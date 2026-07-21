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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Fenerbahçe vs Gornik Zabrze: Hiệp 2 bắt đầu, Fenerbahçe dẫn 1-0

    Tuệ Nhân21/07/2026 20:12

    Fenerbahçe đối đầu Gornik Zabrze tại UEFA Champions League lúc 01h00 ngày 22/07/2026 trên sân Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu.

    Fenerbahçe1 - 0Gornik ZabrzeHiệp 2 — phút 54'
    • 54'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: Fenerbahçe 1 - 0 Gornik Zabrze.

    • 52'Fenerbahçe áp đảo sau giờ nghỉ

      Bước sang phút 52', Fenerbahçe tiếp tục kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 76% - 24% và số lần dứt điểm 9 - 2. Gornik Zabrze phải lùi sâu chịu sức ép, trong khi đội chủ nhà duy trì áp lực với lợi thế phạt góc 4 - 2.

    • 46'Fenerbahçe điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

      Phút 46', L. Mercan vào sân thay N. Ake bên phía Fenerbahçe. Đội chủ nhà có thể đang muốn duy trì thế kiểm soát sau khi dẫn trước.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

    • 39'Fenerbahçe kiểm soát thế trận

      Bước sang phút 39', Fenerbahçe kiểm soát bóng vượt trội với 74% - 26%, qua đó duy trì sức ép lên Gornik Zabrze trong thế đang dẫn trước. Đội chủ nhà cũng nhỉnh hơn về dứt điểm 6 - 2 và phạt góc 3 - 2, còn Gornik chủ yếu phải phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

    • 37'Talisca đưa Fenerbahçe vượt lên

      Phút 37, Talisca lập công giúp Fenerbahçe mở tỷ số trước Gornik Zabrze. Đội chủ nhà đang kiểm soát thế trận tốt và tạo được lợi thế xứng đáng.

    • 27'Fenerbahçe áp đảo thế trận

      Đến phút 27, Fenerbahçe kiểm soát bóng vượt trội với 75% - 25%, buộc Gornik Zabrze lùi sâu phòng ngự. Dù vậy, sức ép chưa chuyển hóa thành khác biệt khi Fenerbahçe chỉ dứt điểm 3 - 2, trong thế trận vẫn khá thận trọng.

    • 15'Fenerbahçe kiểm soát thế trận

      Phút 15', Fenerbahçe kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 79% - 21%, đẩy Gornik Zabrze lùi sâu phòng ngự trong thế trận chưa có bàn thắng. Đội chủ nhà cũng nhỉnh hơn về dứt điểm 1 - 0, nhưng sự chênh lệch vẫn chưa được cụ thể hóa.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Fenerbahçe tiếp đón Gornik Zabrze.

    Cập nhật lúc 02:11 22/07/2026

    Đội hình chính thức
    Fenerbahçe
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Ismail Kartal
    Gornik Zabrze
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Michal Gasparik
    34
    Mert Günok
    27
    Nélson Semedo
    37
    Milan Škriniar
    15
    Nathan Aké
    24
    Jayden Oosterwolde
    6
    Mattéo Guendouzi
    17
    İrfan Can Kahveci
    7
    Fred
    28
    Bartuğ Elmaz
    9
    Kerem Aktürkoğlu
    94
    Talisca
    1
    Philipp Schulze
    61
    Michal Sáček
    26
    Rafał Janicki
    20
    Josema
    64
    Erik Janža
    18
    Lukáš Sadílek
    66
    Maximilian Dietz
    82
    Kacper Urbański
    7
    Yvan Ikia Dimi
    11
    Erik Prekop
    33
    Maksym Khlan
    Dự bị
    Fenerbahçe
    13 Tarık Çetin31 Ederson3 Archie Brown4 Çağlar Söyüncü18 Mert Müldür22 Levent Mercan5 İsmail Yüksek10 Marco Asensio20 Anthony Musaba
    Gornik Zabrze
    29 Wiktor Kania2 Patryk Warczak4 Paweł Bochniewicz19 Peter González21 Ondřej Zmrzlý28 Bastien Donio34 Bruno Durdov23 Sondre Liseth
    Cập nhật đội hình lúc 00:33 22/07/2026
    FenerbahçeThống kêGornik Zabrze
    76%
    Kiểm soát bóng
    24%
    9
    Dứt điểm
    2
    2
    Trúng đích
    1
    4
    Phạt góc
    2
    6
    Phạm lỗi
    7
    1
    Thủ môn cứu thua
    1

    Thông tin trận đấu

    Fenerbahçe sẽ đối đầu Gornik Zabrze trong khuôn khổ UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 01h00 ngày 22/07/2026 tại Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu.

    Đây là cuộc so tài được chú ý bởi sự hiện diện của Fenerbahçe và Gornik Zabrze tại đấu trường châu lục. Với lợi thế sân nhà, Fenerbahçe sẽ có điều kiện triển khai thế trận chủ động hơn, trong khi Gornik Zabrze cần duy trì sự tập trung để hạn chế sức ép trong suốt trận đấu.

    Điểm đáng chú ý trước trận

    Thông tin được cung cấp chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải đấu, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, những đánh giá về tương quan lực lượng và cách bố trí nhân sự cần được chờ thêm thông tin chính thức.

    Về mặt chiến thuật, diễn biến trận đấu nhiều khả năng phụ thuộc vào khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và mức độ hiệu quả của hai đội ở các thời điểm chuyển trạng thái. Fenerbahçe có thể hướng đến việc tận dụng không gian sân nhà, còn Gornik Zabrze sẽ cần giữ cự ly đội hình hợp lý để tránh bị cuốn vào thế trận do đối thủ áp đặt.

    Nhận định

    Trận đấu tại Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu hứa hẹn là màn so tài có tính cạnh tranh. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ và lực lượng, chưa thể xác định đội chiếm ưu thế rõ rệt. Khả năng thích nghi với diễn biến trên sân và sự chính xác trong những tình huống quyết định sẽ là yếu tố quan trọng.

    Fenerbahçe
    5 trận gần nhất
    TTTHT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Gornik Zabrze
    5 trận gần nhất
    BTHBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Fenerbahçe vs Gornik Zabrze: Hiệp 2 bắt đầu, Fenerbahçe dẫn 1-0
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