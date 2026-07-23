Trực tiếp Qarabağ vs CSKA Sofia: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Qarabağ vs CSKA Sofia: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

    Tuệ Nhân23/07/2026 18:56

    Qarabağ đối đầu CSKA Sofia tại UEFA Europa League trên sân Bakı Olimpiya Stadionu, trong trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 23/07/2026.

    Qarabağ0 - 0CSKA SofiaHiệp 2 — phút 77'
    • 77'Trận đấu đang diễn ra

      Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

    • 77'Facundo Rodríguez nhận thẻ vàng phút 77

      Phút 77', Facundo Rodríguez nhận thẻ vàng. Tấm thẻ khiến những phút cuối của trận đấu thêm phần căng thẳng.

    • 74'Cebrail Makreckis vào sân ở phút 74

      Phút 74, Cebrail Makreckis vào sân thay Badavi Hüseynov. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong những phút cuối trận.

    • 74'Jaly Mouaddib vào sân phút 74

      Phút 74', Jaly Mouaddib được tung vào sân thay Oleksiy Kashchuk. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong thời điểm trận đấu đang bước vào giai đoạn căng thẳng.

    • 73'CSKA Sofia nhỉnh hơn trong thế giằng co

      Phút 73', CSKA Sofia nhỉnh hơn trong thế trận giằng co khi cầm bóng 49 - 51 và dứt điểm 5 - 9, trong đó số pha trúng đích là 2 - 4. Qarabağ vẫn tạo được 3 - 1 quả phạt góc, nhưng chưa thể phá vỡ thế hòa 0 - 0.

    • 73'Isaac Solet vào sân phút 73

      Phút 73', Isaac Solet vào sân thay Maks Ebong. Đội bóng có thêm một sự điều chỉnh trong giai đoạn trận đấu đang diễn ra căng thẳng.

    • 73'Joël Zwarts vào sân ở phút 73

      Phút 73, Joël Zwarts được tung vào sân, thay Leandro Godoy. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

    • 61'CSKA Sofia nhỉnh hơn trong thế trận cân bằng

      Phút 61', thế trận vẫn khá cân bằng khi CSKA Sofia nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (49 - 51) và dứt điểm (5 - 7). Qarabağ chưa tạo được sức ép đủ lớn, dù đang có lợi thế phạt góc (3 - 1).

    • 59'VAR từ chối bàn thắng của Kady Borges

      Phút 59', VAR xác định bàn thắng của Kady Borges không được công nhận vì lỗi việt vị, nên Qarabağ và CSKA Sofia vẫn hòa 0-0.

    • 56'Qarabağ điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

      Phút 56', Elvin Cafarquliyev vào sân thay Bruno Langa. Qarabağ có sự điều chỉnh nhân sự trong thế trận đang giằng co.

    • 56'Qarabağ thay người ở phút 56

      Phút 56', Renaldo Cephas vào sân thay Marko Jankovic. Qarabağ và CSKA Sofia vẫn đang giằng co trong thế trận chưa có bàn thắng.

    • 49'Qarabağ nhỉnh thế, CSKA Sofia rình rập

      Phút 49', Qarabağ nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng với tỷ lệ 56-44 và dẫn 2-1 về phạt góc. Dù vậy, CSKA Sofia vẫn tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 4-5, cho thấy đội khách đang kiên nhẫn chờ cơ hội trong thế trận hòa 0-0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 37'Marko Jankovic nhận thẻ vàng

      Phút 37', Marko Jankovic nhận thẻ vàng. Trận đấu giữa Qarabağ và CSKA Sofia vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0.

    • 36'Qarabağ kiểm soát nhưng chưa tạo đột biến

      Phút 36, Qarabağ kiểm soát bóng vượt trội 65 - 35, buộc CSKA Sofia phải nhường thế trận. Dù vậy, sức ép chưa đủ lớn khi số pha dứt điểm chỉ là 2 - 2 và phạt góc cũng ở mức 1 - 1.

    • 35'Leandro Godoy nhận thẻ vàng ở phút 35

      Phút 35, Leandro Godoy nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu giữa Qarabağ và CSKA Sofia vẫn diễn ra giằng co khi chưa có bàn thắng.

    • 24'Qarabağ kiểm soát, CSKA Sofia rình rập

      Phút 24', Qarabağ đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 66 - 34 và nhỉnh hơn về phạt góc 1 - 0. Tuy nhiên, CSKA Sofia mới là đội dứt điểm nhiều hơn, 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), cho thấy đội khách vẫn rình rập cơ hội.

    • 12'Qarabağ kiểm soát, CSKA Sofia rình rập

      Sau 12 phút, Qarabağ đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 60 - 40 và nhỉnh hơn về phạt góc 1 - 0. CSKA Sofia có vẻ chủ động chờ cơ hội phản công, nhưng mới là đội dứt điểm nhiều hơn với tỷ lệ 0 - 1, trong đó toàn bộ 1 - 0 lần đều trúng đích.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Qarabağ tiếp đón CSKA Sofia.

    Cập nhật lúc 00:36 24/07/2026

    Đội hình chính thức
    Qarabağ
    Sơ đồ 4-2-3-1
    CSKA Sofia
    Sơ đồ 4-4-2
    99
    Mateusz Kochalski
    2
    Matheus Silva
    55
    Badavi Hüseynov
    4
    Bence Várkonyi
    5
    Bruno Langa
    35
    Pedro Bicalho
    8
    Marko Jankovic
    21
    Oleksiy Kashchuk
    20
    Kady Borges
    10
    Abdellah Zoubir
    11
    Zakaria Sawo
    21
    Fedor Lapoukhov
    2
    Pastor
    32
    Facundo Rodríguez
    14
    Teodor Ivanov
    17
    Ángelo Martino
    7
    Maks Ebong
    5
    Jean-Philippe Gbamin
    6
    Bruno Jordão
    8
    Stefano Sensi
    9
    Leandro Godoy
    28
    Ioannis Pittas
    Dự bị
    Qarabağ
    1 Shahrudin Mahammadaliyev7 Jaly Mouaddib9 Joni Montiel13 Bahlul Mustafazada22 Musa Qurbanly23 Martin Zlomislic25 Cebrail Makreckis29 Renaldo Cephas32 Hikmat Cabrayilzada
    CSKA Sofia
    3 Tamimou Ouorou10 Joël Zwarts11 Mohamed Brahimi19 Andrey Yordanov25 Dimitar Evtimov30 Petko Panayotov34 Vasil Kaymakanov38 Léo Pereira77 Alejandro Piedrahita
    Cập nhật đội hình lúc 23:08 23/07/2026
    QarabağThống kêCSKA Sofia
    46%
    Kiểm soát bóng
    54%
    5
    Dứt điểm
    10
    2
    Trúng đích
    4
    3
    Phạt góc
    2
    8
    Phạm lỗi
    13
    1
    Việt vị
    2

    Qarabağ sẽ đối đầu CSKA Sofia tại UEFA Europa League trong trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 23/07/2026. Bakı Olimpiya Stadionu là địa điểm tổ chức cuộc so tài này.

    Bối cảnh trận đấu

    Cuộc đối đầu giữa Qarabağ và CSKA Sofia thu hút sự chú ý bởi đây là màn chạm trán tại UEFA Europa League. Hai đội sẽ bước vào trận đấu với mục tiêu tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh tại giải đấu.

    Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chưa cung cấp thông tin về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về ưu thế chiến thuật hay khả năng kiểm soát trận đấu của Qarabağ và CSKA Sofia.

    Những điểm cần theo dõi

    Địa điểm thi đấu sẽ là một yếu tố đáng chú ý khi Qarabağ và CSKA Sofia gặp nhau tại Bakı Olimpiya Stadionu. Cách hai đội triển khai lối chơi, tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội sẽ quyết định diễn biến của trận đấu.

    Nhìn chung, đây là trận đấu có tính cạnh tranh tại UEFA Europa League, nhưng những thông tin chi tiết hơn về lực lượng và phong độ chưa được cung cấp. Do đó, nhận định trước trận chỉ nên tập trung vào bối cảnh, thời gian và địa điểm thi đấu.

    Thông tin trận đấu

    Trận đấu: Qarabağ vs CSKA Sofia

    Thời gian: 23/07/2026 23:00

    Sân vận động: Bakı Olimpiya Stadionu

    Qarabağ
    5 trận gần nhất
    TTBBT
    CSKA Sofia
    5 trận gần nhất
    TTTTB
    Tình hình lực lượng
    Qarabağ
    Joni Montiel (Unknown Injury)
    CSKA Sofia
    Không có thông tin

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Qarabağ vs CSKA Sofia: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
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