TRỰC TIẾP Trực tiếp Gent vs Hibernian: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Trận đấu giữa Gent và Hibernian diễn ra lúc 1h30 ngày 21/8/2026 trên sân Planet Group Arena trong khuôn khổ vòng loại trực tiếp UEFA Europa Conference League.

Gent 0 - 0 Hibernian Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

42' Gent gia tăng sức ép cuối hiệp một Bước sang phút 42, Gent nhỉnh hơn về thế trận với 1 - 0 quả phạt góc, trong khi Hibernian vẫn kiên nhẫn chờ cơ hội phản công và đã rơi vào thế việt vị 0 - 1 lần.

29' Gent nhỉnh hơn trong thế giằng co Phút 29, Gent nhỉnh hơn về sức ép với phạt góc 1 - 0, trong khi Hibernian đã một lần rơi vào thế việt vị 0 - 1. Nhịp trận vẫn giằng co, thể hiện qua số lần phạm lỗi 3 - 1.

14' Hibernian bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trên chấm 11m Phút 14, Hibernian đứng trước cơ hội lớn để vươn lên dẫn trước, nhưng O. Elding lại thực hiện không thành công quả phạt đền. Pha bỏ lỡ đáng tiếc này khiến thế cân bằng giữa Gent và Hibernian vẫn chưa thể bị phá vỡ với tỷ số 0-0.

0' Trận đấu bắt đầu Gent tiếp đón Hibernian.

Cập nhật lúc 02:17 21/08/2026

Gent Thống kê Hibernian 0% Kiểm soát bóng 0% 1 Trúng đích 1 1 Phạt góc 0 3 Phạm lỗi 1 0 Việt vị 1

Trận thư hùng giữa Gent và Hibernian trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League sẽ chính thức khởi tranh vào lúc 1h30 ngày 21/8/2026 trên sân vận động Planet Group Arena. Với tính chất khốc liệt của một trận đấu loại trực tiếp, cả hai đội đều sẽ phải cống hiến hết mình vì tấm vé đi tiếp.

Tính chất sinh tử của trận đấu loại trực tiếp

Bước vào cuộc so tài này, cả Gent và Hibernian đều hiểu rõ tầm quan trọng của từng phút thi đấu trên sân. Đây không phải là vòng bảng nơi các đội bóng có cơ hội tích lũy điểm số hay cải thiện thứ hạng qua từng lượt trận, mà là cuộc đấu loại trực tiếp một mất một còn. Đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào vòng trong, trong khi đội thất bại sẽ chính thức khép lại hành trình tại giải đấu.

Chính thể thức knock-out nghiệt nã này sẽ buộc hai câu lạc bộ phải thi đấu với sự tập trung cao độ ngay từ những phút đầu tiên. Bất kỳ sai lầm nhỏ nào cũng có thể trả giá bằng cả mùa giải tại đấu trường châu Âu.

Điểm tựa sân nhà Planet Group Arena

Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Planet Group Arena vào lúc 1h30 ngày 21/8/2026 sẽ mang lại lợi thế không nhỏ cho Gent trước sự cổ vũ của khán giả nhà. Sự tiếp sức từ khán đài sẽ là nguồn động lực tinh thần lớn để đại diện này chủ động triển khai lối chơi và tạo áp lực lên đối thủ.

Về phía Hibernian, việc phải làm khách trong một trận cầu mang tính chất sống còn đòi hỏi họ phải thể hiện bản lĩnh vững vàng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật. Cuộc so tài giữa hai đội hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến hấp dẫn và kịch tính đến những giây cuối cùng.