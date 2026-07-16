TRỰC TIẾP Trực tiếp St Joseph S Fc vs Bohemians: Trận đấu đang diễn ra St Joseph S Fc đối đầu Bohemians lúc 23:00 ngày 16/07/2026 tại Europa point stadium, trong trận đấu mà đội khách đang có lợi thế từ lần gặp gần nhất

St Joseph S Fc 0 - 0 Bohemians Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

36' A. Cascajo nhận thẻ vàng Phút 36, A. Cascajo của St Joseph S Fc bị trọng tài rút thẻ vàng. Trận đấu tại Europa Sports Park vẫn chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu St Joseph S Fc tiếp đón Bohemians.

Cập nhật lúc 23:46 16/07/2026

Đội hình chính thức St Joseph S Fc Sơ đồ 4-3-3 · HLV Javier Sanchiz Munoz Bohemians Sơ đồ 4-3-3 · HLV Alan Reynolds 1 Bradley Banda 2 Kingsley Fobi 5 Geovanni Barba 20 Jean Lauture 4 Javi Paul 33 Pirulo 16 Bakary Diédhiou 22 Juanma 8 Marco Rosa 23 Álvaro Cascajo 19 Francis Ferrón 25 Paul Walters 6 Jordan Flores 15 Senan Mullen 22 Sam Todd 12 Patrick Hickey 26 Ross Tierney 10 Dawson Devoy 4 Niall Morahan 11 Dayle Rooney 18 Douglas James-Taylor 7 Connor Parsons Dự bị St Joseph S Fc 13 Jesús Romero 30 Iván Morales 3 Julian Valarino 6 Evan de Haro 10 Álvaro Rey 12 Javier Moreno 17 Jamie Coombes 24 Hassane Adamou Amadou 7 Javi Forjan Bohemians 1 Kacper Chorążka 30 Finn McDonnell 3 Ryan Burke 24 Cian Byrne 5 Sadou Diallo 8 Harry Vaughan 17 Adam McDonnell 23 Zane Myers 32 Markuss Strods Cập nhật đội hình lúc 22:35 16/07/2026

Thông tin trước trận

St Joseph S Fc sẽ tiếp đón Bohemians tại Europa point stadium lúc 23:00 ngày 16/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là cuộc đấu được chú ý bởi hai đội bước vào trận với trạng thái gần nhất trái ngược: St Joseph S Fc nhận thất bại, còn Bohemians giành chiến thắng.

Bên cạnh phong độ gần nhất, Bohemians còn nắm lợi thế trong lần đối đầu được ghi nhận. Đội khách đã thắng, trong khi St Joseph S Fc chưa có chiến thắng hay trận hòa nào ở cuộc đối đầu này.

Phong độ gần nhất tạo khác biệt ban đầu

St Joseph S Fc chỉ được ghi nhận một kết quả gần nhất là thất bại. Dữ liệu này chưa đủ để đánh giá toàn diện sức mạnh của đội chủ nhà, nhưng chắc chắn đặt họ vào thế cần phản ứng tích cực khi trở lại thi đấu trên sân Europa point stadium.

Trong khi đó, Bohemians bước vào trận sau một chiến thắng. Kết quả này mang lại sự chủ động nhất định về tâm lý, đặc biệt khi đối thủ bên kia chiến tuyến vừa trải qua một trận đấu không như mong muốn. Tuy nhiên, lợi thế đó chỉ có thể được chuyển hóa thành ưu thế trên sân nếu Bohemians duy trì được sự chắc chắn và kiểm soát tốt những thời điểm St Joseph S Fc gia tăng sức ép.

Thế đối đầu nghiêng về Bohemians

Lần đối đầu gần nhất được ghi nhận chứng kiến Bohemians giành chiến thắng. St Joseph S Fc chưa thắng và cũng chưa hòa trong dữ liệu đối đầu này. Dù vậy, một lần gặp không thể phản ánh toàn bộ tương quan giữa hai đội, đồng thời cũng không thay thế cho màn trình diễn thực tế trong trận đấu sắp tới.

Với St Joseph S Fc, nhiệm vụ quan trọng là không để kết quả đối đầu trở thành sức ép tâm lý. Đội chủ nhà cần nhập cuộc tỉnh táo, hạn chế những sai sót không cần thiết và tìm cách đưa trận đấu về thế cân bằng. Ngược lại, Bohemians có thể tận dụng sự tự tin từ kết quả trước đó để gây áp lực sớm, nhưng vẫn phải tránh tâm lý chủ quan.

Cuộc đấu chiến thuật tại Europa point stadium

Dữ liệu được cung cấp không nêu sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, điểm then chốt nhiều khả năng nằm ở cách mỗi bên tổ chức thế trận, chuyển đổi trạng thái và xử lý áp lực trong những giai đoạn quan trọng, thay vì phụ thuộc vào một sơ đồ cụ thể.

St Joseph S Fc có thể cần ưu tiên sự an toàn ở tuyến dưới trước khi đẩy cao đội hình. Sau một kết quả gần nhất là thất bại, việc giữ cự ly hợp lý giữa các tuyến sẽ giúp đội chủ nhà tránh bị cuốn vào thế trận do Bohemians kiểm soát. Khi có bóng, những pha triển khai đơn giản và trực diện có thể là lựa chọn phù hợp để giảm nguy cơ mất bóng ở khu vực nguy hiểm.

Bohemians, với lợi thế từ chiến thắng gần nhất và kết quả đối đầu, có cơ sở để chơi chủ động hơn. Dù vậy, đội khách không nên chỉ trông chờ vào ưu thế tâm lý. Khả năng duy trì nhịp độ, gây sức ép đúng thời điểm và nhanh chóng lùi về khi mất bóng sẽ quyết định việc họ có giữ được quyền kiểm soát hay không.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Trận đấu có thể được định hình bởi sự giằng co giữa nhu cầu tìm kiếm phản ứng của St Joseph S Fc và sự tự tin của Bohemians. Đội chủ nhà có lợi thế sân bãi, trong khi đội khách sở hữu điểm tựa từ chiến thắng gần nhất cũng như lần đối đầu được ghi nhận.

Không có đủ dữ liệu để khẳng định một bên sẽ áp đảo hoàn toàn. Tuy nhiên, Bohemians đang có nền tảng tâm lý thuận lợi hơn, còn St Joseph S Fc cần chứng minh khả năng thay đổi thế trận bằng màn trình diễn chặt chẽ và kỷ luật. Vì thế, sự ổn định trong từng thời điểm, đặc biệt ở các pha chuyển trạng thái, có thể trở thành yếu tố quyết định tại Europa point stadium.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất St Joseph S Fc · 0 thắng 0 hòa Bohemians · 1 thắng Bohemians 2 - 0 St Joseph S Fc BOH

St Joseph S Fc 5 trận gần nhất B H B H T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới Bohemians 5 trận gần nhất T T T T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới