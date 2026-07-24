TRỰC TIẾP Trực tiếp Motherwell vs HB Torshavn: Motherwell nhân đôi cách biệt Motherwell tiếp đón HB Torshavn tại Fir Park lúc 01:45 ngày 24/07/2026, với lợi thế từ lần đối đầu gần nhất.

Motherwell 2 - 0 HB Torshavn Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Motherwell 2 - 0 HB Torshavn.

90+3' Motherwell thay người ở phút bù giờ Phút 90+3', Motherwell đưa O. Whyte vào sân thay M. Moormann. Đây là sự điều chỉnh ở những phút cuối, khi đội chủ nhà đang dẫn 2-0 trước HB Torshavn.

90+3' Motherwell thay người ở phút bù giờ Phút 90+3', Motherwell thay người: L. Weir vào sân thay I. Said. Đây là sự điều chỉnh ở những phút cuối, khi Motherwell đang dẫn 2-0 trước HB Torshavn.

87' HB Torshavn thay người ở phút 87 Phút 87, HB Torshavn đưa E. Mouritsen vào sân thay M. Voss. Đội khách có sự điều chỉnh muộn trong bối cảnh đang bị Motherwell dẫn 2-0.

87' HB Torshavn thay người ở phút 87 Phút 87', HB Torshavn đưa J. Lon vào sân thay H. Hansen. Đội khách thực hiện sự điều chỉnh khi đang bị Motherwell dẫn 2-0.

78' Motherwell thay người ở phút 78 Phút 78, R. Charles-Cook vào sân thay D. Williams bên phía Motherwell. Đội chủ nhà có thể hướng tới việc duy trì thế trận khi đang dẫn HB Torshavn 2-0.

73' HB Torshavn thay người ở phút 73 Phút 73, HB Torshavn đưa S. Joensen vào sân thay H. Mohr. Đội khách tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị dẫn 2-0.

70' HB Torshavn thay người phút 70 Phút 70', HB Torshavn đưa H. Sorensen vào sân thay D. Soylu khi đang bị dẫn 2-0. Điều chỉnh nhân sự này có thể mang đến thêm sức sống cho HB Torshavn trong phần còn lại.

70' HB Torshavn điều chỉnh nhân sự phút 70 Phút 70', HB Torshavn thay người: S. B. Pettersen vào sân thay J. Thomsen. Đội khách cần tạo khác biệt khi đang bị Motherwell dẫn 2-0.

68' Motherwell thay người ở phút 68 Phút 68', Motherwell thay người: L. Ross vào sân thay J. Girdwood-Reich. Motherwell vẫn đang nắm lợi thế 2-0, và sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà duy trì thế trận.

67' Motherwell thay người ở phút 67 Phút 67', Motherwell đưa E. Longelo vào sân thay W. Vogt. Sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà duy trì thế trận trong phần còn lại.

57' L. Fadinger nhân đôi cách biệt cho Motherwell Phút 57', L. Fadinger lập công, giúp Motherwell nhân đôi cách biệt trước HB Torshavn. Tỷ số hiện tại là 2-0, tạo lợi thế đáng kể cho đội chủ nhà.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

15' Motherwell vượt lên nhờ M. Moormann Phút 15', M. Moormann ghi bàn cho Motherwell sau đường kiến tạo của O. Priestman, đưa đội chủ nhà mở tỷ số 1-0.

0' Trận đấu bắt đầu Motherwell tiếp đón HB Torshavn.

Cập nhật lúc 03:36 24/07/2026

Thông tin trận đấu

Motherwell sẽ đối đầu HB Torshavn tại Fir Park trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:45 ngày 24/07/2026.

Đây là màn so tài được chú ý bởi hai đội từng gặp nhau trước đó. Motherwell đang có ưu thế trong lần đối đầu gần nhất, nhưng khoảng dữ liệu hiện có chưa đủ để đánh giá toàn diện phong độ, lực lượng hay mục tiêu của mỗi đội.

Motherwell có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất

Ở lần chạm trán gần nhất, Motherwell giành chiến thắng trước HB Torshavn. Kết quả này tạo ra điểm tựa nhất định cho đội chủ nhà, đặc biệt khi họ tiếp tục được thi đấu tại Fir Park.

Tuy nhiên, một lần đối đầu không thể đại diện cho toàn bộ tương quan giữa hai đội. Vì vậy, lợi thế của Motherwell nên được nhìn nhận ở khía cạnh tâm lý và bối cảnh sân nhà, thay vì xem đó là bảo đảm cho kết quả trận đấu.

Thế trận có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát

Với dữ liệu hiện có, chưa thể xác định sơ đồ chiến thuật hoặc cách bố trí nhân sự cụ thể của Motherwell và HB Torshavn. Điểm then chốt của trận đấu nhiều khả năng nằm ở khả năng tổ chức thế trận, duy trì cự ly đội hình và tận dụng những thời điểm chuyển trạng thái.

Motherwell có thể tìm cách phát huy lợi thế sân nhà bằng cách chủ động gây sức ép và kiểm soát nhịp độ. Trong khi đó, HB Torshavn cần duy trì sự tập trung trong phòng ngự, hạn chế khoảng trống và chờ cơ hội từ những tình huống chuyển sang tấn công.

Những chi tiết như cách hai đội xử lý bóng ở khu vực giữa sân, mức độ hiệu quả trong các pha lên bóng và khả năng giữ vững cấu trúc phòng ngự sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến cuộc đấu. Đặc biệt, đội tận dụng tốt hơn các thời điểm quan trọng sẽ có cơ hội tạo khác biệt.

Nhận định Motherwell vs HB Torshavn

Motherwell bước vào trận đấu với lợi thế sân nhà và kết quả tích cực trong lần đối đầu gần nhất. Dù vậy, dữ liệu hiện có không cho phép đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể hay khẳng định chắc chắn về thế trận.

Nhìn chung, Motherwell được đánh giá có điểm tựa tốt hơn trước giờ bóng lăn, còn HB Torshavn sẽ cần một màn trình diễn chặt chẽ và kỷ luật để cân bằng sự bất lợi từ lịch sử đối đầu. Trận đấu có thể được định đoạt bởi cách mỗi đội kiểm soát nhịp độ và xử lý các cơ hội xuất hiện trong trận.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Motherwell · 1 thắng 0 hòa HB Torshavn · 0 thắng Motherwell 1 - 0 HB Torshavn MOT

Motherwell 5 trận gần nhất T B B T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới HB Torshavn 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới