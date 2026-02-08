TRỰC TIẾP Trực tiếp Liverpool vs Leeds United: Liverpool mở tỷ số Liverpool và Leeds United gặp nhau tại Soldier Field lúc 03/08/2026 03:00, trong bối cảnh hai lần đối đầu gần nhất đều kết thúc với kết quả hòa.

Liverpool 1 - 0 Leeds United Hiệp 1 — phút 37' 37' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Liverpool 1 - 0 Leeds United.

37' Liverpool nhỉnh bóng, Leeds dứt điểm nhiều hơn Phút 37 , Liverpool nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng với 55 - 45 và đang dẫn 1-0, nhưng Leeds United mới là đội dứt điểm nhiều hơn, 2 - 3. Thế trận vì vậy vẫn giằng co, khi Liverpool cầm bóng còn Leeds tạo được nhiều cơ hội kết thúc hơn.

25' Liverpool dẫn bàn nhưng thế trận cân bằng Sau 25 phút, Leeds United nhỉnh hơn về cầm bóng với tỷ lệ 49-51, nhưng Liverpool vẫn cho thấy sự sắc bén hơn khi dứt điểm 2-2 và trúng đích 2-1. Thế trận đang giằng co, Leeds cố gắng kiểm soát còn Liverpool chủ động bảo vệ lợi thế dẫn bàn.

24' Ao Tanaka nhận thẻ vàng ở phút 24 Phút 24 , Ao Tanaka nhận thẻ vàng sau một tình huống khiến trọng tài phải đưa ra án phạt. Trận đấu đang diễn ra khá cân bằng, khi hai đội cùng kiểm soát bóng 50 - 50.

13' Leeds cầm bóng, Liverpool vẫn dẫn Bước sang phút 13, Leeds United nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 44-56 , song Liverpool vẫn dẫn 1-0 . Thế trận chưa quá sôi động khi hai đội mới dứt điểm 1-1 , trong đó Liverpool có 1-0 lần trúng đích.

7' Liverpool sớm mở tỷ số nhờ Luke Chambers Phút 7', Luke Chambers lập công với đường kiến tạo của Milos Kerkez, đưa Liverpool vượt lên 1-0 trước Leeds United. Liverpool tận dụng tốt cơ hội để tạo lợi thế sớm trong trận đấu.

0' Trận đấu bắt đầu Liverpool tiếp đón Leeds United.

Cập nhật lúc 03:44 03/08/2026

Đội hình chính thức Liverpool Sơ đồ 4-2-3-1 Leeds United Sơ đồ 3-4-3 25 Giorgi Mamardashvili 30 Jeremie Frimpong 83 Ifeanyi Ndukwe 44 Luke Chambers 6 Milos Kerkez 42 Trey Nyoni 8 Dominik Szoboszlai 68 Kieran Morrison 7 Florian Wirtz 73 Rio Ngumoha 9 Alexander Isak 21 Alex Cairns 6 Joe Rodon 5 Tarik Muharemović 4 Ethan Ampadu 2 Jayden Bogle 18 Anton Stach 22 Ao Tanaka 3 Gabriel Gudmundsson 24 James Justin 14 Lukas Nmecha 7 Daniel James Dự bị Liverpool 14 Federico Chiesa 17 Curtis Jones 19 Harvey Elliott 21 Konstantinos Tsimikas 28 Freddie Woodman 38 Ryan Gravenberch 40 Joshua Abe 47 Calvin Ramsay 48 Calum Scanlon Leeds United 8 Sean Longstaff 9 Dominic Calvert-Lewin 10 Joël Piroe 11 Brenden Aaronson 17 Harry Wilson 23 Sebastiaan Bornauw 29 Wilfried Gnonto 38 Rory Mahady 47 Rhys Chadwick-Chaplin Cập nhật đội hình lúc 02:21 03/08/2026

Liverpool Thống kê Leeds United 55% Kiểm soát bóng 45% 2 Dứt điểm 3 2 Trúng đích 1 2 Phạt góc 1 4 Phạm lỗi 3 2 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 1

Thông tin trận đấu

Liverpool đối đầu Leeds United tại Soldier Field vào 03/08/2026 03:00 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là màn so tài được chú ý bởi hai đội đã hòa nhau ở cả 2 lần gặp gần nhất.

Thế đối đầu cân bằng

Hai lần đối đầu gần nhất không tạo ra ưu thế cho bên nào. Liverpool chưa giành chiến thắng, trong khi Leeds United cũng không có lần vượt qua đối thủ; cả 2 trận đều khép lại với kết quả hòa.

Xu hướng này cho thấy khoảng cách giữa hai đội trong những cuộc chạm trán gần đây không lớn. Vì vậy, khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng các thời điểm quyết định có thể trở thành yếu tố quan trọng tại Soldier Field.

Trận đấu khó đoán

Với tính chất giao hữu, diễn biến trận đấu có thể phụ thuộc nhiều vào cách mỗi đội tiếp cận màn so tài. Liverpool và Leeds United đều cần tạo ra sự chủ động trong lối chơi, đồng thời duy trì tính ổn định trước một đối thủ đã hai lần cầm hòa mình ở những cuộc gặp gần nhất.

Không có dữ liệu về đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hay sơ đồ chiến thuật cụ thể, vì vậy chưa thể đánh giá chính xác những phương án nhân sự của hai bên. Điều có thể xác định là lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng về sự giằng co thay vì ưu thế rõ rệt.

Nhận định trước trận

Liverpool và Leeds United bước vào cuộc đối đầu với nền tảng đối đầu cân bằng. Kết quả hòa ở cả 2 lần gặp gần nhất khiến trận đấu tại Soldier Field trở nên khó dự đoán, đồng thời mở ra khả năng thế trận tiếp tục được quyết định bởi những chi tiết nhỏ trong màn trình diễn của hai đội.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Liverpool · 0 thắng 2 hòa Leeds United · 0 thắng Liverpool 0 - 0 Leeds United Hòa Leeds United 3 - 3 Liverpool Hòa

Liverpool 5 trận gần nhất T T H B H Leeds United 5 trận gần nhất T B B T H

Tình hình lực lượng Liverpool ✚ Hugo Ekitiké (Achilles tendon rupture) ✚ Stefan Bajcetic (Surgery) ✚ Giovanni Leoni (Cruciate Ligament Tear) ✚ Wataru Endo (Foot Injury) ✚ Conor Bradley (Knee Surgery) Leeds United ✚ Mateo Joseph (Cruciate Ligament Tear)