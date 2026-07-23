TRỰC TIẾP Trực tiếp Qarabağ vs CSKA Sofia: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Qarabağ đối đầu CSKA Sofia tại UEFA Europa League trên sân Bakı Olimpiya Stadionu, trong trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 23/07/2026.

Qarabağ 0 - 0 CSKA Sofia Hiệp 2 — phút 77' 77' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

77' Facundo Rodríguez nhận thẻ vàng phút 77 Phút 77', Facundo Rodríguez nhận thẻ vàng. Tấm thẻ khiến những phút cuối của trận đấu thêm phần căng thẳng.

74' Cebrail Makreckis vào sân ở phút 74 Phút 74, Cebrail Makreckis vào sân thay Badavi Hüseynov. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong những phút cuối trận.

74' Jaly Mouaddib vào sân phút 74 Phút 74', Jaly Mouaddib được tung vào sân thay Oleksiy Kashchuk. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong thời điểm trận đấu đang bước vào giai đoạn căng thẳng.

73' CSKA Sofia nhỉnh hơn trong thế giằng co Phút 73', CSKA Sofia nhỉnh hơn trong thế trận giằng co khi cầm bóng 49 - 51 và dứt điểm 5 - 9, trong đó số pha trúng đích là 2 - 4. Qarabağ vẫn tạo được 3 - 1 quả phạt góc, nhưng chưa thể phá vỡ thế hòa 0 - 0.

73' Isaac Solet vào sân phút 73 Phút 73', Isaac Solet vào sân thay Maks Ebong. Đội bóng có thêm một sự điều chỉnh trong giai đoạn trận đấu đang diễn ra căng thẳng.

73' Joël Zwarts vào sân ở phút 73 Phút 73, Joël Zwarts được tung vào sân, thay Leandro Godoy. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

61' CSKA Sofia nhỉnh hơn trong thế trận cân bằng Phút 61', thế trận vẫn khá cân bằng khi CSKA Sofia nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (49 - 51) và dứt điểm (5 - 7). Qarabağ chưa tạo được sức ép đủ lớn, dù đang có lợi thế phạt góc (3 - 1).

59' VAR từ chối bàn thắng của Kady Borges Phút 59', VAR xác định bàn thắng của Kady Borges không được công nhận vì lỗi việt vị, nên Qarabağ và CSKA Sofia vẫn hòa 0-0.

56' Qarabağ điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 56', Elvin Cafarquliyev vào sân thay Bruno Langa. Qarabağ có sự điều chỉnh nhân sự trong thế trận đang giằng co.

56' Qarabağ thay người ở phút 56 Phút 56', Renaldo Cephas vào sân thay Marko Jankovic. Qarabağ và CSKA Sofia vẫn đang giằng co trong thế trận chưa có bàn thắng.

49' Qarabağ nhỉnh thế, CSKA Sofia rình rập Phút 49', Qarabağ nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng với tỷ lệ 56-44 và dẫn 2-1 về phạt góc. Dù vậy, CSKA Sofia vẫn tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 4-5, cho thấy đội khách đang kiên nhẫn chờ cơ hội trong thế trận hòa 0-0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

37' Marko Jankovic nhận thẻ vàng Phút 37', Marko Jankovic nhận thẻ vàng. Trận đấu giữa Qarabağ và CSKA Sofia vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0.

36' Qarabağ kiểm soát nhưng chưa tạo đột biến Phút 36, Qarabağ kiểm soát bóng vượt trội 65 - 35 , buộc CSKA Sofia phải nhường thế trận. Dù vậy, sức ép chưa đủ lớn khi số pha dứt điểm chỉ là 2 - 2 và phạt góc cũng ở mức 1 - 1 .

35' Leandro Godoy nhận thẻ vàng ở phút 35 Phút 35, Leandro Godoy nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu giữa Qarabağ và CSKA Sofia vẫn diễn ra giằng co khi chưa có bàn thắng.

24' Qarabağ kiểm soát, CSKA Sofia rình rập Phút 24' , Qarabağ đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 66 - 34 và nhỉnh hơn về phạt góc 1 - 0 . Tuy nhiên, CSKA Sofia mới là đội dứt điểm nhiều hơn, 0 - 1 (trúng đích 0 - 1 ), cho thấy đội khách vẫn rình rập cơ hội.

12' Qarabağ kiểm soát, CSKA Sofia rình rập Sau 12 phút, Qarabağ đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 60 - 40 và nhỉnh hơn về phạt góc 1 - 0. CSKA Sofia có vẻ chủ động chờ cơ hội phản công, nhưng mới là đội dứt điểm nhiều hơn với tỷ lệ 0 - 1, trong đó toàn bộ 1 - 0 lần đều trúng đích.

0' Trận đấu bắt đầu Qarabağ tiếp đón CSKA Sofia.

Cập nhật lúc 00:36 24/07/2026

Đội hình chính thức Qarabağ Sơ đồ 4-2-3-1 CSKA Sofia Sơ đồ 4-4-2 99 Mateusz Kochalski 2 Matheus Silva 55 Badavi Hüseynov 4 Bence Várkonyi 5 Bruno Langa 35 Pedro Bicalho 8 Marko Jankovic 21 Oleksiy Kashchuk 20 Kady Borges 10 Abdellah Zoubir 11 Zakaria Sawo 21 Fedor Lapoukhov 2 Pastor 32 Facundo Rodríguez 14 Teodor Ivanov 17 Ángelo Martino 7 Maks Ebong 5 Jean-Philippe Gbamin 6 Bruno Jordão 8 Stefano Sensi 9 Leandro Godoy 28 Ioannis Pittas Dự bị Qarabağ 1 Shahrudin Mahammadaliyev 7 Jaly Mouaddib 9 Joni Montiel 13 Bahlul Mustafazada 22 Musa Qurbanly 23 Martin Zlomislic 25 Cebrail Makreckis 29 Renaldo Cephas 32 Hikmat Cabrayilzada CSKA Sofia 3 Tamimou Ouorou 10 Joël Zwarts 11 Mohamed Brahimi 19 Andrey Yordanov 25 Dimitar Evtimov 30 Petko Panayotov 34 Vasil Kaymakanov 38 Léo Pereira 77 Alejandro Piedrahita Cập nhật đội hình lúc 23:08 23/07/2026

Qarabağ Thống kê CSKA Sofia 46% Kiểm soát bóng 54% 5 Dứt điểm 10 2 Trúng đích 4 3 Phạt góc 2 8 Phạm lỗi 13 1 Việt vị 2

Qarabağ sẽ đối đầu CSKA Sofia tại UEFA Europa League trong trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 23/07/2026. Bakı Olimpiya Stadionu là địa điểm tổ chức cuộc so tài này.

Bối cảnh trận đấu

Cuộc đối đầu giữa Qarabağ và CSKA Sofia thu hút sự chú ý bởi đây là màn chạm trán tại UEFA Europa League. Hai đội sẽ bước vào trận đấu với mục tiêu tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh tại giải đấu.

Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chưa cung cấp thông tin về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về ưu thế chiến thuật hay khả năng kiểm soát trận đấu của Qarabağ và CSKA Sofia.

Những điểm cần theo dõi

Địa điểm thi đấu sẽ là một yếu tố đáng chú ý khi Qarabağ và CSKA Sofia gặp nhau tại Bakı Olimpiya Stadionu. Cách hai đội triển khai lối chơi, tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội sẽ quyết định diễn biến của trận đấu.

Nhìn chung, đây là trận đấu có tính cạnh tranh tại UEFA Europa League, nhưng những thông tin chi tiết hơn về lực lượng và phong độ chưa được cung cấp. Do đó, nhận định trước trận chỉ nên tập trung vào bối cảnh, thời gian và địa điểm thi đấu.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Qarabağ vs CSKA Sofia

Thời gian: 23/07/2026 23:00

Sân vận động: Bakı Olimpiya Stadionu

Qarabağ 5 trận gần nhất T T B B T CSKA Sofia 5 trận gần nhất T T T T B

Tình hình lực lượng Qarabağ ✚ Joni Montiel (Unknown Injury) CSKA Sofia Không có thông tin