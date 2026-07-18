TRỰC TIẾP Trực tiếp Lorient vs Nantes: Hiệp 2 bắt đầu, Lorient dẫn 1-0 Lorient và Nantes cùng bước vào trận giao hữu sau chiến thắng gần nhất, trong khi cán cân đối đầu năm trận gần đây đang nghiêng nhẹ về Nantes.

Lorient 1 - 0 Nantes Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Lorient 1 - 0 Nantes.

76' Nantes nhận thẻ vàng ở phút 76 Phút 76, Nantes nhận thẻ vàng trong bối cảnh Lorient đang dẫn 1-0. Trận đấu vì thế tiếp tục nóng lên ở những phút cuối.

70' Nantes nhận thẻ vàng ở phút 70 Phút 70, Nantes nhận thẻ vàng trong lúc Lorient đang dẫn 1-0. Nantes cần giữ sự tỉnh táo để tránh bất lợi thêm trong những phút còn lại.

48' Nantes nhận thẻ vàng đầu hiệp hai Phút 48, Nantes nhận thẻ vàng khi Lorient đang dẫn 1-0. Đội khách cần giữ sự tỉnh táo trong phần còn lại của trận đấu.

46' Lorient thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46, I. Monnier vào sân thay T. Le Bris bên phía Lorient. Sự điều chỉnh diễn ra ngay đầu hiệp hai.

46' Lorient thay người đầu hiệp hai Phút 46', Lorient đưa I. Toure vào sân thay A. Tosin . Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn 1-0 .

46' Lorient thay người đầu hiệp hai Phút 46', Lorient đưa D. Sylla vào sân thay S. Siba khi đang dẫn 1-0. Sự điều chỉnh đầu hiệp hai mang đến thêm lựa chọn cho Lorient.

46' Lorient thay người đầu hiệp hai Phút 46', Lorient đưa F. Mendy vào sân thay A. Kouassi khi đang dẫn 1-0.

46' Lorient thay người đầu hiệp hai Phút 46', Lorient đưa D. Semedo vào sân thay A. Georgen. Lorient vẫn đang dẫn 1-0, và sự điều chỉnh này có thể giúp đội bóng làm mới đội hình sau giờ nghỉ.

46' Lorient điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46', Lorient đưa J. Makengo vào sân thay E. Genton. Sự xuất hiện của Makengo mang đến thêm lựa chọn cho Lorient sau khi đội bóng này vượt lên dẫn trước.

46' Lorient thay người đầu hiệp hai Phút 46', Lorient đưa M. Kone vào sân thay B. Fadiga. Đây là sự điều chỉnh đầu tiên của Lorient sau khi đội bóng này vượt lên dẫn trước.

46' Lorient thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Lorient đưa P. Katseris vào sân thay G. Bernardeau, thực hiện sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai.

46' Lorient thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46, J. Hatchi vào sân thay A. Avom bên phía Lorient. Đội bóng này tiếp tục dẫn 1-0 sau khi bước vào hiệp hai.

46' Lorient thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', N. Cadiou vào sân thay N. Adjei bên phía Lorient. Sự điều chỉnh diễn ra ngay đầu hiệp hai.

46' Lorient thay người đầu hiệp hai Phút 46', Lorient đưa B. Leroy vào sân thay B. Kamara khi đang dẫn 1-0.

46' Nantes thay người đầu hiệp hai Phút 46, Nantes đưa W. Younoussa vào sân thay I. Sissoko. Đội bóng Pháp có sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

26' T. Le Bris đưa Lorient vượt lên Phút 26, T. Le Bris lập công, giúp Lorient mở tỷ số trước Nantes. Đội chủ nhà đang nắm lợi thế với tỷ số 1-0.

20' Nantes nhận thẻ vàng ở phút 20 Phút 20, Nantes nhận thẻ vàng khi tỷ số vẫn là Lorient 0-0 Nantes.

0' Trận đấu bắt đầu Lorient tiếp đón Nantes.

Cập nhật lúc 23:48 18/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Lorient vs Nantes

Thời gian: 22h00 ngày 18/07/2026

Giải đấu: Giao hữu CLB

Lorient và Nantes cùng có điểm tựa phong độ

Lorient và Nantes đều giành chiến thắng trong trận gần nhất. Dù dữ liệu phong độ chỉ ghi nhận một trận, kết quả này vẫn tạo nền tảng tích cực trước cuộc đối đầu tại Giao hữu CLB.

Với Lorient, mục tiêu trước mắt là duy trì sự ổn định sau kết quả thuận lợi. Đội bóng cần biến lợi thế tinh thần thành khả năng kiểm soát thế trận, đặc biệt trong những thời điểm Nantes đẩy cao tốc độ và gây sức ép.

Ở chiều ngược lại, Nantes cũng bước vào trận đấu với tâm lý tương tự. Chiến thắng gần nhất giúp đội khách có thêm sự tự tin, nhưng một trận giao hữu thường đòi hỏi sự cân bằng giữa kết quả và việc kiểm tra cách vận hành đội hình.

Cán cân đối đầu nghiêng nhẹ về Nantes

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Lorient thắng 1 trận, hòa 2 trận và Nantes thắng 2 trận. Chênh lệch không lớn, cho thấy hai đội thường tạo ra thế trận tương đối cân bằng, nhưng Nantes đang có lợi thế nhỏ về kết quả đối đầu.

Thống kê này không đủ để quyết định diễn biến trận đấu sắp tới, nhất là trong bối cảnh đây là một trận giao hữu. Tuy nhiên, nó cho thấy Lorient cần cải thiện khả năng chuyển hóa thế trận thành kết quả nếu muốn đảo chiều xu hướng gần đây.

Điểm then chốt nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ

Không có thông tin cụ thể về sơ đồ và đội hình dự kiến của hai bên, vì vậy yếu tố đáng chú ý nhất sẽ là cách mỗi đội lựa chọn nhịp độ thi đấu. Đội kiểm soát tốt khu vực giữa sân, hạn chế mất bóng ở vị trí nguy hiểm và tổ chức được những pha lên bóng mạch lạc sẽ có cơ hội tạo ảnh hưởng rõ hơn.

Lorient có thể cần nhập cuộc thận trọng để tránh trao khoảng trống cho Nantes. Trong khi đó, Nantes sẽ phải duy trì sự tập trung khi đối thủ tổ chức phản công hoặc tận dụng các tình huống cố định. Ở những trận đấu có tính chất thử nghiệm, khả năng điều chỉnh giữa các thời điểm thường quan trọng không kém cách nhập cuộc.

Nhận định Lorient vs Nantes

Phong độ gần nhất của hai đội đang tương đồng khi cùng có một chiến thắng. Nantes sở hữu ưu thế nhẹ về đối đầu, nhưng khoảng cách này chưa đủ lớn để tạo ra sự khác biệt rõ ràng trước giờ bóng lăn.

Nhìn chung, trận đấu có thể được quyết định bởi sự hiệu quả trong các tình huống then chốt và khả năng duy trì cấu trúc đội hình. Lorient có cơ hội tận dụng lợi thế tinh thần từ trận thắng gần nhất, còn Nantes sẽ hướng đến việc tiếp tục phát huy xu hướng tích cực trong những lần gặp đối thủ này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lorient · 1 thắng 2 hòa Nantes · 2 thắng Lorient 2 - 1 Nantes LOR Nantes 1 - 1 Lorient Hòa Nantes 1 - 1 Lorient Hòa Lorient 0 - 1 Nantes NAN Nantes 5 - 3 Lorient NAN

Lorient 5 trận gần nhất T B T H B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Nantes 5 trận gần nhất H T H B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 5.0) 0 Thủng lưới