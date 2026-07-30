TRỰC TIẾP Trực tiếp Liverpool vs Wrexham: Liverpool dẫn 1-0 Liverpool và Wrexham sẽ gặp nhau tại Yankee Stadium lúc 06:30 ngày 30/07/2026 trong trận giao hữu cấp câu lạc bộ, nơi chiến thuật là tâm điểm.

Liverpool 1 - 0 Wrexham Hiệp 2 — phút 85' 85' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Liverpool 1 - 0 Wrexham.

85' Liverpool kiểm soát, Wrexham vẫn đáp trả Phút 85', Liverpool vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 60-40 và đang dẫn 1-0. Dù vậy, cách biệt dứt điểm chỉ là 9-8, cho thấy Wrexham vẫn tạo được sức ép nhất định, trong khi Liverpool nhỉnh hơn về khả năng đưa bóng trúng đích với 4-2.

73' Liverpool kiểm soát, Wrexham vẫn bám đuổi Phút 73, Liverpool đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 62 - 38 , nhưng ưu thế chưa đủ tạo khác biệt khi tỷ số vẫn là 0-0. Đội chủ nhà dứt điểm 8 - 7 , còn Wrexham vẫn duy trì sức ép đáng kể với khoảng cách không lớn.

61' Liverpool kiểm soát nhưng chưa tạo cách biệt Phút 61, Liverpool đang chủ động kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 61 - 39 và nhỉnh hơn về dứt điểm 8 - 6. Wrexham vẫn phòng ngự khá vững, khi khoảng cách số cú sút trúng đích chỉ là 3 - 2, khiến tỷ số chưa được mở.

49' Liverpool kiểm soát bóng, Wrexham sắc bén hơn Phút 49, Liverpool kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 58 - 42 nhưng chưa tạo được áp lực đủ lớn, khi số pha dứt điểm chỉ là 3 - 6. Wrexham tỏ ra sắc bén hơn trong những tình huống lên bóng, dù thế trận vẫn giằng co với phạt góc 2 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

37' Liverpool nhỉnh bóng, Wrexham sắc bén hơn Đến phút 37', Liverpool nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng với 54-46 , nhưng Wrexham lại dứt điểm nhiều hơn, 2-4 . Thế trận vì vậy vẫn khá cân bằng khi số cú sút trúng đích là 1-1 .

25' Liverpool cầm bóng, Wrexham tạo cơ hội Phút 25 , Liverpool nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 56-44 , nhưng Wrexham mới là đội dứt điểm nhiều hơn, 2-4 . Hai bên vẫn tạo ra thế trận khá cân bằng khi số pha trúng đích cùng là 1-1 .

13' Liverpool kiểm soát thế trận Phút 13', Liverpool đang chiếm ưu thế rõ rệt với thời lượng cầm bóng 65 - 35 và dứt điểm 2 - 0 . Wrexham chủ động lùi sâu chịu sức ép, trong khi Liverpool duy trì quyền kiểm soát nhưng chưa thể phá vỡ thế hòa.

0' Trận đấu bắt đầu Liverpool tiếp đón Wrexham.

Cập nhật lúc 08:20 30/07/2026

Đội hình chính thức Liverpool Sơ đồ 4-2-3-1 Wrexham Sơ đồ 4-3-3 25 Giorgi Mamardashvili 48 Calum Scanlon 44 Luke Chambers 83 Ifeanyi Ndukwe 6 Milos Kerkez 42 Trey Nyoni 19 Harvey Elliott 47 Calvin Ramsay 8 Dominik Szoboszlai 40 Joshua Abe 67 Lewis Koumas 21 Danny Ward 26 Zak Vyner 2 Callum Doyle 47 Ryan Longman 24 Dan Scarr 27 Lewis O'Brien 20 Oliver Rathbone 14 George Thomason 7 Davis Keillor-Dunn 37 Matty James 28 Sam Smith Dự bị Liverpool 17 Curtis Jones 21 Konstantinos Tsimikas 28 Freddie Woodman 30 Jeremie Frimpong 53 James McConnell 68 Kieran Morrison 73 Rio Ngumoha 75 Talla Ndiaye 79 Will Wright Wrexham 3 Lewis Brunt 4 Max Cleworth 5 Dominic Hyam 11 Bailey Cadamarteri 13 Liberato Cacace 15 George Dobson 19 Kieffer Moore 25 Callum Burton 29 Ryan Barnett Cập nhật đội hình lúc 06:08 30/07/2026

Liverpool Thống kê Wrexham 60% Kiểm soát bóng 40% 9 Dứt điểm 8 4 Trúng đích 2 3 Phạt góc 4 2 Phạm lỗi 3 1 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 3

Thông tin trận đấu

Liverpool sẽ đối đầu Wrexham trong khuôn khổ Giao hữu CLB tại Yankee Stadium. Trận đấu diễn ra lúc 06:30 ngày 30/07/2026, theo thời gian được cung cấp.

Đây là cuộc so tài mang tính giao hữu, vì vậy giá trị lớn nhất nằm ở cách hai đội tổ chức trận đấu, thử nghiệm nhân sự và duy trì nhịp thi đấu. Tuy nhiên, thông tin hiện có chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí giải đấu, lực lượng vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của hai bên.

Bối cảnh trước trận

Yankee Stadium sẽ là địa điểm diễn ra màn chạm trán giữa Liverpool và Wrexham. Việc thi đấu tại một sân vận động có quy mô lớn tạo thêm điểm nhấn cho trận giao hữu, nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận đội nào chiếm ưu thế về chuyên môn.

Trong bối cảnh không có dữ liệu về kết quả những trận gần nhất, mọi đánh giá về phong độ của Liverpool và Wrexham cần được giữ ở mức thận trọng. Không thể xác định xu hướng thắng, hòa hoặc thua của hai đội, cũng như không thể đưa ra so sánh định lượng về hiệu quả tấn công và phòng ngự.

Điểm đáng chú ý về chiến thuật

Trận đấu có thể được nhìn nhận qua cách hai đội triển khai bóng, tổ chức pressing và chuyển đổi trạng thái. Liverpool và Wrexham sẽ cần tìm sự cân bằng giữa việc kiểm soát thế trận với yêu cầu duy trì cường độ phù hợp của một trận giao hữu.

Đặc biệt, những phút đầu có thể cho thấy ý tưởng chiến thuật mà mỗi đội muốn thử nghiệm. Khả năng thoát pressing, cách các tuyến giữ cự ly và mức độ hiệu quả trong những pha chuyển từ phòng ngự sang tấn công sẽ là các chi tiết cần theo dõi.

Bên cạnh đó, việc phân bổ thời lượng thi đấu cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp trận. Do chưa có danh sách đội hình hoặc thông tin nhân sự, chưa thể xác định những cầu thủ nào sẽ đảm nhiệm vai trò then chốt hay sơ đồ nào được sử dụng.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Liverpool vs Wrexham hứa hẹn là trận đấu đáng chú ý tại Yankee Stadium, nhưng dữ liệu hiện có chưa cho phép đưa ra kết luận chắc chắn về tương quan lực lượng, phong độ hay kết quả. Tâm điểm hợp lý nhất sẽ là cách hai đội vận hành lối chơi và phản ứng trước những thay đổi trong trận.

Nhìn chung, đây là cơ hội để người hâm mộ theo dõi hai đội trong một cuộc thử nghiệm chuyên môn. Những diễn biến trên sân, thay vì các thống kê lịch sử chưa được cung cấp, sẽ là cơ sở quan trọng nhất để đánh giá màn trình diễn của Liverpool và Wrexham.

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