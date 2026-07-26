TRỰC TIẾP Trực tiếp New York City vs Chicago Fire: Đội hình xuất phát New York City có lợi thế đối đầu trước Chicago Fire, nhưng khoảng cách trên bảng xếp hạng khiến cuộc đấu tại Yankee Stadium khó đoán

New York City vs Chicago Fire SẮP BẮT ĐẦU • 06:30 06:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của New York City và Chicago Fire đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:30.

Cập nhật lúc 05:50 26/07/2026

Đội hình chính thức New York City Sơ đồ 4-3-3 Chicago Fire Sơ đồ 4-3-3 49 Matt Freese 24 Tayvon Gray 13 Thiago Martins 6 James Sands 2 Nico Cavallo 32 Jonathan Shore 7 Nicolás Fernández Mercau 8 Andrés Perea 26 Agustín Ojeda 11 Talles Magno 88 Malachi Jones 1 Chris Brady 2 Leonardo Barroso 16 Joel Waterman 3 Jack Elliott 14 Viktor Radojević 6 Anton Salétros 42 Djé D'Avilla 17 Robin Lod 11 Philip Zinckernagel 7 Maren Haile-Selassie 19 Jonathan Bamba Dự bị New York City 9 Bénie Traoré 15 Kevin Pierre Jr. 17 Hannes Wolf 23 Max Murray 29 Máximo Carrizo 30 Tomás Romero 35 Mitja Ilenčič 87 Arnau Farnós 99 Seymour Reid Chicago Fire 5 Sam Rogers 9 Robert Lewandowski 12 Puso Dithejane 15 Andrew Gutman 20 Jason Shokalook 22 Mauricio Pineda 24 Jonathan Dean 35 Sergio Oregel 44 Josh Cohen Cập nhật đội hình lúc 05:50 26/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: New York City vs Chicago Fire

Thời gian: 26/07/2026 06:30

Sân vận động: Yankee Stadium

New York City sẽ tiếp đón Chicago Fire tại Yankee Stadium trong trận đấu mà vị trí hiện tại của hai đội tạo ra sự cân bằng đáng chú ý. Chicago Fire đứng hạng 3 với 26 điểm, còn New York City xếp hạng 6 với 22 điểm. Khoảng cách không lớn, nhưng tương quan này cho thấy đội khách bước vào cuộc đối đầu với vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.

Ở chiều ngược lại, New York City có cơ sở để tự tin nhờ thành tích đối đầu gần đây. Trong 4 lần chạm trán gần nhất, New York City thắng 2 và hòa 2, trong khi Chicago Fire chưa có chiến thắng. Tuy nhiên, ưu thế lịch sử không đồng nghĩa với một trận đấu dễ dàng, nhất là khi phong độ gần đây của hai đội đều có những điểm đáng chú ý.

New York City có nền tảng đối đầu thuận lợi

Chuỗi phong độ gần nhất của New York City là thắng, thắng, hòa, thua, thắng. Đội chủ nhà đã giành chiến thắng ở trận gần nhất, qua đó tạo đà tinh thần tích cực trước khi bước vào cuộc tiếp đón Chicago Fire. Dù vẫn có một thất bại trong 5 trận gần đây, tổng thể kết quả cho thấy New York City duy trì được khả năng cạnh tranh ổn định.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách chuỗi kết quả này phản ánh sự hồi phục. Sau trận hòa và thất bại, New York City đã trở lại bằng một chiến thắng. Trên sân nhà, đội bóng này sẽ có thêm điều kiện để chủ động triển khai thế trận, đặc biệt khi đối thủ chưa từng thắng trong 4 lần đối đầu gần nhất.

Tuy nhiên, New York City không thể chỉ dựa vào ưu thế đối đầu. Với 22 điểm và vị trí thứ 6, đội chủ nhà đang đứng sau Chicago Fire trên bảng xếp hạng. Điều đó khiến cuộc đấu tại Yankee Stadium trở thành bài kiểm tra về khả năng biến lợi thế sân nhà và sự tự tin trong đối đầu thành kết quả thực tế.

Chicago Fire vẫn là thử thách đáng kể

Chicago Fire có chuỗi phong độ gần nhất là thua, thắng, thắng, thắng, thua. Đội khách vừa nhận thất bại ở trận gần nhất, nhưng trước đó đã có 3 chiến thắng liên tiếp. Mạch kết quả này cho thấy Chicago Fire có khả năng tạo ra giai đoạn thi đấu hiệu quả, dù sự ổn định chưa được duy trì xuyên suốt 5 trận.

Vị trí hạng 3 cùng 26 điểm là cơ sở quan trọng để đánh giá sức cạnh tranh của Chicago Fire. Đội khách hơn New York City 4 điểm, vì vậy họ có thể bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định từ vị trí hiện tại. Dẫu vậy, thất bại gần nhất và thành tích không thắng trong 4 lần đối đầu gần đây là những yếu tố khiến Chicago Fire cần thận trọng.

Trước một New York City có lợi thế sân nhà, Chicago Fire nhiều khả năng phải cân bằng giữa việc duy trì sự chủ động và hạn chế khoảng trống cho đối thủ khai thác. Nếu quá mạo hiểm, đội khách có thể trao thế trận cho New York City; nhưng nếu lùi sâu trong thời gian dài, họ sẽ đối mặt với sức ép ngày càng lớn.

Điểm then chốt ở khu vực giữa sân

Dữ liệu hiện có không cung cấp sơ đồ chiến thuật hay danh sách cầu thủ, vì vậy chưa thể xác định cách bố trí cụ thể của hai đội. Dù vậy, tương quan phong độ và bảng xếp hạng cho thấy cuộc đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng kiểm soát nhịp độ.

New York City có thể tìm cách tận dụng lợi thế sân nhà để đẩy cao sức ép từ sớm. Nhiệm vụ của đội chủ nhà là duy trì sự cân bằng, bởi Chicago Fire đã từng thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Một thế trận quá cởi mở sẽ tạo cơ hội cho đội khách phát huy khả năng chuyển trạng thái sau chuỗi kết quả tích cực trước trận thua gần nhất.

Trong khi đó, Chicago Fire cần chứng minh vị trí hạng 3 bằng sự chắc chắn và khả năng phản ứng trước áp lực. Thành tích đối đầu không thuận lợi khiến đội khách không nên để New York City kiểm soát hoàn toàn diễn biến trận đấu. Việc giữ cự ly hợp lý và hạn chế những sai lầm ở các thời điểm quan trọng sẽ có ý nghĩa lớn.

Nhận định trước trận

New York City sở hữu hai lợi thế rõ ràng: sân nhà và thành tích đối đầu tích cực. Đội bóng này cũng vừa giành chiến thắng, trong khi Chicago Fire bước vào trận đấu sau một thất bại. Tuy nhiên, vị trí hạng 3 cùng 26 điểm cho thấy Chicago Fire vẫn là đối thủ có năng lực cạnh tranh đáng kể.

Cuộc đấu tại Yankee Stadium vì thế không nghiêng hẳn về một phía. New York City có thể nhập cuộc với sự tự tin từ lịch sử đối đầu, còn Chicago Fire sẽ phải đáp trả bằng vị thế cao hơn trên bảng xếp hạng. Nhìn chung, đội kiểm soát tốt nhịp độ và tận dụng hiệu quả các thời điểm chuyển đổi sẽ nắm lợi thế trong một trận đấu được dự báo giằng co.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất New York City · 2 thắng 2 hòa Chicago Fire · 0 thắng Chicago Fire 1 - 3 New York City NYC New York City 3 - 1 Chicago Fire NYC New York City 2 - 2 Chicago Fire Hòa Chicago Fire 0 - 0 New York City Hòa

New York City 5 trận gần nhất T B H T T 16 Trận 6-4-6 T-H-B 27 Ghi (TB 1.7) 22 Thủng lưới Chicago Fire 5 trận gần nhất B T T T B 15 Trận 8-2-5 T-H-B 29 Ghi (TB 1.9) 19 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 16 12 3 1 +22 39 T T T T T 2 Inter Miami 16 10 4 2 +12 34 T T T T T 3 Chicago Fire 15 8 2 5 +10 26 B T T T B 4 New England 15 8 2 5 +4 26 T B T B H 5 Cincinnati 16 6 5 5 0 23 H B H T T 6 New York City 16 6 4 6 +5 22 T T H B T 7 Charlotte 16 6 4 6 +1 22 H B T T H …

Tình hình lực lượng New York City ✚ Maxi Moralez (Cruciate Ligament Tear) ✚ Drew Baiera (Cruciate Ligament Tear) ✚ Bénie Traoré (Ankle Sprain) ✚ Talles Magno (Calf Injury) ✚ Kevin O'Toole (Groin Surgery) ✚ James Sands (Ankle Injury) ✚ Mitja Ilenič (Leg Injury) ✚ Alonso Martínez (Cruciate Ligament Tear) Chicago Fire ✚ Leonardo Barroso (Unknown Injury) ✚ André Franco (Knee Injury) ✚ Chris Brady (Called Up To National Team)