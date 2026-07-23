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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Flora Tallinn vs The New Saints: Hiệp 2 bắt đầu, Flora Tallinn dẫn 1-0

    Tuệ Nhân23/07/2026 18:11

    Flora Tallinn chạm trán The New Saints tại A. Le Coq Arena lúc 23h ngày 23/07/2026. Trận đấu hứa hẹn tạo ra cuộc so tài đáng chú ý.

    Flora Tallinn1 - 0The New SaintsHiệp 2 — phút 78'
    • 78'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: Flora Tallinn 1 - 0 The New Saints.

    • 73'I. Antonov vào sân thay D. Kuraksin

      Phút 73', Flora Tallinn điều chỉnh nhân sự khi I. Antonov vào sân thay D. Kuraksin. Đội chủ nhà có thêm sự tươi mới trong thời điểm đang dẫn trước The New Saints.

    • 69'Flora Tallinn thay người ở phút 69

      Phút 69, R. Alliku vào sân thay S. Zenjov bên phía Flora Tallinn. Đội bóng này tiếp tục bảo toàn lợi thế 1-0 trước The New Saints.

    • 64'Flora Tallinn thay người ở phút 64

      Phút 64, Flora Tallinn đưa T. Usta vào sân thay R. Valdmets. Đội chủ nhà có thêm sự điều chỉnh khi đang dẫn The New Saints 1-0.

    • 61'The New Saints thay người ở phút 61

      Phút 61', The New Saints điều chỉnh nhân sự: B. Clark vào sân thay R. Brobbel. Đây là sự thay đổi đáng chú ý của đội khách trong thế trận đang có lợi cho Flora Tallinn.

    • 61'The New Saints thay người phút 61

      Phút 61', The New Saints điều chỉnh nhân sự khi E. Farrell vào sân thay J. Williams.

    • 61'The New Saints thay người ở phút 61

      Phút 61', The New Saints điều chỉnh nhân sự khi R. Holden vào sân thay D. Corness. Sự thay đổi này mang đến thêm lựa chọn cho đội khách trong phần còn lại của trận đấu.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

    • 31'R. Valdmets mở tỷ số cho Flora Tallinn

      Phút 31, R. Valdmets dứt điểm ghi bàn sau đường kiến tạo của S. Zenjov, đưa Flora Tallinn vượt lên dẫn trước The New Saints 1-0.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Flora Tallinn tiếp đón The New Saints.

    Cập nhật lúc 00:34 24/07/2026

    Đội hình chính thức
    Flora Tallinn
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Konstantin Vasiliev
    The New Saints
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Craig Harrison
    33
    Evert Grünvald
    7
    Danil Kuraksin
    23
    Mihhail Kolobov
    3
    Airon Kollo
    26
    Sander Tovstik
    18
    Remo Valdmets
    32
    Vladislav Kreida
    14
    Tony Varjund
    20
    Sergei Zenjov
    11
    Rauno Sappinen
    29
    Sander Alamaa
    1
    Nathan Shepperd
    22
    Danny Davies
    16
    Dynel Simeu
    6
    Jack Bodenham
    10
    Daniel Redmond
    21
    Leo Smith
    14
    Daniel Williams
    4
    Dominic Corness
    8
    Ryan Brobbel
    17
    Jordan Williams
    20
    Rhys Hughes
    Dự bị
    Flora Tallinn
    22 Andero Tatrik99 Kaur Kivila6 Robert Veering24 Oscar Pihela53 Ronald Sammul8 Tristan Toomas Teeväli9 Rauno Alliku51 Marten Kukkonen67 Ilja Antonov
    The New Saints
    30 Jack Edwards2 Jacob Owen12 Harvey Godsmark-Ford23 Zach Nolan31 Ben Woollam15 Eoin Farrell18 Rory Holden19 Ben Clark34 Joshua Lock
    Cập nhật đội hình lúc 22:33 23/07/2026

    Flora Tallinn sẽ đối đầu The New Saints tại UEFA Europa Conference League vào lúc 23h ngày 23/07/2026. Cuộc chạm trán diễn ra trên sân A. Le Coq Arena, nhưng những dữ liệu được cung cấp chưa bao gồm phong độ gần đây, lực lượng, thành tích đối đầu hoặc vị trí của hai đội.

    Bối cảnh trận đấu

    Với thông tin hiện có, điểm đáng chú ý nhất nằm ở cuộc so tài giữa Flora Tallinn và The New Saints trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Sân A. Le Coq Arena sẽ là địa điểm tổ chức trận đấu, tạo nên bối cảnh để Flora Tallinn thi đấu trên sân nhà.

    Nhận định chiến thuật

    Chưa có dữ liệu cụ thể về sơ đồ, cách vận hành hoặc những cá nhân nổi bật của hai đội. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá đáng tin cậy về cách Flora Tallinn và The New Saints triển khai bóng, tổ chức phòng ngự hay tạo áp lực trong trận đấu.

    Tương tự, thông tin về cầu thủ vắng mặt và tình trạng lực lượng không được cung cấp. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lựa chọn chiến thuật, nhưng chưa đủ cơ sở để nhận định chi tiết.

    Nhận định chung

    Flora Tallinn vs The New Saints là trận đấu thuộc UEFA Europa Conference League, diễn ra tại A. Le Coq Arena lúc 23h ngày 23/07/2026. Do chưa có thêm số liệu về phong độ, đối đầu và lực lượng, chưa thể xác định đội chiếm ưu thế hoặc đưa ra dự đoán cụ thể về diễn biến trận đấu.

    Flora Tallinn
    5 trận gần nhất
    BHBTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    The New Saints
    5 trận gần nhất
    BBTHT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Flora Tallinn vs The New Saints: Hiệp 2 bắt đầu, Flora Tallinn dẫn 1-0
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