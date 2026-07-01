TRỰC TIẾP Trực tiếp Marsaxlokk vs Pyunik Yerevan: Pyunik Yerevan nới rộng cách biệt 0-3 Marsaxlokk tiếp đón Pyunik Yerevan trên sân nhà trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League, với lịch sử đối đầu giữa hai đội cho thấy thế cân bằng khó lường.

Marsaxlokk 0 - 3 Pyunik Yerevan Hiệp 2 — phút 81' 81' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Marsaxlokk 0 - 3 Pyunik Yerevan.

69' Pyunik xoay người khi đã dẫn 0-3 Phút 69, R. Darbinyan được tung vào sân thay M. Kovalenko trong đội hình Pyunik Yerevan. Với cách biệt ba bàn cùng thế trận đã kiểm soát hoàn toàn trên sân Marsaxlokk, sự thay đổi này giống một bước dưỡng sức hơn là điều chỉnh chiến thuật.

69' Pyunik xoay tua khi đã dẫn 0-3 Phút 69, Pyunik Yerevan tung G. Tarakhchyan vào sân thay K. Hovhannisyan. Với cách biệt ba bàn đang có sau loạt lập công liên tiếp ở hiệp một và đầu hiệp hai, HLV đội khách tranh thủ để các trụ cột nghỉ ngơi, giữ sức cho những trận đấu tiếp theo.

66' Marsaxlokk xáo trộn nhân sự khi đã thua đậm Phút 66, HLV Marsaxlokk tung L. Caruana vào sân thay D. Simkus khi đội nhà đang hứng chịu tỷ số 0-3 trước Pyunik Yerevan. Sự thay đổi đến sau khi hàng thủ chủ nhà đã ba lần thủng lưới chỉ trong hơn 20 phút, cho thấy nỗ lực vãn hồi tình thế của đội bóng Malta.

65' Kovalenko nã pháo, Pyunik dẫn 0-3 Phút 65, M. Kovalenko hoàn tất pha phối hợp với đường kiến tạo của I. Pikis, đưa Pyunik Yerevan vươn lên dẫn 0-3 trên sân Marsaxlokk. Chỉ trong hơn 20 phút, đội khách đã ghi liền ba bàn, biến trận đấu thành cuộc rượt đuổi bất khả thi cho chủ nhà.

62' Pyunik tranh thủ làm mới đội hình Phút 62, HLV Pyunik Yerevan rút H. Harutyunyan ra nghỉ, tung E. Malakyan vào sân. Sự thay đổi diễn ra khi đội khách đang dẫn 0-2 và kiểm soát thế trận khá thoải mái sau hai bàn thắng ở phút 41 và 51.

62' Pyunik tranh thủ xoay người khi đang dẫn 0-2 Phút 62, Pikis được tung vào sân thay Yansane trong bối cảnh Pyunik Yerevan đang dẫn Marsaxlokk 0-2. Sau hai bàn thắng ở phút 41 và 51, HLV đội khách có thể tính toán làm mới thể lực tuyến trên để bảo toàn cách biệt.

54' Marsaxlokk xáo trộn hàng công khi đang bị dẫn 0-2 Phút 54, HLV Marsaxlokk rút I. Christie-Davies để tung U. Arias vào sân, tìm kiếm sinh khí mới cho hàng công. Đội chủ nhà đang chật vật tìm bàn gỡ sau khi để Pyunik Yerevan vươn lên dẫn 0-2 chỉ trong hiệp một và đầu hiệp hai.

54' Marsaxlokk xáo trộn nhân sự khi đang bị dẫn 0-2 Phút 54, HLV Marsaxlokk tung Matheus vào sân thay R. Linden, một sự thay đổi dễ hiểu khi đội chủ nhà đang ngụp lặn với tỷ số 0-2 trước Pyunik Yerevan. Sau hai bàn thua chớp nhoáng ở phút 41 và 51, Marsaxlokk cần một luồng sinh khí mới để tìm đường trở lại trận đấu.

54' Marsaxlokk xáo trộn nhân sự khi đang bị dẫn 0-2 Phút 54, HLV Marsaxlokk tung N. Muscat vào sân thay R. Mihana, tìm cách thay đổi cục diện sau khi đã để thủng lưới hai bàn liên tiếp ở phút 41 và 51. Trước đó đội chủ nhà còn nhận thẻ vàng ở phút 40, khiến bức tranh trận đấu càng thêm khó khăn trước Pyunik Yerevan.

51' Dashyan nhân đôi cách biệt cho Pyunik Yerevan Phút 51, A. Dashyan lập công sau đường kiến tạo của M. Yansane, nâng tỷ số lên 0-2 cho Pyunik Yerevan trên sân Marsaxlokk. Chỉ mười phút sau bàn mở tỷ số ở phút 41, đội khách đã sớm định đoạt thế trận trước một Marsaxlokk đang phải chơi thiếu tập trung sau tấm thẻ vàng dành cho J. C. Corbalan.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

41' Yansane mở tỷ số từ chấm 11m cho Pyunik Yerevan Phút 41, M. Yansane bình tĩnh sút thành công quả phạt đền, ấn định tỷ số 0-1 nghiêng về Pyunik Yerevan trên sân Marsaxlokk Ground. Bàn thắng đến ngay sau khi Marsaxlokk vừa phải nhận thẻ vàng dành cho J. C. Corbalan, khiến đội chủ nhà càng thêm khó khăn trong loạt trận vòng loại thứ nhất Europa Conference League này.

40' Corbalan nhận thẻ vàng phút 40 Phút 40', J. C. Corbalan bên phía Marsaxlokk phải nhận thẻ vàng, trong bối cảnh hai đội vẫn đang hòa 0-0 tại vòng loại thứ nhất Europa Conference League. Chiếc thẻ này buộc cầu thủ chủ nhà phải thi đấu thận trọng hơn trong quãng thời gian còn lại của hiệp một.

23' Marsaxlokk sớm xáo trộn hàng công Phút 23, HLV Marsaxlokk quyết định rút L. Aguirre để tung O. Bykov vào sân trong bối cảnh trận đấu vẫn đang 0-0 . Sự thay đổi sớm này có thể nhằm tìm thêm đột biến cho hàng công chủ nhà ở vòng loại thứ nhất Europa Conference League.

0' Trận đấu bắt đầu Marsaxlokk tiếp đón Pyunik Yerevan.

Cập nhật lúc 01:38 10/07/2026

Marsaxlokk và Pyunik Yerevan sẽ chạm trán trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League, diễn ra trên sân Marsaxlokk Ground. Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý giữa hai đại diện đến từ hai nền bóng đá khác nhau tại đấu trường châu Âu cấp câu lạc bộ.

Thế cân bằng qua lịch sử đối đầu

Xét về thành tích đối đầu trực tiếp, hai đội mới chỉ gặp nhau một lần gần đây và kết quả là một trận hòa, không bên nào giành chiến thắng. Điều này cho thấy cán cân lực lượng giữa Marsaxlokk và Pyunik Yerevan khá tương đồng, không có đội nào chiếm ưu thế rõ rệt trong quá khứ.

Với việc chưa từng thua trước đối thủ, cả hai đội đều có cơ sở để tự tin bước vào trận đấu lần này mà không mang tâm lý e ngại nhau quá mức.

Lợi thế sân nhà cho Marsaxlokk

Marsaxlokk sẽ có lợi thế thi đấu trên sân nhà Marsaxlokk Ground, yếu tố có thể giúp đội chủ nhà tạo ra sức ép tâm lý nhất định lên Pyunik Yerevan ngay từ những phút đầu trận đấu. Sự cổ vũ của khán giả nhà thường là động lực quan trọng giúp các đội bóng chủ nhà thi đấu quyết tâm hơn.

Trong khi đó, Pyunik Yerevan sẽ phải làm quen với điều kiện sân bãi và không khí thi đấu xa nhà, đòi hỏi sự thích nghi nhanh chóng để không bị cuốn theo nhịp độ áp đặt của đối thủ.

Nhận định

Dựa trên thế cân bằng trong lịch sử đối đầu, trận đấu giữa Marsaxlokk và Pyunik Yerevan hứa hẹn sẽ diễn ra với tính cạnh tranh cao. Không có đội nào tỏ ra vượt trội hoàn toàn, do đó yếu tố tâm lý, sự tập trung trong từng tình huống và khả năng tận dụng cơ hội sẽ đóng vai trò quyết định đến kết quả chung cuộc.

Lợi thế sân nhà có thể là điểm tựa để Marsaxlokk hướng đến một kết quả tích cực, tuy nhiên Pyunik Yerevan với kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng không phải là đối thủ dễ bị đánh bại.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

10/07/2026: Marsaxlokk 0 - 0 Pyunik Yerevan

Phong độ gần đây của Marsaxlokk

16/05/2026: Floriana 2-1 Marsaxlokk (Thua)

10/05/2026: Marsaxlokk 2-1 Hamrun Spartans (Thắng)

02/05/2026: Marsaxlokk 3-2 Naxxar Lions (Thắng)

26/04/2026: Marsaxlokk 1-0 Valletta FC (Thắng)

19/04/2026: Marsaxlokk 2-1 Gzira United (Thắng)

Phong độ gần đây của Pyunik Yerevan

10/07/2026: Marsaxlokk 0-0 Pyunik Yerevan (Hòa)

01/07/2026: Corvinul Hunedoara 2-0 Pyunik Yerevan (Thua)

23/06/2026: Aluminij 2-2 Pyunik Yerevan (Hòa)

27/05/2026: Pyunik Yerevan 2-1 Van (Thắng)

23/05/2026: Pyunik Yerevan 0-0 FC Noah (Hòa)

Phong độ và thống kê đội

Marsaxlokk (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Pyunik Yerevan (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Marsaxlokk: Không có thông tin chấn thương

Pyunik Yerevan: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Marsaxlokk thắng: 33%

Hòa: 33%

Pyunik Yerevan thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Marsaxlokk: bàn

Pyunik Yerevan: bàn

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