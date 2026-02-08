Trực tiếp Liverpool vs Leeds United: Liverpool mở tỷ số

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Liverpool vs Leeds United: Liverpool mở tỷ số

    Đại Ngàn02/08/2026 22:09

    Liverpool và Leeds United gặp nhau tại Soldier Field lúc 03/08/2026 03:00, trong bối cảnh hai lần đối đầu gần nhất đều kết thúc với kết quả hòa.

    Liverpool1 - 0Leeds UnitedHiệp 1 — phút 37'
    • 37'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: Liverpool 1 - 0 Leeds United.

    • 37'Liverpool nhỉnh bóng, Leeds dứt điểm nhiều hơn

      Phút 37, Liverpool nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng với 55 - 45 và đang dẫn 1-0, nhưng Leeds United mới là đội dứt điểm nhiều hơn, 2 - 3. Thế trận vì vậy vẫn giằng co, khi Liverpool cầm bóng còn Leeds tạo được nhiều cơ hội kết thúc hơn.

    • 25'Liverpool dẫn bàn nhưng thế trận cân bằng

      Sau 25 phút, Leeds United nhỉnh hơn về cầm bóng với tỷ lệ 49-51, nhưng Liverpool vẫn cho thấy sự sắc bén hơn khi dứt điểm 2-2 và trúng đích 2-1. Thế trận đang giằng co, Leeds cố gắng kiểm soát còn Liverpool chủ động bảo vệ lợi thế dẫn bàn.

    • 24'Ao Tanaka nhận thẻ vàng ở phút 24

      Phút 24, Ao Tanaka nhận thẻ vàng sau một tình huống khiến trọng tài phải đưa ra án phạt. Trận đấu đang diễn ra khá cân bằng, khi hai đội cùng kiểm soát bóng 50 - 50.

    • 13'Leeds cầm bóng, Liverpool vẫn dẫn

      Bước sang phút 13, Leeds United nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 44-56, song Liverpool vẫn dẫn 1-0. Thế trận chưa quá sôi động khi hai đội mới dứt điểm 1-1, trong đó Liverpool có 1-0 lần trúng đích.

    • 7'Liverpool sớm mở tỷ số nhờ Luke Chambers

      Phút 7', Luke Chambers lập công với đường kiến tạo của Milos Kerkez, đưa Liverpool vượt lên 1-0 trước Leeds United. Liverpool tận dụng tốt cơ hội để tạo lợi thế sớm trong trận đấu.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Liverpool tiếp đón Leeds United.

    Cập nhật lúc 03:44 03/08/2026

    Đội hình chính thức
    Liverpool
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Leeds United
    Sơ đồ 3-4-3
    25
    Giorgi Mamardashvili
    30
    Jeremie Frimpong
    83
    Ifeanyi Ndukwe
    44
    Luke Chambers
    6
    Milos Kerkez
    42
    Trey Nyoni
    8
    Dominik Szoboszlai
    68
    Kieran Morrison
    7
    Florian Wirtz
    73
    Rio Ngumoha
    9
    Alexander Isak
    21
    Alex Cairns
    6
    Joe Rodon
    5
    Tarik Muharemović
    4
    Ethan Ampadu
    2
    Jayden Bogle
    18
    Anton Stach
    22
    Ao Tanaka
    3
    Gabriel Gudmundsson
    24
    James Justin
    14
    Lukas Nmecha
    7
    Daniel James
    Dự bị
    Liverpool
    14 Federico Chiesa17 Curtis Jones19 Harvey Elliott21 Konstantinos Tsimikas28 Freddie Woodman38 Ryan Gravenberch40 Joshua Abe47 Calvin Ramsay48 Calum Scanlon
    Leeds United
    8 Sean Longstaff9 Dominic Calvert-Lewin10 Joël Piroe11 Brenden Aaronson17 Harry Wilson23 Sebastiaan Bornauw29 Wilfried Gnonto38 Rory Mahady47 Rhys Chadwick-Chaplin
    Cập nhật đội hình lúc 02:21 03/08/2026
    LiverpoolThống kêLeeds United
    55%
    Kiểm soát bóng
    45%
    2
    Dứt điểm
    3
    2
    Trúng đích
    1
    2
    Phạt góc
    1
    4
    Phạm lỗi
    3
    2
    Việt vị
    0
    1
    Thủ môn cứu thua
    1

    Thông tin trận đấu

    Liverpool đối đầu Leeds United tại Soldier Field vào 03/08/2026 03:00 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là màn so tài được chú ý bởi hai đội đã hòa nhau ở cả 2 lần gặp gần nhất.

    Thế đối đầu cân bằng

    Hai lần đối đầu gần nhất không tạo ra ưu thế cho bên nào. Liverpool chưa giành chiến thắng, trong khi Leeds United cũng không có lần vượt qua đối thủ; cả 2 trận đều khép lại với kết quả hòa.

    Xu hướng này cho thấy khoảng cách giữa hai đội trong những cuộc chạm trán gần đây không lớn. Vì vậy, khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng các thời điểm quyết định có thể trở thành yếu tố quan trọng tại Soldier Field.

    Trận đấu khó đoán

    Với tính chất giao hữu, diễn biến trận đấu có thể phụ thuộc nhiều vào cách mỗi đội tiếp cận màn so tài. Liverpool và Leeds United đều cần tạo ra sự chủ động trong lối chơi, đồng thời duy trì tính ổn định trước một đối thủ đã hai lần cầm hòa mình ở những cuộc gặp gần nhất.

    Không có dữ liệu về đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hay sơ đồ chiến thuật cụ thể, vì vậy chưa thể đánh giá chính xác những phương án nhân sự của hai bên. Điều có thể xác định là lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng về sự giằng co thay vì ưu thế rõ rệt.

    Nhận định trước trận

    Liverpool và Leeds United bước vào cuộc đối đầu với nền tảng đối đầu cân bằng. Kết quả hòa ở cả 2 lần gặp gần nhất khiến trận đấu tại Soldier Field trở nên khó dự đoán, đồng thời mở ra khả năng thế trận tiếp tục được quyết định bởi những chi tiết nhỏ trong màn trình diễn của hai đội.

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Liverpool · 0 thắng2 hòaLeeds United · 0 thắng
    02/01/2026
    Liverpool
    0 - 0
    Leeds United
    Hòa
    07/12/2025
    Leeds United
    3 - 3
    Liverpool
    Hòa
    Liverpool
    5 trận gần nhất
    TTHBH
    Leeds United
    5 trận gần nhất
    TBBTH
    Tình hình lực lượng
    Liverpool
    Hugo Ekitiké (Achilles tendon rupture)
    Stefan Bajcetic (Surgery)
    Giovanni Leoni (Cruciate Ligament Tear)
    Wataru Endo (Foot Injury)
    Conor Bradley (Knee Surgery)
    Leeds United
    Mateo Joseph (Cruciate Ligament Tear)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Liverpool vs Leeds United: Liverpool mở tỷ số
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