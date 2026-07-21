Trực tiếp Sabah FA vs KuPS: Hiệp 2 bắt đầu, Sabah FA dẫn 1-0

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Sabah FA vs KuPS: Hiệp 2 bắt đầu, Sabah FA dẫn 1-0

    Tuệ Nhân21/07/2026 18:39

    Sabah FA bước vào trận đấu với chuỗi hai chiến thắng gần nhất, trong khi KuPS có một chiến thắng và một thất bại trước cuộc chạm trán tại Bank Respublika Arena.

    Sabah FA1 - 0KuPSHiệp 2 — phút 68'
    • 68'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: Sabah FA 1 - 0 KuPS.

    • 66'Sabah FA thay người ở phút 66

      Phút 66, Sabah FA đưa X. Severina vào sân thay K. Parris. Sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà làm mới hàng công trong thế đang dẫn trước.

    • 61'KuPS làm mới lực lượng ở phút 61

      Phút 61', KuPS đưa J. J. Moreno Ciorciari vào sân thay P. Parzyszek. Đang bị Sabah FA dẫn 1-0, KuPS cần tạo thêm sức sống cho phần còn lại của trận đấu.

    • 61'KuPS thay người ở phút 61

      Phút 61', KuPS điều chỉnh nhân sự khi J. Luyeye-Lutumba vào sân thay B. Armah.

    • 50'K. Parris nhận thẻ vàng

      Phút 50', K. Parris của Sabah FA nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Sabah FA vẫn bảo toàn lợi thế dẫn trước KuPS.

    • 47'T. Jyry nhận thẻ vàng đầu hiệp hai

      Phút 47', T. Jyry (KuPS) nhận thẻ vàng vì lỗi Holding. Tiền vệ KuPS cần thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

    • 46'KuPS thay người đầu hiệp hai

      Phút 46', KuPS đưa S. Touray vào sân thay G. Engvall. Sabah FA đang dẫn 1-0, nên sự điều chỉnh này đến ngay đầu hiệp hai.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

    • 45+1'V. Simic đưa Sabah FA vượt lên

      Phút 45+1', V. Simic dứt điểm mở tỷ số cho Sabah FA sau đường kiến tạo của I. Lepinjica. Sabah FA khép lại hiệp một với lợi thế 1-0 trước KuPS.

    • 33'VAR hủy bàn thắng của U. Rakhmonaliyev

      Phút 33, VAR không công nhận bàn thắng của U. Rakhmonaliyev (Sabah FA) vì lỗi phạm lỗi. Một khoảnh khắc đáng tiếc cho Sabah FA khi pha lập công bị từ chối.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Sabah FA tiếp đón KuPS.

    Cập nhật lúc 00:31 22/07/2026

    Đội hình chính thức
    Sabah FA
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Valdas Dambrauskas
    KuPS
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Miika Nuutinen
    92
    Stas Pokatilov
    80
    Akim Zedadka
    3
    Steve Solvet
    5
    Rahman Dashdamirov
    27
    Tymoteusz Puchacz
    7
    Umarali Rakhmonaliev
    13
    Ivan Lepinjica
    11
    Kaheem Parris
    10
    Aleksey Isayev
    21
    Veljko Simić
    20
    Joy Lance Mickels
    1
    Johannes Kreidl
    29
    Akseli Puukko
    28
    Brahima Magassa
    4
    Kasim Adams
    25
    Clinton Antwi
    10
    Valentín Gasc
    8
    Petteri Pennanen
    16
    Tommi Jyry
    9
    Gustav Engvall
    24
    Bob Nii Armah
    20
    Piotr Parzyszek
    Dự bị
    Sabah FA
    94 Ravan Mirzammadov1 Amin Ramazanov4 Aden McCarthy33 Júnior Almeida17 Tellur Mutallimov6 Abdulakh Khaybulaev16 Rauf Rustamli88 Rodrigo Fernandes34 Xander Severina
    KuPS
    12 Hemmo Riihimäki37 Kasperi Silen30 Jorginho6 Saku Savolainen23 Arttu Lötjönen33 Taneli Hämäläinen3 Saku Heiskanen13 Niilo Kujasalo17 Arttu Heinonen
    Cập nhật đội hình lúc 22:33 21/07/2026

    Thông tin trận đấu

    Sabah FA sẽ đối đầu KuPS tại UEFA Champions League vào lúc 23:00 ngày 21/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Bank Respublika Arena.

    Sabah FA có nền tảng phong độ tốt hơn

    Sabah FA đang sở hữu chuỗi phong độ tích cực trong hai trận gần nhất, với hai chiến thắng liên tiếp. Mạch kết quả này mang lại sự ổn định cần thiết trước cuộc chạm trán với KuPS, đồng thời tạo tiền đề để đội chủ nhà nhập cuộc chủ động.

    Điểm đáng chú ý là Sabah FA không phải chịu sức ép từ một chuỗi kết quả bất lợi trong dữ liệu phong độ gần đây. Tuy nhiên, hai trận thắng chưa đủ để khẳng định mọi vấn đề đã được giải quyết. Đội bóng vẫn cần duy trì sự tập trung và biến lợi thế phong độ thành khả năng kiểm soát thế trận trên sân.

    KuPS tìm cách phản ứng sau thất bại

    KuPS có thành tích một chiến thắng và một thất bại trong hai trận gần nhất. Kết quả này cho thấy đội bóng vẫn có khả năng giành kết quả tích cực, nhưng sự ổn định chưa thể hiện rõ như Sabah FA.

    Vì vậy, cách KuPS phản ứng sau trận thua sẽ là một trong những điểm đáng theo dõi. Đội khách cần hạn chế những khoảng thời gian mất kiểm soát, đồng thời duy trì sự chắc chắn khi Sabah FA tìm cách tận dụng đà hưng phấn từ chuỗi hai chiến thắng.

    Cuộc đấu được quyết định bởi khả năng duy trì nhịp độ

    Dữ liệu hiện có không cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay danh sách cầu thủ vắng mặt của hai đội. Do đó, chưa có đủ cơ sở để xác định cách bố trí cụ thể hoặc những cuộc đối đầu cá nhân nổi bật.

    Dù vậy, tương quan phong độ cho thấy Sabah FA có thể bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn. Nếu duy trì được nhịp độ ổn định và tránh để KuPS lấy lại thế chủ động, đội chủ nhà sẽ có cơ sở để tạo ra một thế trận thuận lợi. Ngược lại, KuPS cần biến chiến thắng gần nhất thành điểm tựa tinh thần, thay vì để thất bại mới đây ảnh hưởng đến cách nhập cuộc.

    Nhận định trước trận

    Sabah FA đang có ưu thế nhất định về phong độ khi toàn thắng hai trận gần nhất, trong khi KuPS trải qua một chiến thắng và một thất bại. Tuy nhiên, khoảng dữ liệu được cung cấp còn hạn chế, chưa đủ để đưa ra kết luận chắc chắn về kết quả cuối cùng.

    Trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào đội kiểm soát tốt hơn các thời điểm quan trọng và duy trì sự tập trung trong suốt thời gian thi đấu. Sabah FA có điểm tựa từ chuỗi kết quả tích cực, còn KuPS vẫn sở hữu cơ hội phản ứng nếu thi đấu chặt chẽ và tận dụng tốt những thời cơ tạo ra.

    Sabah FA
    5 trận gần nhất
    TTBHH
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới
    KuPS
    5 trận gần nhất
    TBTTT
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 2.0)
    3
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Sabah FA vs KuPS: Hiệp 2 bắt đầu, Sabah FA dẫn 1-0
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