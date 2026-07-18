Thể thao 360 Trực tiếp giao hữu bóng đá câu lạc bộ hôm nay 18/7/2026: MU, Juventus và Dortmund ra sân Trực tiếp giao hữu bóng đá câu lạc bộ hôm nay 18/7/2026 có 21 trận, nổi bật là MU - Wrexham và Basel - Juventus.

Lịch trực tiếp giao hữu bóng đá câu lạc bộ hôm nay 18/7/2026

Lịch trực tiếp giao hữu bóng đá câu lạc bộ hôm nay 18/7/2026 diễn ra từ 20h30 đến 23h30 theo giờ Việt Nam. Tổng cộng 21 trận đấu được tổ chức trong ngày, quy tụ nhiều đội bóng tên tuổi đến từ Anh, Đức, Italy, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan.

Tâm điểm của ngày thi đấu là cuộc gặp giữa Manchester United và Wrexham lúc 22h00. Bên cạnh đó, người hâm mộ còn có thể theo dõi Juventus, Borussia Dortmund, Ajax, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Everton, Leicester City và nhiều câu lạc bộ đáng chú ý khác.

Lịch thi đấu được cập nhật theo giờ Việt Nam và có thể được ban tổ chức điều chỉnh.

Trực tiếp Manchester United - Wrexham lúc 22h00

Manchester United gặp Wrexham là trận đấu thu hút nhiều sự quan tâm nhất trong lịch giao hữu câu lạc bộ hôm nay 18/7. Cuộc so tài diễn ra lúc 22h00 tại Helsinki, mở đầu quá trình chuẩn bị trước mùa giải mới của đội bóng thành Manchester.

Đây là dịp để ban huấn luyện MU kiểm tra thể lực, thử nghiệm nhân sự và đánh giá khả năng hòa nhập của các cầu thủ sau kỳ nghỉ hè. Những gương mặt trẻ cũng có thể được trao cơ hội bên cạnh nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm.

Manchester United xác nhận trận gặp Wrexham được phát sóng trực tiếp trên MUTV, nền tảng truyền hình chính thức của câu lạc bộ.

Wrexham được dự báo sẽ mang đến bài kiểm tra đáng chú ý cho MU nhờ lối chơi giàu năng lượng. Dù chỉ mang tính chất giao hữu, hai đội vẫn cần tận dụng trận đấu để sớm tìm lại cảm giác thi đấu.

Juventus đối đầu Basel lúc 20h30

Một trận đấu đáng chú ý khác diễn ra lúc 20h30 khi Juventus làm khách trước Basel. Đại diện Italy bước vào giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới với mục tiêu kiểm tra đội hình và hoàn thiện cách vận hành chiến thuật.

Basel có lợi thế thi đấu trên sân nhà, còn Juventus sở hữu lực lượng được đánh giá cao hơn. Sự chênh lệch giữa hai đội có thể tạo điều kiện để đội bóng thành Turin thử nghiệm nhiều phương án nhân sự trong suốt 90 phút.

Juventus thông báo người hâm mộ tại phần lớn các quốc gia có thể xem miễn phí trận Basel - Juventus trên trang web và ứng dụng chính thức của đội bóng sau khi đăng ký tài khoản. Phạm vi phát sóng không bao gồm Thụy Sĩ và Liechtenstein.

Ajax gặp Olympiacos, Dortmund làm khách trước Oberhausen

Khung 20h30 còn có cuộc đối đầu giữa Ajax và Olympiacos. Đây là trận giao hữu nằm trong kế hoạch chuẩn bị mùa giải 2026/2027 của đội bóng Hà Lan.

Ajax xác nhận trận đấu được tổ chức kín, không đón khán giả vào sân nhưng vẫn có chương trình phát sóng trực tiếp.

Đến 22h00, Borussia Dortmund gặp Oberhausen trong trận giao hữu đầu tiên của quá trình chuẩn bị trước mùa giải. Dortmund có thể sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ nhằm kiểm tra chiều sâu lực lượng.

Theo thông tin từ Borussia Dortmund, trận Oberhausen - Dortmund được phát trên BVB-TV và Sky.

Cùng khung giờ 22h00 còn có ba trận Eintracht Frankfurt - Giessen, Lille - RAAL La Louviere và Manchester United - Wrexham.

Các đội bóng Anh đồng loạt thi đấu

Ngoài Manchester United, lịch trực tiếp giao hữu bóng đá câu lạc bộ hôm nay 18/7/2026 còn có sự xuất hiện của Crystal Palace, Leicester City và Everton.

Crystal Palace gặp Swindon lúc 18h30, trước khi Leicester City đối đầu Burton Albion vào lúc 19h00. Everton ra sân lúc 20h00 trong cuộc so tài với Dundee FC.

Các trận đấu này giúp nhóm câu lạc bộ Anh từng bước nâng cường độ vận động, rà soát đội hình và tạo cơ hội thi đấu cho những cầu thủ ít được sử dụng.

Real Sociedad, Udinese và Valencia thi đấu cuối ngày

Ba trận đấu muộn nhất ngày 18/7 bắt đầu từ 23h00. Real Sociedad chạm trán Racing Santander, còn Udinese gặp Istra 1961.

Valencia khép lại lịch giao hữu câu lạc bộ trong ngày bằng trận đấu với Petro Atletico lúc 23h30. Đại diện Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn, nhưng kết quả không phải mục tiêu duy nhất ở giai đoạn chuẩn bị mùa giải.

Các câu lạc bộ thường ưu tiên thử nghiệm chiến thuật, phân bổ thời gian thi đấu và hạn chế nguy cơ quá tải. Vì vậy, đội hình xuất phát cũng như số lượng cầu thủ được thay trong trận có thể thay đổi đáng kể.

Xem trực tiếp giao hữu bóng đá câu lạc bộ hôm nay 18/7 ở đâu?

Bản quyền phát sóng các trận giao hữu thường được phân phối riêng theo từng quốc gia và từng câu lạc bộ. Một số trận được chiếu trên kênh truyền hình hoặc nền tảng trực tuyến chính thức của đội bóng.

Người hâm mộ nên kiểm tra website, ứng dụng và tài khoản mạng xã hội chính thức của hai câu lạc bộ trước giờ bóng lăn. Với những trận chưa có đơn vị phát sóng tại Việt Nam, khán giả có thể theo dõi tỷ số, đội hình và diễn biến trực tuyến trên các nền tảng cập nhật kết quả bóng đá.

Lịch phát sóng và giờ thi đấu có thể thay đổi sát thời điểm trận đấu bắt đầu.