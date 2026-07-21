TRỰC TIẾP Trực tiếp Sabah FA vs KuPS: Hiệp 2 bắt đầu, Sabah FA dẫn 1-0 Sabah FA bước vào trận đấu với chuỗi hai chiến thắng gần nhất, trong khi KuPS có một chiến thắng và một thất bại trước cuộc chạm trán tại Bank Respublika Arena.

Sabah FA 1 - 0 KuPS Hiệp 2 — phút 68' 68' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Sabah FA 1 - 0 KuPS.

66' Sabah FA thay người ở phút 66 Phút 66, Sabah FA đưa X. Severina vào sân thay K. Parris. Sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà làm mới hàng công trong thế đang dẫn trước.

61' KuPS làm mới lực lượng ở phút 61 Phút 61', KuPS đưa J. J. Moreno Ciorciari vào sân thay P. Parzyszek. Đang bị Sabah FA dẫn 1-0, KuPS cần tạo thêm sức sống cho phần còn lại của trận đấu.

61' KuPS thay người ở phút 61 Phút 61', KuPS điều chỉnh nhân sự khi J. Luyeye-Lutumba vào sân thay B. Armah.

50' K. Parris nhận thẻ vàng Phút 50', K. Parris của Sabah FA nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Sabah FA vẫn bảo toàn lợi thế dẫn trước KuPS.

47' T. Jyry nhận thẻ vàng đầu hiệp hai Phút 47', T. Jyry (KuPS) nhận thẻ vàng vì lỗi Holding. Tiền vệ KuPS cần thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

46' KuPS thay người đầu hiệp hai Phút 46', KuPS đưa S. Touray vào sân thay G. Engvall. Sabah FA đang dẫn 1-0, nên sự điều chỉnh này đến ngay đầu hiệp hai.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45+1' V. Simic đưa Sabah FA vượt lên Phút 45+1', V. Simic dứt điểm mở tỷ số cho Sabah FA sau đường kiến tạo của I. Lepinjica. Sabah FA khép lại hiệp một với lợi thế 1-0 trước KuPS.

33' VAR hủy bàn thắng của U. Rakhmonaliyev Phút 33, VAR không công nhận bàn thắng của U. Rakhmonaliyev (Sabah FA) vì lỗi phạm lỗi. Một khoảnh khắc đáng tiếc cho Sabah FA khi pha lập công bị từ chối.

0' Trận đấu bắt đầu Sabah FA tiếp đón KuPS.

Cập nhật lúc 00:31 22/07/2026

Đội hình chính thức Sabah FA Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Valdas Dambrauskas KuPS Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Miika Nuutinen 92 Stas Pokatilov 80 Akim Zedadka 3 Steve Solvet 5 Rahman Dashdamirov 27 Tymoteusz Puchacz 7 Umarali Rakhmonaliev 13 Ivan Lepinjica 11 Kaheem Parris 10 Aleksey Isayev 21 Veljko Simić 20 Joy Lance Mickels 1 Johannes Kreidl 29 Akseli Puukko 28 Brahima Magassa 4 Kasim Adams 25 Clinton Antwi 10 Valentín Gasc 8 Petteri Pennanen 16 Tommi Jyry 9 Gustav Engvall 24 Bob Nii Armah 20 Piotr Parzyszek Dự bị Sabah FA 94 Ravan Mirzammadov 1 Amin Ramazanov 4 Aden McCarthy 33 Júnior Almeida 17 Tellur Mutallimov 6 Abdulakh Khaybulaev 16 Rauf Rustamli 88 Rodrigo Fernandes 34 Xander Severina KuPS 12 Hemmo Riihimäki 37 Kasperi Silen 30 Jorginho 6 Saku Savolainen 23 Arttu Lötjönen 33 Taneli Hämäläinen 3 Saku Heiskanen 13 Niilo Kujasalo 17 Arttu Heinonen Cập nhật đội hình lúc 22:33 21/07/2026

Thông tin trận đấu

Sabah FA sẽ đối đầu KuPS tại UEFA Champions League vào lúc 23:00 ngày 21/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Bank Respublika Arena.

Sabah FA có nền tảng phong độ tốt hơn

Sabah FA đang sở hữu chuỗi phong độ tích cực trong hai trận gần nhất, với hai chiến thắng liên tiếp. Mạch kết quả này mang lại sự ổn định cần thiết trước cuộc chạm trán với KuPS, đồng thời tạo tiền đề để đội chủ nhà nhập cuộc chủ động.

Điểm đáng chú ý là Sabah FA không phải chịu sức ép từ một chuỗi kết quả bất lợi trong dữ liệu phong độ gần đây. Tuy nhiên, hai trận thắng chưa đủ để khẳng định mọi vấn đề đã được giải quyết. Đội bóng vẫn cần duy trì sự tập trung và biến lợi thế phong độ thành khả năng kiểm soát thế trận trên sân.

KuPS tìm cách phản ứng sau thất bại

KuPS có thành tích một chiến thắng và một thất bại trong hai trận gần nhất. Kết quả này cho thấy đội bóng vẫn có khả năng giành kết quả tích cực, nhưng sự ổn định chưa thể hiện rõ như Sabah FA.

Vì vậy, cách KuPS phản ứng sau trận thua sẽ là một trong những điểm đáng theo dõi. Đội khách cần hạn chế những khoảng thời gian mất kiểm soát, đồng thời duy trì sự chắc chắn khi Sabah FA tìm cách tận dụng đà hưng phấn từ chuỗi hai chiến thắng.

Cuộc đấu được quyết định bởi khả năng duy trì nhịp độ

Dữ liệu hiện có không cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay danh sách cầu thủ vắng mặt của hai đội. Do đó, chưa có đủ cơ sở để xác định cách bố trí cụ thể hoặc những cuộc đối đầu cá nhân nổi bật.

Dù vậy, tương quan phong độ cho thấy Sabah FA có thể bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn. Nếu duy trì được nhịp độ ổn định và tránh để KuPS lấy lại thế chủ động, đội chủ nhà sẽ có cơ sở để tạo ra một thế trận thuận lợi. Ngược lại, KuPS cần biến chiến thắng gần nhất thành điểm tựa tinh thần, thay vì để thất bại mới đây ảnh hưởng đến cách nhập cuộc.

Nhận định trước trận

Sabah FA đang có ưu thế nhất định về phong độ khi toàn thắng hai trận gần nhất, trong khi KuPS trải qua một chiến thắng và một thất bại. Tuy nhiên, khoảng dữ liệu được cung cấp còn hạn chế, chưa đủ để đưa ra kết luận chắc chắn về kết quả cuối cùng.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào đội kiểm soát tốt hơn các thời điểm quan trọng và duy trì sự tập trung trong suốt thời gian thi đấu. Sabah FA có điểm tựa từ chuỗi kết quả tích cực, còn KuPS vẫn sở hữu cơ hội phản ứng nếu thi đấu chặt chẽ và tận dụng tốt những thời cơ tạo ra.

Sabah FA 5 trận gần nhất T T B H H 2 Trận 2-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới KuPS 5 trận gần nhất T B T T T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới