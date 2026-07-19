TRỰC TIẾP Trực tiếp FC St. Pauli vs HNK Gorica: FC St. Pauli vượt lên dẫn trước HNK Gorica sở hữu chuỗi phong độ tích cực, trong khi FC St. Pauli cũng duy trì mạch thi đấu ổn định trước cuộc đối đầu tại Giao hữu CLB.

FC St. Pauli 2 - 1 HNK Gorica Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: FC St. Pauli 2 - 1 HNK Gorica.

76' FC St. Pauli vượt lên 2-1 Phút 76, FC St. Pauli lập công để vượt lên dẫn trước HNK Gorica 2-1. Bàn thắng đưa FC St. Pauli vào thế dẫn bàn trong những phút cuối.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

28' A. Erceg đưa HNK Gorica trở lại vạch xuất phát Phút 28, A. Erceg lập công, giúp HNK Gorica gỡ hòa 1-1 trước FC St. Pauli. Trận đấu trở lại thế cân bằng sau màn rượt đuổi ngắn.

20' L. Oppie đưa FC St. Pauli vượt lên Phút 20', L. Oppie lập công giúp FC St. Pauli mở tỷ số 1-0. Đội bóng này có bàn dẫn trước và tạo lợi thế trong trận đấu.

0' Trận đấu bắt đầu FC St. Pauli tiếp đón HNK Gorica.

Cập nhật lúc 23:00 19/07/2026

Thông tin trận đấu

HNK Gorica sẽ đối đầu FC St. Pauli trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 21h ngày 19/07/2026. Với tính chất giao hữu, trọng tâm của cuộc so tài nằm ở màn thể hiện, nhịp vận hành và khả năng duy trì sự ổn định của hai đội.

HNK Gorica có nền tảng phong độ tích cực

HNK Gorica bước vào trận đấu với chuỗi phong độ gồm 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, theo thứ tự từ trận gần nhất đến trận cũ hơn, đội bóng này có 3 chiến thắng liên tiếp trước khi nhận 1 thất bại và giành chiến thắng ở trận trước đó.

Chuỗi kết quả này cho thấy HNK Gorica đang duy trì được sự ổn định tương đối cao. Ba chiến thắng liên tiếp ở những trận gần nhất tạo ra điểm tựa đáng kể về tinh thần, đồng thời cho thấy đội bóng có khả năng duy trì hiệu quả thi đấu trong giai đoạn hiện tại.

Tuy nhiên, thất bại xuất hiện trong chuỗi 5 trận cũng là chi tiết không thể bỏ qua. HNK Gorica cần kiểm soát tốt những thời điểm chuyển trạng thái, tránh để phong độ tích cực gần đây tạo ra tâm lý chủ quan trong một trận đấu có tính chất khác biệt so với các cuộc cạnh tranh chính thức.

FC St. Pauli duy trì đà tiến bộ

FC St. Pauli có thành tích 3 chiến thắng và 1 trận hòa trong 4 trận gần nhất. Đội bóng này khởi đầu chuỗi bằng một trận hòa, sau đó giành 3 chiến thắng liên tiếp. Đây là diễn biến cho thấy FC St. Pauli đang có xu hướng cải thiện rõ rệt về kết quả thi đấu.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng duy trì mạch bất bại trong 4 trận gần đây. Dù số trận được thống kê ít hơn HNK Gorica, FC St. Pauli vẫn sở hữu chuỗi kết quả gọn gàng và không phải nhận thất bại. Điều đó có thể giúp đội khách nhập cuộc với sự tự tin, đặc biệt trong những phút đầu khi hai bên tìm cách thiết lập thế trận.

Ở chiều ngược lại, việc chỉ có 4 trận trong chuỗi phong độ khiến mức độ so sánh trực tiếp với HNK Gorica cần được nhìn nhận thận trọng. Những con số hiện có cho thấy FC St. Pauli đang ổn định, nhưng chưa đủ để khẳng định đội bóng này vượt trội ở mọi khía cạnh.

Cuộc đấu của sự ổn định

HNK Gorica và FC St. Pauli đều mang đến trận đấu những tín hiệu tích cực. HNK Gorica có lợi thế về số trận được thống kê cùng chuỗi 3 chiến thắng gần nhất, trong khi FC St. Pauli nổi bật với thành tích bất bại và 3 chiến thắng liên tiếp sau trận hòa mở đầu.

Vì dữ liệu hiện có không cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay danh sách cầu thủ vắng mặt, chưa thể xác định cách bố trí cụ thể của hai bên. Do đó, những yếu tố đáng theo dõi sẽ là khả năng tổ chức lối chơi, tốc độ nhập cuộc và mức độ tận dụng các thời điểm đội hình đối phương mất cân bằng.

HNK Gorica có thể muốn duy trì đà hưng phấn từ chuỗi 3 chiến thắng gần nhất, nhưng cần tránh đẩy trận đấu vào thế quá cởi mở. Trong khi đó, FC St. Pauli nhiều khả năng sẽ tìm cách kéo dài mạch bất bại bằng cách giữ sự chắc chắn và tận dụng nền tảng tinh thần từ 3 chiến thắng liên tiếp.

Nhận định trước trận

Đây là màn so tài tương đối cân bằng về tín hiệu phong độ. HNK Gorica có chuỗi kết quả gần đây giàu sức thuyết phục hơn về số lượng trận, còn FC St. Pauli cho thấy sự ổn định khi chưa thua trong 4 trận gần nhất.

Nhìn chung, kết quả có thể phụ thuộc vào đội kiểm soát tốt hơn nhịp độ và hạn chế sai sót trong các tình huống chuyển đổi. HNK Gorica có cơ sở để tự tin nhờ 3 chiến thắng liên tiếp, nhưng FC St. Pauli cũng bước vào trận đấu với trạng thái ổn định và khả năng tạo ra thế trận cạnh tranh.

HNK Gorica 5 trận gần nhất T B T T B 7 Trận 5-1-1 T-H-B 12 Ghi (TB 1.7) 5 Thủng lưới FC St. Pauli 5 trận gần nhất T T T B B 4 Trận 3-1-0 T-H-B 13 Ghi (TB 3.3) 4 Thủng lưới