dù vậy, Tây Ban Nha vẫn có lợi thế lớn nhờ khả năng kiểm soát bóng, tuyến giữa chất lượng và hàng thủ chắc chắn. Nếu duy trì được nhịp chơi quen thuộc, La Roja có nhiều cơ sở để trở thành đội tiếp theo góp mặt ở vòng 1/8.

Dự đoán: Tây Ban Nha 2-0 Áo.

Đội giành vé dự kiến: Tây Ban Nha.

Bồ Đào Nha vs Croatia: Vé vòng 1/8 gọi tên Ronaldo hay Modric?

Trận Bồ Đào Nha vs Croatia lúc 6h00 ngày 3/7 là một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất vòng 1/16. Đội thắng sẽ vào vòng 1/8 và nhiều khả năng đối đầu Tây Ban Nha nếu La Roja vượt qua Áo.

Bồ Đào Nha được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chiều sâu đội hình. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha và Rafael Leao giúp Seleccao sở hữu nhiều phương án tấn công.

Croatia lại là đối thủ rất khó bị đánh bại ở các trận knock-out. Đội bóng áo carô có kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng kiểm soát nhịp độ tốt với Luka Modric, Kovacic, Brozovic và Gvardiol.

Đây cũng là màn đối đầu giàu cảm xúc giữa Cristiano Ronaldo và Luka Modric. Hai huyền thoại từng cùng nhau tạo nên giai đoạn thành công tại Real Madrid, nhưng giờ đứng ở hai chiến tuyến trong trận đấu mà đội thua sẽ dừng cuộc chơi.

Bồ Đào Nha có nhiều nhân tố tạo khác biệt hơn, nhưng Croatia đủ lì lợm để khiến trận đấu trở nên khó lường. Nếu tận dụng tốt cơ hội, Seleccao có thể giành vé vào vòng 1/8 sau một trận đấu không dễ dàng.

Dự đoán: Bồ Đào Nha 2-1 Croatia.

Đội giành vé dự kiến: Bồ Đào Nha.

Thụy Sĩ vs Algeria: Cặp đấu cuối ngày tranh vé đi tiếp

Thụy Sĩ vs Algeria diễn ra lúc 10h00 ngày 3/7. Đây là cặp đấu cuối trong loạt trận hôm nay, với tấm vé vào vòng 1/8 dành cho đội chiến thắng.

Thụy Sĩ có hành trình vòng bảng khá ổn định. Đại diện châu Âu hòa Qatar, thắng Bosnia & Herzegovina rồi vượt qua Canada để giành quyền đi tiếp. Lối chơi cân bằng, kỷ luật và chắc chắn giúp Thụy Sĩ trở thành đối thủ rất khó chịu.

Algeria lại vào vòng 1/16 theo cách nhiều cảm xúc hơn. Sau trận thua Argentina, đại diện Bắc Phi thắng Jordan rồi hòa Áo 3-3 ở lượt cuối để giữ hy vọng. Tinh thần chiến đấu, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái nhanh là điểm mạnh đáng chú ý của Algeria.

Trận đấu này có thể diễn ra chặt chẽ. Thụy Sĩ nhiều khả năng kiểm soát nhịp độ, hạn chế rủi ro và chờ cơ hội ở các thời điểm quan trọng. Algeria sẽ cố gắng tạo bất ngờ bằng pressing, tranh chấp và phản công nhanh.

Với sự ổn định cao hơn, Thụy Sĩ được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/8.

Dự đoán: Thụy Sĩ 2-1 Algeria.

Đội giành vé dự kiến: Thụy Sĩ.

Danh sách đội đã vào vòng 1/8 World Cup 2026

Tính đến trước loạt trận hôm nay, World Cup 2026 đã xác định 10 đội tuyển góp mặt ở vòng 1/8.

STT Đội tuyển Kết quả vòng 1/16 1 Canada Thắng Nam Phi 1-0 2 Brazil Thắng Nhật Bản 2-1 3 Paraguay Thắng Đức 4-3 penalty sau khi hòa 1-1 4 Ma rốc Thắng Hà Lan 3-2 penalty sau khi hòa 1-1 5 Na Uy Thắng Bờ Biển Ngà 2-1 6 Pháp Thắng Thụy Điển 3-0 7 Mexico Thắng Ecuador 2-0 8 Anh Thắng CHDC Congo 2-1 9 Bỉ Thắng Senegal 3-2 10 Mỹ Thắng Bosnia & Herzegovina 2-0

Sau loạt trận ngày 3/7, danh sách này có thể tăng lên 13 đội. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ đang là những đội được đánh giá có nhiều cơ hội giành vé, nhưng Áo, Croatia và Algeria đều đủ khả năng tạo ra bất ngờ.

Cục diện vòng 1/8 World Cup 2026 sau loạt trận hôm nay

Loạt trận hôm nay có ý nghĩa quan trọng vì sẽ hoàn thiện thêm các nhánh đấu ở vòng 1/8. Đội thắng cặp Tây Ban Nha vs Áo sẽ gặp đội thắng cặp Bồ Đào Nha vs Croatia, tạo nên một trận đấu rất đáng chú ý vào ngày 7/7.

Ở nhánh còn lại, đội thắng cặp Thụy Sĩ vs Algeria sẽ chờ đối thủ là đội thắng trong cặp Colombia vs Ghana. Đây cũng là nhánh đấu khó đoán, khi cả Thụy Sĩ lẫn Algeria đều có phong cách thi đấu rất khác biệt.

Sau 72 trận vòng bảng và loạt trận vòng 1/16 đã qua, World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn có tính loại trực tiếp khốc liệt. Mỗi trận đấu hôm nay đều có thể làm thay đổi đáng kể danh sách 16 đội mạnh nhất.

Cập nhật trực tiếp đội vào vòng 1/8 World Cup 2026 hôm nay

02h00: Tây Ban Nha vs Áo - Đang chờ cập nhật.

06h00: Bồ Đào Nha vs Croatia - Đang chờ cập nhật.

10h00: Thụy Sĩ vs Algeria - Đang chờ cập nhật.

Danh sách đội vào vòng 1/8 World Cup 2026 sẽ tiếp tục được cập nhật sau khi từng trận đấu khép lại.