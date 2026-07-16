Trực tiếp Ilves vs FC Differdange 03: Trận đấu đang diễn ra

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Ilves vs FC Differdange 03: Trận đấu đang diễn ra

    Tuệ Nhân16/07/2026 19:19

    Ilves và FC Differdange 03 cùng bước vào trận đấu sau kết quả hòa gần nhất, trong khi lần đối đầu duy nhất giữa hai đội cũng bất phân thắng bại.

    Ilves0 - 0FC Differdange 03Hiệp 1 — phút 43'
    • 43'Trận đấu đang diễn ra

      Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

    • 21'G. Bamba nhận thẻ vàng ở phút 21

      Phút 21, G. Bamba của Ilves nhận thẻ vàng. Trận đấu vẫn đang giữ tỷ số 0-0.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Ilves tiếp đón FC Differdange 03.

    Cập nhật lúc 23:42 16/07/2026

    Đội hình chính thức
    Ilves
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Joni Lehtonen
    FC Differdange 03
    Sơ đồ 3-5-1-1 · HLV Pedro Resende
    12
    Faris Krkalić
    13
    Kalle Wallius
    24
    Ville Kumpu
    16
    Tatu Miettunen
    3
    Matias Rale
    14
    Anton Popovitch
    7
    Joona Veteli
    6
    Yiandro Raap
    19
    Bamba Abdoul Goudouss
    9
    Teemu Hytönen
    30
    Jardell Kanga
    1
    Felipe
    4
    Kevin D'Anzico
    77
    Leandro
    14
    Juan Bedouret
    25
    Geoffrey Franzoni
    8
    Bruno Reis
    16
    Marco Grilo
    21
    Ludovic Rauch
    24
    Elison Rivas
    31
    Sebastien Thill
    95
    Gustavo Vintecinco
    Dự bị
    Ilves
    1 Otso Virtanen31 Rasmus Leislahti4 Oliver Pettersson5 Sauli Väisänen25 Sebastian Suvanne15 Lauri Ala-Myllymäki20 Otto Tiitinen17 Stanislav Baranov22 Oskari Multala
    FC Differdange 03
    99 Hugo Wolf30 Raphaël Da Silva Correia26 Fonseca Mendes88 Simão42 Mhleli Mabuza20 Rafa Pinto17 Marceu Delgado7 Boris Mfoumou13 Ivo Nabais
    Cập nhật đội hình lúc 22:35 16/07/2026

    Thông tin trận đấu

    Ilves sẽ đối đầu FC Differdange 03 tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 16/07/2026 trên sân Tammelan Stadion.

    Đây là cuộc so tài có tương quan khá cân bằng khi cả hai đội đều vừa trải qua một trận hòa. Đáng chú ý, lần đối đầu duy nhất được ghi nhận giữa Ilves và FC Differdange 03 cũng kết thúc mà không có đội nào giành chiến thắng.

    Phong độ gần nhất chưa tạo khác biệt

    Ilves bước vào trận đấu với kết quả hòa ở lần ra sân gần nhất. FC Differdange 03 cũng có kết quả tương tự, vì vậy chưa thể xác định đội nào đang sở hữu lợi thế rõ ràng chỉ từ diễn biến gần đây.

    Với dữ liệu phong độ được cung cấp ở mức giới hạn, trận đấu nhiều khả năng sẽ đặt nặng khả năng duy trì sự tập trung và tận dụng những thời điểm tạo ra khác biệt. Một sai lầm trong khâu phòng ngự hoặc một tình huống xử lý hiệu quả ở khu vực quyết định có thể ảnh hưởng lớn đến cục diện.

    Thế đối đầu cân bằng

    Ilves và FC Differdange 03 mới được ghi nhận đối đầu một lần. Kết quả hòa cho thấy khoảng cách giữa hai đội chưa được thể hiện bằng ưu thế tuyệt đối của bất kỳ bên nào.

    Chi tiết này khiến cuộc tái đấu tại Tammelan Stadion trở nên khó đoán hơn. Ilves có lợi thế sân nhà theo thông tin trận đấu, nhưng dữ liệu hiện có không cho thấy đội chủ nhà đã chiếm ưu thế rõ rệt trước đối thủ trong các lần gặp nhau.

    Điểm then chốt chiến thuật

    Không có thông tin về sơ đồ, đội hình dự kiến hay lực lượng vắng mặt của hai đội, vì vậy chưa thể đưa ra kết luận cụ thể về cách bố trí nhân sự. Về mặt chiến thuật, Ilves có thể phải chủ động khai thác lợi thế sân nhà, trong khi FC Differdange 03 cần duy trì cự ly đội hình và chờ cơ hội chuyển trạng thái.

    Trong một trận đấu mà cả phong độ gần nhất lẫn lịch sử đối đầu đều không tạo ra chênh lệch lớn, khả năng kiểm soát nhịp độ sẽ đặc biệt quan trọng. Đội nào hạn chế được những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự và kiên nhẫn hơn trong các đợt lên bóng sẽ có cơ hội cải thiện thế trận.

    Nhận định trận đấu

    Ilves vs FC Differdange 03 là cuộc đối đầu cân sức trên cơ sở những dữ liệu hiện có. Cả hai cùng có kết quả hòa ở trận gần nhất, còn lần chạm trán duy nhất trước đó cũng không phân định thắng thua.

    Vì vậy, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra với sự thận trọng nhất định, đặc biệt ở giai đoạn đầu. Lợi thế sân Tammelan Stadion có thể giúp Ilves thêm tự tin, nhưng FC Differdange 03 vẫn có cơ sở để hướng tới một thế trận chặt chẽ. Kết quả chung cuộc nhiều khả năng phụ thuộc vào khả năng tận dụng cơ hội của mỗi đội thay vì một ưu thế đã được xác lập từ trước.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Ilves · 0 thắng1 hòaFC Differdange 03 · 0 thắng
    09/07/2026
    FC Differdange 03
    0 - 0
    Ilves
    Hòa
    Ilves
    5 trận gần nhất
    HBBHB
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    FC Differdange 03
    5 trận gần nhất
    HTTHT
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Ilves vs FC Differdange 03: Trận đấu đang diễn ra
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