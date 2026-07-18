TRỰC TIẾP Trực tiếp Rot-weiss Oberhausen vs Borussia Dortmund: Borussia Dortmund nới rộng cách biệt 1-3 Borussia Dortmund có lợi thế từ kết quả đối đầu gần nhất, trong khi Rot-weiss Oberhausen bước vào trận đấu với phong độ thiếu ổn định

Rot-weiss Oberhausen 1 - 3 Borussia Dortmund Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Rot-weiss Oberhausen 1 - 3 Borussia Dortmund.

84' R. Ritter nhận thẻ vàng ở phút 84 Phút 84, R. Ritter của Borussia Dortmund nhận thẻ vàng. Dortmund cần giữ sự tập trung khi đang dẫn trước Rot-weiss Oberhausen.

84' Rot-weiss Oberhausen thay người ở phút 84 Phút 84', J. Knoblauch vào sân thay R. Valentine bên phía Rot-weiss Oberhausen. Đội bóng này điều chỉnh nhân sự trong thời điểm đang bị Borussia Dortmund dẫn 1-3.

78' Borussia Dortmund nới rộng cách biệt nhờ T. Yamamoto Phút 78, T. Yamamoto lập công, giúp Borussia Dortmund nới rộng cách biệt lên 1-3 trước Rot-weiss Oberhausen. Đội khách đang tạo thế dẫn bàn đáng kể trong những phút cuối.

64' C. Mutlu vào sân thay T. M. Kesim Phút 64', Rot-weiss Oberhausen đưa C. Mutlu vào sân thay T. M. Kesim. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh khi đang bị Borussia Dortmund dẫn 1-2.

64' Rot-weiss Oberhausen thay người ở phút 64 Phút 64, Y. Atty vào sân thay N. Winter bên phía Rot-weiss Oberhausen. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh khi đang bị Borussia Dortmund dẫn trước.

64' Rot-weiss Oberhausen thay người phút 64 Phút 64', H. Onur vào sân thay M. Niemeyer bên phía Rot-weiss Oberhausen. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh trong bối cảnh đang bị Borussia Dortmund dẫn trước.

64' S. Terranova vào sân ở phút 64 Phút 64', Rot-weiss Oberhausen đưa S. Terranova vào sân thay L. Schlax. Đội bóng này có thêm sự điều chỉnh khi đang bị Borussia Dortmund dẫn 2-1.

55' S. Guirassy đưa Borussia Dortmund vượt lên Phút 55', S. Guirassy lập công cho Borussia Dortmund sau đường kiến tạo của E. Duarte. Bàn thắng giúp Borussia Dortmund vượt lên dẫn trước Rot-weiss Oberhausen.

46' Rot-weiss Oberhausen thay người đầu hiệp hai Phút 46', Rot-weiss Oberhausen đưa B. Nyuydine vào sân thay S. Ludwig. Sự điều chỉnh diễn ra ngay đầu hiệp hai, khi hai đội bước vào giờ nghỉ với thế trận cân bằng.

46' Dortmund thay người đầu hiệp hai Phút 46', Borussia Dortmund đưa R. Ritter vào sân thay L. Reggiani . Sự điều chỉnh diễn ra ngay sau khi Dortmund gỡ hòa 1-1 ở phút 45, mở đầu hiệp hai với một nhân sự mới.

46' Dortmund thay người đầu hiệp hai Phút 46', Borussia Dortmund đưa M. Adje vào sân thay A. Kabar. Sự điều chỉnh diễn ra ngay đầu hiệp hai, trong bối cảnh trận đấu đang cân bằng.

46' Dortmund điều chỉnh nhân sự sau giờ nghỉ Phút 46', Borussia Dortmund đưa A. Azhil vào sân thay A. Wessels. Sự điều chỉnh diễn ra ngay đầu hiệp hai, khi trận đấu đang ở thế cân bằng.

46' Dortmund thay người đầu hiệp hai Phút 46', S. Inacio vào sân thay M. Albert, khi Borussia Dortmund đang hòa Rot-weiss Oberhausen 1-1. Sự điều chỉnh này diễn ra ngay sau khi Dortmund đưa trận đấu về thế cân bằng ở phút 45.

46' Borussia Dortmund thay người đầu hiệp hai Phút 46', Borussia Dortmund đưa E. Duarte vào sân thay J. Bellingham. Sự điều chỉnh diễn ra ngay đầu hiệp hai, khi trận đấu đang ở thế cân bằng.

46' Dortmund thay người đầu hiệp hai Phút 46, Borussia Dortmund đưa E. Benkara vào sân thay F. Mane . Sự điều chỉnh diễn ra ngay sau khi Dortmund gỡ hòa, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

46' Borussia Dortmund thay người đầu hiệp hai Phút 46', Borussia Dortmund điều chỉnh nhân sự khi M. O. Mirza vào sân thay Y. Couto . Trận đấu đang ở thế giằng co sau khi hai đội đưa tỷ số về 1-1.

46' Dortmund thay người ở phút 46 Phút 46, Borussia Dortmund đưa J. Gadou vào sân thay J. RIedl. Trong thế trận đang có tỷ số 1-1, đội bóng Đức sớm điều chỉnh nhân sự.

46' Borussia Dortmund điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46', Borussia Dortmund đưa T. Yamamoto vào sân thay J. Lerma. Sau khi hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 1-1, sự thay đổi này mở đầu cho hiệp hai.

46' Dortmund thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Borussia Dortmund đưa S. Guirassy vào sân thay F. Silva. Trong thế trận đang hòa 1-1, sự điều chỉnh này tạo thêm phương án cho Dortmund sau giờ nghỉ.

46' Dortmund thay người đầu hiệp hai Phút 46', Borussia Dortmund đưa P. Drewes vào sân thay A. Meyer khi tỷ số đang là 1-1. Sự điều chỉnh diễn ra ngay sau bàn gỡ, mở đầu hiệp hai với thay đổi trong đội hình Dortmund.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45' J. Lerma giúp Borussia Dortmund gỡ hòa Phút 45', J. Lerma lập công, giúp Borussia Dortmund gỡ hòa 1-1 trước Rot-weiss Oberhausen. Bàn thắng đến ngay trước giờ nghỉ, đưa trận đấu về thế cân bằng.

44' N. Winter nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ Phút 44, N. Winter của Rot-weiss Oberhausen nhận thẻ vàng khi đội nhà đang dẫn 1-0. Đây là lời cảnh báo cho cầu thủ này trước khi hiệp một khép lại.

5' T. M. Kesim mở tỷ số sớm Phút 5', T. M. Kesim lập công, đưa Rot-weiss Oberhausen vượt lên dẫn 1-0 trước Borussia Dortmund. Đội chủ nhà có khởi đầu đầy thuận lợi.

0' Trận đấu bắt đầu Rot-weiss Oberhausen tiếp đón Borussia Dortmund.

Cập nhật lúc 23:48 18/07/2026

Thông tin trận đấu

Rot-weiss Oberhausen sẽ chạm trán Borussia Dortmund tại sân vận động Niederrheinstadion trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Trận đấu diễn ra lúc 22:00 ngày 18/07/2026.

Đây là cuộc đối đầu giữa một Rot-weiss Oberhausen đang tìm kiếm sự ổn định và Borussia Dortmund nắm ưu thế trong lần gặp gần nhất được ghi nhận. Với tính chất giao hữu, trọng tâm đáng chú ý nằm ở cách hai đội tổ chức thế trận, kiểm soát nhịp độ và tận dụng những thời điểm chuyển trạng thái.

Rot-weiss Oberhausen cần cải thiện sự ổn định

Phong độ gần đây của Rot-weiss Oberhausen là thua, hòa, thua, thua, thắng, tính từ trận gần nhất đến trận cũ hơn. Như vậy, đội chủ nhà có 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại trong 5 trận gần nhất.

Chuỗi kết quả này cho thấy Rot-weiss Oberhausen chưa duy trì được sự ổn định xuyên suốt. Chiến thắng ở trận gần nhất mang lại tín hiệu tích cực, nhưng ba thất bại trong cùng quãng thời gian vẫn là điểm cần lưu ý khi đánh giá khả năng chống chịu trước một đối thủ được đánh giá cao hơn về tên tuổi.

Trong trận đấu sắp tới, Rot-weiss Oberhausen nhiều khả năng cần ưu tiên sự chặt chẽ ở cự ly đội hình. Khi đối đầu với Borussia Dortmund, việc để khoảng trống giữa các tuyến có thể khiến đội chủ nhà gặp khó trong việc ngăn những pha phối hợp nhanh. Khả năng giữ cấu trúc phòng ngự sau khi mất bóng sẽ là một trong những yếu tố quyết định cách họ duy trì thế cân bằng.

Borussia Dortmund có ưu thế từ đối đầu gần nhất

Hai đội mới được ghi nhận đối đầu 1 lần gần nhất, và Borussia Dortmund là đội giành chiến thắng. Dù mẫu dữ liệu đối đầu không đủ rộng để rút ra xu hướng dài hạn, kết quả này vẫn tạo ra lợi thế tâm lý nhất định cho đội khách trước giờ bóng lăn.

Tuy nhiên, một trận đấu giao hữu thường đòi hỏi cách tiếp cận linh hoạt. Borussia Dortmund cần kiểm soát thế trận mà không đánh mất sự cân bằng trong quá trình đẩy cao đội hình. Nếu duy trì được khả năng luân chuyển bóng ổn định, đội khách có thể buộc Rot-weiss Oberhausen phải lùi sâu và dành nhiều thời gian hơn cho nhiệm vụ phòng ngự.

Ngược lại, Rot-weiss Oberhausen sẽ có cơ hội nếu khai thác được những khoảng trống xuất hiện khi Borussia Dortmund chuyển từ tấn công sang phòng ngự. Các tình huống phản công nhanh, những đường chuyền hướng lên phía trước và khả năng tận dụng sai sót trong khâu triển khai sẽ là hướng tiếp cận phù hợp với đội chủ nhà.

Điểm then chốt nằm ở chuyển trạng thái

Không có thông tin cụ thể về sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình dự kiến của hai bên, vì vậy chưa thể xác định cách bố trí nhân sự trong trận đấu. Dẫu vậy, tương quan phong độ và kết quả đối đầu gần nhất cho phép nhận diện một số điểm then chốt về mặt chiến thuật.

Với Rot-weiss Oberhausen, ưu tiên đầu tiên là hạn chế các tình huống bị kéo giãn đội hình. Đội chủ nhà cần giữ khoảng cách hợp lý giữa hàng phòng ngự và tuyến giữa, đồng thời tránh để những đường chuyền đầu tiên sau khi đoạt bóng bị đứt đoạn. Một thế trận kỷ luật có thể giúp họ giảm áp lực và chờ thời cơ phản công.

Đối với Borussia Dortmund, thử thách nằm ở việc biến ưu thế kiểm soát thành những cơ hội rõ ràng mà không dâng đội hình quá cao. Đội khách cần kiên nhẫn trước hệ thống phòng ngự có thể được tổ chức thấp, đồng thời duy trì áp lực đủ đều để buộc đối thủ mắc sai lầm.

Nhận định trước trận

Rot-weiss Oberhausen bước vào cuộc đối đầu với tinh thần được nâng lên sau chiến thắng gần nhất, nhưng phong độ tổng thể vẫn thiếu ổn định. Trong khi đó, Borussia Dortmund có lợi thế từ lần chạm trán gần nhất và được kỳ vọng chiếm ưu thế về khả năng tổ chức thế trận.

Trận đấu có thể được định đoạt bởi cách hai đội xử lý những thời điểm chuyển đổi. Rot-weiss Oberhausen cần phòng ngự tập trung và tận dụng tốt các cơ hội phản công, còn Borussia Dortmund phải duy trì sức ép nhưng tránh để lộ khoảng trống phía sau. Nhìn chung, đội khách đang có cơ sở thuận lợi hơn, song kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm túc và hiệu quả triển khai của mỗi bên trong một trận giao hữu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Rot-weiss Oberhausen · 0 thắng 0 hòa Borussia Dortmund · 1 thắng Rot-weiss Oberhausen 2 - 3 Borussia Dortmund BD

Rot-weiss Oberhausen 5 trận gần nhất T B B H T 6 Trận 1-1-4 T-H-B 12 Ghi (TB 2.0) 16 Thủng lưới Borussia Dortmund 5 trận gần nhất T T B T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới