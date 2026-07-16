TRỰC TIẾP Trực tiếp Ilves vs FC Differdange 03: Trận đấu đang diễn ra Ilves và FC Differdange 03 cùng bước vào trận đấu sau kết quả hòa gần nhất, trong khi lần đối đầu duy nhất giữa hai đội cũng bất phân thắng bại.

Ilves 0 - 0 FC Differdange 03 Hiệp 1 — phút 43' 43' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

21' G. Bamba nhận thẻ vàng ở phút 21 Phút 21, G. Bamba của Ilves nhận thẻ vàng. Trận đấu vẫn đang giữ tỷ số 0-0.

0' Trận đấu bắt đầu Ilves tiếp đón FC Differdange 03.

Cập nhật lúc 23:42 16/07/2026

Đội hình chính thức Ilves Sơ đồ 4-3-3 · HLV Joni Lehtonen FC Differdange 03 Sơ đồ 3-5-1-1 · HLV Pedro Resende 12 Faris Krkalić 13 Kalle Wallius 24 Ville Kumpu 16 Tatu Miettunen 3 Matias Rale 14 Anton Popovitch 7 Joona Veteli 6 Yiandro Raap 19 Bamba Abdoul Goudouss 9 Teemu Hytönen 30 Jardell Kanga 1 Felipe 4 Kevin D'Anzico 77 Leandro 14 Juan Bedouret 25 Geoffrey Franzoni 8 Bruno Reis 16 Marco Grilo 21 Ludovic Rauch 24 Elison Rivas 31 Sebastien Thill 95 Gustavo Vintecinco Dự bị Ilves 1 Otso Virtanen 31 Rasmus Leislahti 4 Oliver Pettersson 5 Sauli Väisänen 25 Sebastian Suvanne 15 Lauri Ala-Myllymäki 20 Otto Tiitinen 17 Stanislav Baranov 22 Oskari Multala FC Differdange 03 99 Hugo Wolf 30 Raphaël Da Silva Correia 26 Fonseca Mendes 88 Simão 42 Mhleli Mabuza 20 Rafa Pinto 17 Marceu Delgado 7 Boris Mfoumou 13 Ivo Nabais Cập nhật đội hình lúc 22:35 16/07/2026

Thông tin trận đấu

Ilves sẽ đối đầu FC Differdange 03 tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 16/07/2026 trên sân Tammelan Stadion.

Đây là cuộc so tài có tương quan khá cân bằng khi cả hai đội đều vừa trải qua một trận hòa. Đáng chú ý, lần đối đầu duy nhất được ghi nhận giữa Ilves và FC Differdange 03 cũng kết thúc mà không có đội nào giành chiến thắng.

Phong độ gần nhất chưa tạo khác biệt

Ilves bước vào trận đấu với kết quả hòa ở lần ra sân gần nhất. FC Differdange 03 cũng có kết quả tương tự, vì vậy chưa thể xác định đội nào đang sở hữu lợi thế rõ ràng chỉ từ diễn biến gần đây.

Với dữ liệu phong độ được cung cấp ở mức giới hạn, trận đấu nhiều khả năng sẽ đặt nặng khả năng duy trì sự tập trung và tận dụng những thời điểm tạo ra khác biệt. Một sai lầm trong khâu phòng ngự hoặc một tình huống xử lý hiệu quả ở khu vực quyết định có thể ảnh hưởng lớn đến cục diện.

Thế đối đầu cân bằng

Ilves và FC Differdange 03 mới được ghi nhận đối đầu một lần. Kết quả hòa cho thấy khoảng cách giữa hai đội chưa được thể hiện bằng ưu thế tuyệt đối của bất kỳ bên nào.

Chi tiết này khiến cuộc tái đấu tại Tammelan Stadion trở nên khó đoán hơn. Ilves có lợi thế sân nhà theo thông tin trận đấu, nhưng dữ liệu hiện có không cho thấy đội chủ nhà đã chiếm ưu thế rõ rệt trước đối thủ trong các lần gặp nhau.

Điểm then chốt chiến thuật

Không có thông tin về sơ đồ, đội hình dự kiến hay lực lượng vắng mặt của hai đội, vì vậy chưa thể đưa ra kết luận cụ thể về cách bố trí nhân sự. Về mặt chiến thuật, Ilves có thể phải chủ động khai thác lợi thế sân nhà, trong khi FC Differdange 03 cần duy trì cự ly đội hình và chờ cơ hội chuyển trạng thái.

Trong một trận đấu mà cả phong độ gần nhất lẫn lịch sử đối đầu đều không tạo ra chênh lệch lớn, khả năng kiểm soát nhịp độ sẽ đặc biệt quan trọng. Đội nào hạn chế được những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự và kiên nhẫn hơn trong các đợt lên bóng sẽ có cơ hội cải thiện thế trận.

Nhận định trận đấu

Ilves vs FC Differdange 03 là cuộc đối đầu cân sức trên cơ sở những dữ liệu hiện có. Cả hai cùng có kết quả hòa ở trận gần nhất, còn lần chạm trán duy nhất trước đó cũng không phân định thắng thua.

Vì vậy, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra với sự thận trọng nhất định, đặc biệt ở giai đoạn đầu. Lợi thế sân Tammelan Stadion có thể giúp Ilves thêm tự tin, nhưng FC Differdange 03 vẫn có cơ sở để hướng tới một thế trận chặt chẽ. Kết quả chung cuộc nhiều khả năng phụ thuộc vào khả năng tận dụng cơ hội của mỗi đội thay vì một ưu thế đã được xác lập từ trước.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Ilves · 0 thắng 1 hòa FC Differdange 03 · 0 thắng FC Differdange 03 0 - 0 Ilves Hòa

Ilves 5 trận gần nhất H B B H B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới FC Differdange 03 5 trận gần nhất H T T H T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới