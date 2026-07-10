TRỰC TIẾP Trực tiếp FK Sarajevo vs Inter Turku: Hiệp 2 bắt đầu, Inter Turku dẫn 1-0 FK Sarajevo tiếp đón Inter Turku trong cuộc đối đầu tại vòng loại UEFA Europa Conference League, hứa hẹn một trận đấu giàu tính cạnh tranh giữa hai đại diện đến từ Bosnia và Herzegovina cùng Phần Lan.

FK Sarajevo 0 - 1 Inter Turku Hiệp 2 — phút 68' 68' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: FK Sarajevo 0 - 1 Inter Turku.

63' Sarajevo nhận thẻ vàng thứ hai trong trận Phút 63, M. Kupresak của FK Sarajevo phải nhận thẻ vàng, đây đã là chiếc thẻ thứ hai của đội chủ nhà sau khi S. Meite bị phạt cảnh cáo ở phút 52. Sarajevo đang chịu sức ép lớn khi bị dẫn trước 0-1 và giờ phải chơi cẩn trọng hơn để tránh nhận thêm thẻ phạt.

60' FK Sarajevo xáo trộn hàng tiền vệ Phút 60, HLV FK Sarajevo rút L. Mikic để tung F. Kosi vào sân trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn 0-1 trước Inter Turku. Sự thay đổi diễn ra ngay sau khi Sarajevo mất người vì thẻ vàng của S. Meite, có thể nhằm làm mới lối chơi và tìm bàn gỡ.

52' Meite phải nhận thẻ vàng ở phút 52 Phút 52, S. Meite của FK Sarajevo nhận thẻ vàng khi đội nhà đang bị dẫn 0-1 trước Inter Turku. Chủ nhà đang cần sự tỉnh táo để tránh thêm rắc rối kỷ luật trong lúc tìm bàn gỡ.

46' FK Sarajevo thay người ngay đầu hiệp hai Bước vào hiệp hai, FK Sarajevo tung B. Barisic vào sân thay R. Gojkovic nhằm tìm thêm sinh lực cho cuộc rượt đuổi. Đội chủ nhà đang bị Inter Turku dẫn 0-1 sau bàn thắng mở tỷ số ở phút 8, và cần một sự thay đổi để xoay chuyển cục diện trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại thứ nhất Europa Conference League.

46' Sarajevo xáo trộn tuyến giữa ngay đầu hiệp hai Ngay khi hiệp hai bắt đầu, FK Sarajevo tung S. Meite vào sân thay G. Cimirot . Sự thay đổi diễn ra khi đội chủ nhà đang bị dẫn 0-1 sau bàn thua sớm từ phút 8, cho thấy quyết tâm xoay chuyển cục diện ngay từ đầu hiệp phụ.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

8' Conteh mở điểm sớm cho Inter Turku Phút 8, A. Conteh dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của L. Essomba, giúp Inter Turku vượt lên dẫn 0-1 ngay trên sân FK Sarajevo. Bàn thắng đến rất sớm, mở ra thế trận thuận lợi cho đội khách ở loạt trận vòng sơ loại thứ nhất Europa Conference League.

0' Trận đấu bắt đầu FK Sarajevo tiếp đón Inter Turku.

Cập nhật lúc 03:24 10/07/2026

FK Sarajevo sẽ chào đón Inter Turku trên sân nhà trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League, trận đấu diễn ra vào lúc 02h00 ngày 10/7. Đây là cơ hội để cả hai đội khẳng định vị thế ngay từ vòng đấu sơ loại của giải đấu cấp châu lục.

Bối cảnh trận đấu

UEFA Europa Conference League luôn là sân chơi giàu tính cạnh tranh dành cho các câu lạc bộ đến từ những nền bóng đá chưa có suất tham dự trực tiếp các giải đấu lớn hơn của châu Âu. Đối với FK Sarajevo, việc được thi đấu trên sân nhà ngay từ lượt đi được xem là lợi thế đáng kể, khi yếu tố sân bãi và sự ủng hộ của khán giả nhà thường đóng vai trò quan trọng trong các trận đấu mang tính loại trực tiếp.

Trong khi đó, Inter Turku bước vào trận đấu với tư cách đại diện của bóng đá Phần Lan, mang theo mục tiêu tạo bất ngờ trên đất khách. Các trận đấu vòng loại châu Âu thường chứng kiến sự thận trọng từ cả hai phía, khi mỗi đội đều ý thức rõ tầm quan trọng của kết quả lượt đi đối với cục diện chung của cặp đấu.

Dự đoán chiến thuật

Trên sân nhà, FK Sarajevo nhiều khả năng sẽ chủ động triển khai lối chơi tấn công nhằm tạo cách biệt trước khi bước vào lượt về. Việc kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu có thể giúp đội chủ nhà tạo áp lực tâm lý lên đối thủ, đồng thời tận dụng sự ủng hộ từ khán đài.

Ngược lại, Inter Turku được dự đoán sẽ ưu tiên sự chắc chắn trong khâu phòng ngự, hạn chế khoảng trống để tránh bị đối thủ khai thác, đồng thời chờ đợi các cơ hội phản công nhằm ghi được bàn thắng quý giá trên sân khách - yếu tố có thể mang ý nghĩa quyết định khi hai đội gặp lại nhau ở lượt về.

Nhận định

Với lợi thế sân nhà, FK Sarajevo được đánh giá là đội có phần nhỉnh hơn trong cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, bóng đá vòng loại châu Âu luôn tiềm ẩn những bất ngờ, và Inter Turku hoàn toàn có thể tạo ra thử thách không nhỏ nếu tận dụng tốt các tình huống cố định hoặc phản công nhanh.

Trận đấu hứa hẹn mang đến những diễn biến hấp dẫn ngay từ lượt đi, đặt nền tảng quan trọng cho cục diện chung cuộc của cặp đấu tại vòng loại UEFA Europa Conference League.

Phong độ gần đây của FK Sarajevo

04/07/2026: Zrinjski 2-1 FK Sarajevo (Thua)

02/07/2026: Sutjeska 1-2 FK Sarajevo (Thắng)

26/05/2026: FK Sarajevo 1-0 Zeljeznicar Sarajevo (Thắng)

22/05/2026: Velež 2-3 FK Sarajevo (Thắng)

16/05/2026: FK Sarajevo 2-2 Siroki Brijeg (Hòa)

Phong độ gần đây của Inter Turku

30/06/2026: VPS 2-3 Inter Turku (Thắng)

27/06/2026: Mariehamn 0-2 Inter Turku (Thắng)

23/06/2026: Inter Turku 1-1 SJK (Hòa)

17/06/2026: HJK Helsinki 3-3 Inter Turku (Hòa)

13/06/2026: Inter Turku 0-0 AC Oulu (Hòa)

Phong độ và thống kê đội

FK Sarajevo (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Inter Turku (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

FK Sarajevo: Không có thông tin chấn thương

Inter Turku: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

FK Sarajevo thắng: 33%

Hòa: 33%

Inter Turku thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

FK Sarajevo: bàn

Inter Turku: bàn

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