TRỰC TIẾP Trực tiếp Mjallby AIF vs Lincoln Red Imps FC: Mjallby AIF bỏ lỡ phạt đền Mjallby AIF tiếp đón Lincoln Red Imps FC tại Strandvallen lúc 23:00 ngày 21/07/2026. Lincoln bước vào trận đấu với phong độ gần nhất gồm một chiến thắng và một trận hòa.

Mjallby AIF 3 - 0 Lincoln Red Imps FC Hiệp 2 — phút 76' 76' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Mjallby AIF 3 - 0 Lincoln Red Imps FC.

73' Lincoln Red Imps FC thay người ở phút 73 Phút 73, Lincoln Red Imps FC đưa F. Alvarez vào sân thay M. Toledano. Sự điều chỉnh đến khi đội khách đang bị dẫn 3-0, có thể nhằm tìm thêm phương án tạo khác biệt.

70' Mjallby AIF thay người ở phút 70 Phút 70', Mjallby AIF điều chỉnh nhân sự khi T. Helge vào sân thay V. Gustafson. Với lợi thế 3-0, Mjallby AIF có thể chủ động hơn trong phần còn lại của trận đấu.

67' A. Samuelsen bỏ lỡ phạt đền Phút 67, A. Samuelsen của Mjallby AIF sút hỏng quả phạt đền. Đây là cơ hội đáng tiếc để Mjallby AIF gia tăng sức ép trong trận đấu.

62' A. Iqbal vào sân cho Mjallby AIF Phút 62', Mjallby AIF đưa A. Iqbal vào sân thay L. Svanberg. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên được ghi nhận sau giờ nghỉ, khi Mjallby AIF đang có thế trận thuận lợi.

62' Mjallby AIF thay người ở phút 62 Phút 62 , A. Manneh vào sân thay J. Kjaer bên phía Mjallby AIF. Sự điều chỉnh này mang đến thêm một phương án mới cho đội chủ nhà trong phần còn lại của trận đấu.

61' Lincoln Red Imps FC thay người phút 61 Phút 61, Y. Flalhi Idrissi vào sân thay K. Gomez bên phía Lincoln Red Imps FC. Sự điều chỉnh này mang đến luồng năng lượng mới cho đội khách trong phần còn lại của trận đấu.

61' Lincoln Red Imps FC điều chỉnh nhân sự Phút 61', Lincoln Red Imps FC thay người: A. Mula vào sân thay T. Garcia, trong bối cảnh Mjallby AIF đang dẫn 3-0. Sự điều chỉnh này có thể giúp Lincoln Red Imps FC làm mới đội hình trong phần còn lại.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

45' Mandi nhận thẻ vàng ở phút 45 Phút 45, Mandi của Lincoln Red Imps FC nhận thẻ vàng sau lỗi Roughing. Chiếc thẻ xuất hiện trong bối cảnh Lincoln Red Imps FC đang bị Mjallby AIF dẫn 3-0.

40' L. Svanberg nhận thẻ vàng Phút 40', L. Svanberg của Mjallby AIF nhận thẻ vàng sau lỗi kéo người.

31' J. Bergstrom đưa Mjallby AIF dẫn 3-0 Phút 31', J. Bergstrom lập công cho Mjallby AIF sau đường kiến tạo của V. Granath. Mjallby AIF nới rộng cách biệt lên 3-0, tạo lợi thế rất lớn ngay trong hiệp một.

24' A. Samuelsen giúp Mjallby AIF dẫn 2-0 Phút 24', A. Samuelsen lập công, giúp Mjallby AIF nhân đôi cách biệt trước Lincoln Red Imps FC. Đội chủ sân Strandvallen đang tạo ra thế dẫn trước đầy hứa hẹn.

18' A. Samuelsen mở tỷ số cho Mjallby AIF Phút 18', A. Samuelsen lập công, giúp Mjallby AIF mở tỷ số 1-0 trước Lincoln Red Imps FC.

0' Trận đấu bắt đầu Mjallby AIF tiếp đón Lincoln Red Imps FC.

Cập nhật lúc 00:33 22/07/2026

Đội hình chính thức Mjallby AIF Sơ đồ 3-4-3 · HLV Karl Aksum Lincoln Red Imps FC Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Juan Bezares 13 Robin Wallinder 33 Tony Miettinen 2 Ludvig Svanberg 24 Tom Pettersson 10 Jeppe Kjaer 7 Viktor Gustafson 22 Jesper Gustavsson 23 Áki Samuelsen 14 Villiam Granath 18 Jacob Bergström 17 Elliot Stroud 13 Jaylan Hankins 5 Gabri Garcia 6 Bernardo Lopes 3 Christian Rutjens 21 Nano 23 Joe 66 Julliani Eersteling 8 Mandi 18 Toni 9 Kike Gómez 44 Manuel Toledano Dự bị Mjallby AIF 35 Alexander Lundin 4 Axel Norén 5 Abdullah Iqbal 25 Max Nielsen 27 Ludvig Tidstrand 3 Martin Agnarsson 8 Teo Helge 9 Ali Youssef 29 Olle Lindberg Lincoln Red Imps FC 27 Mark Hamm 1 Nauzet Garcia 2 Ethan Jolley 10 Álex Mula 22 Graeme Torrilla 4 Nico Pinto 7 Lee Casciaro 19 Yussef Flalhi Idrissi 32 Facundo Alvarez Cập nhật đội hình lúc 22:33 21/07/2026

Thông tin trận đấu

Mjallby AIF sẽ đối đầu Lincoln Red Imps FC tại sân vận động Strandvallen trong khuôn khổ UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 21/07/2026.

Đây là cuộc so tài mà những dữ liệu được cung cấp hiện tập trung vào phong độ gần nhất của Lincoln Red Imps FC. Thông tin cụ thể về phong độ của Mjallby AIF, vị trí giải đấu, lực lượng và đội hình dự kiến của hai đội chưa được nêu.

Lincoln Red Imps FC có nền tảng phong độ tích cực

Trong hai trận gần nhất, Lincoln Red Imps FC giành một chiến thắng và một trận hòa. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách đang duy trì trạng thái ổn định trước chuyến làm khách tại Strandvallen.

Đáng chú ý, việc không để thua trong hai trận gần nhất có thể giúp Lincoln Red Imps FC bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định. Tuy nhiên, những dữ liệu hiện có chưa đủ để đánh giá sâu hơn về khả năng ghi bàn, phòng ngự hoặc cách đội bóng này triển khai thế trận.

Bài toán dành cho Mjallby AIF

Mjallby AIF có lợi thế sân nhà khi thi đấu tại Strandvallen, nhưng chưa có số liệu cụ thể về phong độ gần đây của đội bóng này. Vì vậy, chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn về mức độ vượt trội của chủ nhà hay khả năng kiểm soát trận đấu.

Trong bối cảnh đó, khả năng tận dụng lợi thế sân nhà và cách Mjallby AIF xử lý sức ép từ một đối thủ đang có chuỗi kết quả không thua sẽ là những điểm đáng theo dõi. Trận đấu có thể được định hình bởi đội bóng kiểm soát tốt hơn những thời điểm quan trọng, nhưng chưa có đủ thông tin để xác định bên nào sẽ chiếm ưu thế.

Điểm then chốt về chiến thuật

Dữ liệu được cung cấp không bao gồm sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hoặc nhân sự vắng mặt. Do đó, không nên khẳng định trước cách bố trí cụ thể của Mjallby AIF và Lincoln Red Imps FC.

Về mặt nhận định, Lincoln Red Imps FC nhiều khả năng có thể dựa vào sự ổn định từ hai kết quả gần nhất để nhập cuộc thận trọng và tìm cách duy trì thế trận an toàn. Ngược lại, Mjallby AIF cần biến lợi thế sân nhà thành sức ép thực tế, thay vì chỉ kiểm soát không gian thi đấu.

Nhận định trước trận

Lincoln Red Imps FC sở hữu tín hiệu tích cực hơn về phong độ khi thắng một và hòa một trong hai trận gần nhất. Trong khi đó, việc thiếu dữ liệu về Mjallby AIF khiến tương quan trước trận chưa thể được đánh giá đầy đủ.

Nhìn chung, cuộc đối đầu tại Strandvallen hứa hẹn là bài kiểm tra về khả năng duy trì sự ổn định của Lincoln Red Imps FC trước sức ép sân khách. Mjallby AIF sẽ cần tận dụng tối đa điều kiện sân nhà, còn đội khách có cơ sở để hướng tới một thế trận chặt chẽ và giàu tính cạnh tranh.

Mjallby AIF 5 trận gần nhất H B H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Lincoln Red Imps FC 5 trận gần nhất H T T T H 2 Trận 1-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới