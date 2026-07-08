Trực tiếp Singapore vs Indonesia: Singapore gỡ hòa 1-1

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Singapore vs Indonesia: Singapore gỡ hòa 1-1

    Đại Ngàn07/08/2026 15:19

    Singapore đứng hạng 2 với 7 điểm và chỉ hơn Indonesia 1 điểm trước cuộc đối đầu tại Bishan Stadium, nơi phong độ gần đây của hai đội đều đáng chú ý.

    Singapore1 - 1IndonesiaHiệp 2 — phút 87'
    • 87'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: Singapore 1 - 1 Indonesia.

    • 86'Tim Geypens nhận thẻ vàng ở phút 86

      Phút 86, Tim Geypens nhận thẻ vàng. Trận đấu đang ở thế cân bằng 1-1, khiến mỗi pha tranh chấp cuối trận càng trở nên đáng chú ý.

    • 85'Indonesia ép sân, Singapore chống đỡ

      Bước sang phút 85, Indonesia vẫn là đội kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 42 - 58 và ưu thế dứt điểm 8 - 13. Singapore phải lùi sâu chống đỡ khi đối thủ cũng nhỉnh hơn ở phạt góc 3 - 6, trong bối cảnh hai đội đang hòa.

    • 82'Marc Klok nhận thẻ vàng ở phút 82

      Phút 82, Marc Klok nhận thẻ vàng. Trận đấu đang ở thế giằng co với tỷ số 1-1, khiến Indonesia phải thận trọng hơn trong những phút cuối.

    • 80'Tim Geypens vào sân thay Wahyu Prasetyo

      Phút 80, Tim Geypens vào sân thay Wahyu Prasetyo. Indonesia thực hiện điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 với Singapore.

    • 80'Indonesia điều chỉnh nhân sự ở phút 80

      Phút 80', Saddil Ramdani vào sân thay Ragnar Oratmangoen, khi Indonesia đang cùng Singapore tạo thế giằng co với tỷ số 1-1. Sự điều chỉnh này có thể giúp Indonesia làm mới hàng công trong những phút cuối.

    • 77'Lionel Tan nhận thẻ vàng ở phút 77

      Phút 77, Lionel Tan nhận thẻ vàng sau một tình huống khiến trận đấu thêm phần căng thẳng. Singapore và Indonesia vẫn đang hòa 1-1, nên mỗi pha tranh chấp lúc này đều có thể tạo ra khác biệt.

    • 76'Mathew Baker nhận thẻ vàng

      Phút 76, Mathew Baker nhận thẻ vàng. Trận đấu đang diễn ra căng thẳng khi hai đội vừa trở lại thế cân bằng.

    • 73'Indonesia chiếm ưu thế trong thế trận hòa

      Phút 73', Indonesia đang nhỉnh hơn về thế trận khi cầm bóng 43 - 57, đồng thời dứt điểm 8 - 11 và hưởng phạt góc 3 - 6. Singapore chịu sức ép nhiều hơn trong thế trận giằng co khi hai đội vẫn đang hòa.

    • 73'Singapore điều chỉnh nhân sự ở phút 73

      Phút 73, Ryhan Stewart vào sân thay Ui-young Song. Singapore có sự điều chỉnh trong thời điểm trận đấu đang giằng co với Indonesia.

    • 72'Farhan Zulkifli vào sân ở phút 72

      Phút 72', Farhan Zulkifli vào sân thay Glenn Kweh. Sự thay đổi diễn ra sau khi Singapore vừa gỡ hòa, trong thời điểm trận đấu đang trở nên cân bằng.

    • 69'R. Eka Pratama vào sân phút 69

      Phút 69, R. Eka Pratama vào sân thay Eliano Reijnders. Indonesia có sự điều chỉnh khi trận đấu đang hòa Singapore 1-1, trong bối cảnh cục diện bảng xếp hạng vẫn chưa ngã ngũ.

    • 67'Irfan Fandi vào sân thay Hami Syahin

      Phút 67, Irfan Fandi vào sân thay Hami Syahin. Sau bàn gỡ 1-1 của Singapore, sự thay đổi này có thể mang đến thêm năng lượng cho những phút cuối.

    • 67'Shawal Anuar vào sân thay Ilhan Fandi

      Phút 67, Singapore thay người: Shawal Anuar vào sân thay Ilhan Fandi. Đây là sự điều chỉnh diễn ra ngay sau khi Singapore đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1.

    • 66'Ilhan Fandi đưa Singapore trở lại

      Phút 66, Ilhan Fandi lập công, đưa Singapore gỡ hòa 1-1. Bàn thắng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

    • 61'Indonesia kiểm soát thế trận

      Đến phút 61', Indonesia vẫn nắm quyền chủ động khi kiểm soát bóng 44-56 và vượt trội về dứt điểm 7-11. Singapore chịu sức ép nhưng khoảng cách vẫn chỉ là 0-1, khiến thế trận chưa hoàn toàn an bài.

    • 60'VAR hủy thẻ đỏ của Ui-young Song

      Phút 60, VAR xác định thẻ đỏ của Ui-young Song được hủy bỏ. Quyết định này giúp cầu thủ tiếp tục thi đấu sau tình huống gây tranh cãi.

    • 58'Ivar Jenner nhận thẻ vàng ở phút 58

      Phút 58, Ivar Jenner nhận thẻ vàng, ngay sau thẻ đỏ của Ui-young Song. Indonesia cần giữ sự tỉnh táo trong thời điểm trận đấu đang diễn biến căng thẳng.

    • 49'Indonesia kiểm soát thế trận

      Bước sang phút 49, Indonesia đang kiểm soát tốt hơn khi chiếm 55% thời lượng cầm bóng, đồng thời vượt trội Singapore về dứt điểm 7 - 10. Singapore phải lùi đội hình chịu sức ép, còn Indonesia có nhiều cơ hội gây nguy hiểm hơn qua thống kê phạt góc 1 - 3.

    • 47'Ragnar Oratmangoen mở tỷ số cho Indonesia

      Phút 47, Ragnar Oratmangoen lập công, giúp Indonesia mở tỷ số trước Singapore. Nếu giữ tỷ số này, Indonesia tạm đứng #3 bảng với 6 điểm, còn Singapore ở #2 với 7 điểm; bảng đấu vẫn chưa chốt suất đi tiếp.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 43'Ui-young Song nhận thẻ vàng

      Phút 43, Ui-young Song nhận thẻ vàng. Trận đấu vẫn diễn ra căng thẳng khi Singapore và Indonesia chưa thể phá vỡ thế bế tắc.

    • 37'Indonesia nhỉnh thế trận, Singapore đáp trả

      Phút 37', Indonesia đang nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát bóng với tỷ lệ 44 - 56, nhưng thế trận vẫn khá cân bằng. Singapore thậm chí dứt điểm 6 - 5, cho thấy đội bóng này vẫn sẵn sàng đáp trả khi có cơ hội.

    • 25'Indonesia kiểm soát bóng, Singapore dứt điểm nhiều hơn

      Sau 25 phút, Indonesia kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 42 - 58, nhưng Singapore mới là đội dứt điểm nhiều hơn, 5 - 1. Thế trận vì vậy có sự giằng co: Indonesia cầm bóng, còn Singapore phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

    • 13'Indonesia nhỉnh hơn trong thế trận giằng co

      Sau 13 phút, Indonesia nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát bóng với tỷ lệ 44-56, nhưng Singapore vẫn tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, ở mức 2-1. Dù vậy, Indonesia đang là đội có cú sút trúng đích duy nhất, khi chỉ số này là 0-1.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Singapore tiếp đón Indonesia.

    Cập nhật lúc 21:46 07/08/2026

    Đội hình chính thức
    Singapore
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Indonesia
    Sơ đồ 3-4-3
    1
    Izwan Mahbud
    15
    Lionel Tan
    14
    Hariss Harun
    18
    Jacob Mahler
    26
    Nur Adam Abdullah
    8
    Shah Shahiran
    16
    Hami Syahin
    11
    Glenn Kweh
    7
    Ui-young Song
    13
    Harhys Stewart
    19
    Ilhan Fandi
    12
    Cahya Supriadi
    5
    Rizky Ridho
    16
    Dony Tri Pamungkas
    20
    Shayne Pattynama
    14
    Eliano Reijnders
    23
    Marc Klok
    18
    Ivar Jenner
    19
    T. Haye
    11
    Ragnar Oratmangoen
    9
    Mitchell Baker
    3
    Wahyu Prasetyo
    Dự bị
    Singapore
    2 Akram Azman3 Ryhan Stewart4 Saifullah Akbar5 Amirul Adli Azmi9 Nathan Mao10 Farhan Zulkifli12 Syazwan Buhari17 Irfan Fandi20 Shawal Anuar
    Indonesia
    1 Nadeo Argawinata2 Brian Fatari4 Jordi Amat6 Sandy Walsh8 I Kadek Agung Widnyana10 Egy Maulana Vikri13 Beckham Putra Nugraha15 Saddil Ramdani17 Rizky Eka Pratama
    Cập nhật đội hình lúc 19:20 07/08/2026
    SingaporeThống kêIndonesia
    42%
    Kiểm soát bóng
    58%
    9
    Dứt điểm
    13
    4
    Trúng đích
    4
    3
    Phạt góc
    7
    6
    Phạm lỗi
    14
    0
    Việt vị
    3
    2
    Thủ môn cứu thua
    2

    Singapore vs Indonesia: Cuộc đấu sít sao trên bảng xếp hạng

    Singapore sẽ đối đầu Indonesia lúc 20:00 ngày 07/08/2026 tại Bishan Stadium trong khuôn khổ ASEAN Cup (AFF Championship). Khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ là 1 điểm, với Singapore đứng hạng 2 và có 7 điểm, còn Indonesia xếp hạng 3 với 6 điểm.

    Vì vậy, đây là trận đấu có tính cạnh tranh cao khi hai đội bước vào cuộc so tài ở những vị trí liền kề. Dữ liệu hiện có không nêu cụ thể về suất đi tiếp hay mục tiêu thứ hạng, nhưng khoảng cách điểm số cho thấy mỗi diễn biến trên sân đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến cục diện hiện tại.

    Singapore có lợi thế từ chuỗi trận bất bại

    Phong độ gần nhất của Singapore là thắng 2 trận và hòa 1 trận. Đội bóng này chưa phải nhận thất bại trong chuỗi kết quả được cung cấp, qua đó bước vào trận đấu với nền tảng ổn định hơn về mặt kết quả.

    Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng duy trì sự chắc chắn qua nhiều trận liên tiếp. Dù dữ liệu không cung cấp số bàn thắng, số bàn thua hay cách Singapore giành các kết quả trên, chuỗi thắng 2 trận và hòa 1 trận vẫn cho thấy đội chủ nhà đang có trạng thái thi đấu tích cực trước cuộc đối đầu quan trọng này.

    Được chơi tại Bishan Stadium cũng giúp Singapore có thêm yếu tố sân bãi để phát huy sự chủ động. Tuy nhiên, lợi thế đó chỉ có thể trở thành khác biệt nếu đội chủ nhà duy trì được sự tập trung trong những thời điểm Indonesia tạo sức ép.

    Indonesia vẫn gây sức ép với phong độ tấn công về kết quả

    Indonesia cũng khởi đầu trận đấu bằng chuỗi phong độ đáng chú ý: thắng 2 trận và thua 1 trận trong 3 trận gần nhất. So với Singapore, Indonesia có kết quả kém ổn định hơn, nhưng 2 chiến thắng cho thấy đội khách vẫn sở hữu khả năng tích lũy điểm số hiệu quả trong giai đoạn này.

    Việc Indonesia chỉ kém Singapore 1 điểm khiến đội khách có cơ sở để hướng đến một màn trình diễn chủ động. Dẫu vậy, dữ liệu không cho biết cách Indonesia giành chiến thắng, cũng như không xác định đội bóng này thường lựa chọn cách tiếp cận nào về kiểm soát bóng, pressing hay phản công. Do đó, điểm nhấn chính trước trận vẫn nằm ở sự ổn định về kết quả thay vì những kết luận cụ thể về lối chơi.

    Lịch sử đối đầu nghiêng về Indonesia

    Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Singapore thắng 1 trận, hai đội hòa 1 trận và Indonesia thắng 3 trận. Xu hướng này cho thấy Indonesia có thành tích tốt hơn trong các cuộc chạm trán gần đây, trong khi Singapore chỉ có 1 chiến thắng trong cùng khoảng thời gian.

    Tuy nhiên, những con số đối đầu không thể thay thế hoàn toàn cho phong độ hiện tại. Singapore đang có chuỗi kết quả gần nhất tốt hơn, còn Indonesia bước vào trận đấu với lợi thế lịch sử đối đầu. Sự tương phản này tạo nên một thế trận cân bằng hơn so với cách nhìn đơn thuần từ thành tích giữa hai đội.

    Điểm then chốt về chiến thuật

    Với khoảng cách chỉ 1 điểm trên bảng xếp hạng, khả năng kiểm soát rủi ro sẽ là yếu tố quan trọng đối với cả Singapore và Indonesia. Singapore cần tận dụng lợi thế sân nhà nhưng không được đánh mất sự cân bằng, đặc biệt khi đối thủ có thành tích đối đầu tốt hơn trong 5 lần gặp gần nhất.

    Ở chiều ngược lại, Indonesia có thể dựa vào sự tự tin từ 3 chiến thắng trong các cuộc đối đầu tương ứng, đồng thời phải cải thiện tính ổn định sau thất bại gần nhất được ghi nhận trong chuỗi phong độ. Khi hai đội đứng sát nhau về điểm số, những tình huống chuyển trạng thái, khả năng giữ cự ly đội hình và sự tỉnh táo ở các thời điểm quyết định có thể đóng vai trò lớn.

    Dữ liệu được cung cấp không có thông tin về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hoặc các chỉ số chuyên môn khác. Vì thế, chưa đủ cơ sở để xác định cách bố trí cụ thể của hai đội hay dự đoán một kịch bản bàn thắng rõ ràng.

    Nhận định Singapore vs Indonesia

    Singapore có điểm tựa sân nhà và chuỗi phong độ bất bại với 2 chiến thắng cùng 1 trận hòa. Indonesia lại sở hữu ưu thế rõ rệt trong lịch sử đối đầu gần đây, đồng thời chỉ kém đối thủ 1 điểm trên bảng xếp hạng.

    Trận đấu vì thế hứa hẹn diễn ra giằng co, khi Singapore muốn bảo vệ vị trí hạng 2 còn Indonesia có động lực thu hẹp khoảng cách. Kết quả nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào đội tận dụng tốt hơn những thời điểm chuyển từ phòng ngự sang tấn công và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Singapore · 1 thắng1 hòaIndonesia · 3 thắng
    25/12/2021
    Indonesia
    4 - 2
    Singapore
    IND
    22/12/2021
    Singapore
    1 - 1
    Indonesia
    Hòa
    09/11/2018
    Singapore
    1 - 0
    Indonesia
    SIN
    25/11/2016
    Singapore
    1 - 2
    Indonesia
    IND
    28/11/2012
    Indonesia
    1 - 0
    Singapore
    IND
    Singapore
    5 trận gần nhất
    HTTT
    3
    Trận
    2-1-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 1.3)
    1
    Thủng lưới
    Indonesia
    5 trận gần nhất
    BTT
    3
    Trận
    2-0-1
    T-H-B
    8
    Ghi (TB 2.7)
    4
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Việt Nam3210+107THT
    2Singapore3210+37TTH
    3Indonesia3201+46TTB
    4Campuchia3102-23BBT
    5Đông Timor4004-150BBBB
    5TBC000000
    Tình hình lực lượng
    Singapore
    Nazrul Nazari (Unknown Injury)
    Indonesia
    Kevin Diks (Foot Bruise)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Singapore vs Indonesia: Singapore gỡ hòa 1-1
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