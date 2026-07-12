Trực tiếp Na Uy vs Anh: Đội hình xuất phát

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Na Uy vs Anh: Đội hình xuất phát

    Tuệ Nhân12/07/2026 01:19

    Na Uy và Anh bước vào cuộc đối đầu loại trực tiếp tại tứ kết World Cup trên sân trung lập Hard Rock Stadium, nơi chỉ một đội giành vé đi tiếp còn đội thua sẽ dừng bước.

    Na UyvsAnhSẮP BẮT ĐẦU • 04:00
    • 04:00Đội hình chính thức đã công bố

      Đội hình ra sân của Na Uy và Anh đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 04:00.

    Cập nhật lúc 03:22 12/07/2026

    Cập nhật đội hình lúc 03:22 12/07/2026

    Đội hình chính thức

    Na Uy

    Sơ đồ: 4-3-3

    HLV: Stale Solbakken

    Đội hình xuất phát:

    • 1. Ørjan Nyland (G)
    • 26. Julian Ryerson (D)
    • 3. Kristoffer Ajer (D)
    • 17. Torbjørn Heggem (D)
    • 5. David Møller Wolfe (D)
    • 10. Martin Ødegaard (M)
    • 8. Sander Berge (M)
    • 6. Patrick Berg (M)
    • 7. Alexander Sørloth (F)
    • 9. Erling Haaland (F)
    • 21. Andreas Schjelderup (F)

    Dự bị:

    • 12. Sander Tangvik
    • 13. Egil Selvik
    • 4. Leo Østigård
    • 15. Fredrik André Bjørkan
    • 24. Sondre Langås
    • 25. Henrik Sælebakke Falchener
    • 16. Marcus Pedersen
    • 2. Morten Thorsby
    • 14. Fredrik Aursnes
    • 18. Kristian Thorstvedt
    • 19. Thelo Aasgaard
    • 22. Oscar Bobb
    • 23. Jens Petter Hauge
    • 11. Jørgen Strand Larsen
    • 20. Antonio Nusa

    Anh

    Sơ đồ: 4-2-3-1

    HLV: Thomas Tuchel

    Đội hình xuất phát:

    • 1. Jordan Pickford (G)
    • 2. Ezri Konsa (D)
    • 5. John Stones (D)
    • 6. Marc Guéhi (D)
    • 3. Nico O'Reilly (D)
    • 8. Elliot Anderson (M)
    • 4. Declan Rice (M)
    • 20. Noni Madueke (M)
    • 10. Jude Bellingham (M)
    • 18. Anthony Gordon (M)
    • 9. Harry Kane (F)

    Dự bị:

    • 13. Dean Henderson
    • 23. James Trafford
    • 12. Trevoh Chalobah
    • 15. Dan Burn
    • 24. Reece James
    • 25. Djed Spence
    • 14. Jordan Henderson
    • 16. Kobbie Mainoo
    • 17. Morgan Rogers
    • 21. Eberechi Eze
    • 7. Bukayo Saka
    • 11. Marcus Rashford
    • 19. Ollie Watkins
    • 22. Ivan Toney

    Trận tứ kết giữa Na Uy và Anh diễn ra lúc 4h00 ngày 12/7/2026 trên sân trung lập Hard Rock Stadium sẽ là một trong những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất vòng knock-out. Đây là trận đấu loại trực tiếp: đội thắng bước tiếp vào bán kết, đội thua khép lại hành trình World Cup ngay tại đây.

    Phong độ hai đội trước giờ bóng lăn

    Na Uy bước vào trận tứ kết với chuỗi kết quả gần nhất là thắng, thắng, thua, thắng, thắng. Có thể thấy đội bóng Bắc Âu này duy trì được sự ổn định đáng kể, chỉ để thua đúng một trận trong năm lần ra sân gần nhất. Đó là nền tảng tâm lý tốt để họ tự tin bước vào một trận đấu mang tính quyết định.

    Trong khi đó, Anh cũng không hề kém cạnh khi có chuỗi thành tích thắng, hòa, thắng, thắng, thắng trong năm trận gần nhất. Đoàn quân xứ sở sương mù chỉ chấp nhận một kết quả hòa duy nhất, còn lại đều giành trọn vẹn ba điểm. Phong độ này cho thấy Anh đang có sự ổn định và chắc chắn hơn về mặt kết quả so với đối thủ.

    Tính chất một trận đấu không có ngày mai

    Bởi đây là vòng đấu loại trực tiếp, mọi toan tính về tỷ số hòa hay việc chơi thăm dò gần như không còn chỗ đứng. Cả hai huấn luyện viên đều buộc phải tính toán để tạo ra sự khác biệt trong 90 phút, thậm chí là hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu nếu cần thiết.

    Với việc trận đấu diễn ra trên sân trung lập, yếu tố lợi thế sân nhà gần như không tồn tại. Cả Na Uy lẫn Anh đều phải thích nghi với một môi trường thi đấu trung tính, nơi bản lĩnh và sự chuẩn bị chiến thuật sẽ đóng vai trò quyết định nhiều hơn là sự cổ vũ từ khán đài.

    Dự đoán chiến thuật

    Nhìn vào chuỗi phong độ gần đây, Anh nhỉnh hơn đôi chút về sự ổn định khi chỉ có một kết quả không trọn vẹn trong năm trận. Tuy nhiên, Na Uy với bốn chiến thắng trong năm trận gần nhất cũng cho thấy họ hoàn toàn đủ khả năng tạo bất ngờ trước một đối thủ được đánh giá cao hơn.

    Trong một trận đấu mang tính chất sinh tử như tứ kết World Cup, sự tập trung, khả năng tận dụng cơ hội và bản lĩnh tâm lý sẽ là những yếu tố quyết định then chốt hơn là các con số phong độ trước đó. Cả hai đội đều bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định, hứa hẹn mang đến một cuộc so tài hấp dẫn và giàu cảm xúc.

    Phong độ gần đây của Na Uy

    • 06/07/2026: Brazil 1-2 Na Uy (Thắng)
    • 01/07/2026: Bờ Biển Ngà 1-2 Na Uy (Thắng)
    • 27/06/2026: Na Uy 1-4 Pháp (Thua)
    • 23/06/2026: Na Uy 3-2 Senegal (Thắng)
    • 17/06/2026: Iraq 1-4 Na Uy (Thắng)

    Phong độ gần đây của Anh

    • 06/07/2026: Mexico 2-3 Anh (Thắng)
    • 01/07/2026: Anh 2-1 CHDC Congo (Thắng)
    • 28/06/2026: Panama 0-2 Anh (Thắng)
    • 24/06/2026: Anh 0-0 Ghana (Hòa)
    • 18/06/2026: Anh 4-2 Croatia (Thắng)

    Bảng xếp hạng

    ĐộiVị tríĐiểmPhong độ
    Na Uy26WWLWW

    Phong độ và thống kê đội

    Na Uy

    Phong độ 5 trận gần nhất: WWLWW

    Thống kê mùa này:

    • Đã chơi: 5 trận
    • Thắng: 4
    • Hòa: 0
    • Thua: 1

    Bàn thắng:

    • Ghi được: 12 bàn (TB: 2.4 bàn/trận)
    • Thủng lưới: 9 bàn (TB: 1.8 bàn/trận)

    Anh

    Phong độ 5 trận gần nhất: WDWWW

    Thống kê mùa này:

    • Đã chơi: 5 trận
    • Thắng: 4
    • Hòa: 1
    • Thua: 0

    Bàn thắng:

    • Ghi được: 11 bàn (TB: 2.2 bàn/trận)
    • Thủng lưới: 5 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

    Tình hình lực lượng

    Norway

    • M. Pedersen: Cold (Missing Fixture)

    England

    • J. Henderson: Wirst Injury (Missing Fixture)
    • J. Quansah: Suspension Through Sports Court (Missing Fixture)

    Đội hình dự kiến

    Dự đoán và tỷ lệ

    Dự đoán chiến thắng: Anh

    Tỷ lệ dự đoán:

    • Na Uy thắng: 10%
    • Hòa: 45%
    • Anh thắng: 45%

    Dự đoán bàn thắng:

    • Na Uy: -2.5 bàn
    • Anh: -5.5 bàn

    Lời khuyên: Combo Winner : England and +1.5 goals

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Na Uy vs Anh: Đội hình xuất phát
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