TRỰC TIẾP Trực tiếp Thụy Sĩ vs Colombia: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Thụy Sĩ và Colombia bước vào cuộc đối đầu loại trực tiếp tại vòng 1/8 World Cup với phong độ đều đang lên, hứa hẹn một trận cầu căng thẳng tại BC Place.

Thụy Sĩ 0 - 0 Colombia Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

40' VAR tước quả phạt góc của Colombia Phút 40, pha đấm phạt góc dành cho Jhon Arias bên phía Colombia bị tổ trọng tài VAR can thiệp và hủy bỏ. Tỷ số Thụy Sĩ 0-0 Colombia vẫn chưa được khai thông dù các số liệu tấn công đang nghiêng nhẹ về phía đại diện Nam Mỹ.

38' Colombia sắc bén hơn dù kém cầm bóng Phút 38, tỷ số vẫn là 0-0 nhưng Colombia đang chơi hiệu quả hơn với dứt điểm 3-2 và trúng đích vượt trội 1-1 so với đối thủ. Thụy Sĩ nhỉnh hơn đôi chút về cầm bóng 52% - 48% song hàng thủ Colombia phải làm việc nhiều hơn với 2 pha cứu thua so với 1 của đối phương.

25' Colombia lấn lướt, Thụy Sĩ chưa dứt điểm nổi Bước sang phút 25, Colombia đang chủ động hơn hẳn với 58% thời lượng cầm bóng và dẫn trước về số cú dứt điểm 2-0, trong đó có 1 lần đi trúng đích. Thụy Sĩ lùi sâu phòng ngự, chưa tung ra pha dứt điểm nào, còn thủ môn đôi bên mới phải vào cuộc cứu thua 1-0 nghiêng về phía Colombia.

13' Thụy Sĩ giữ bóng, Colombia nguy hiểm hơn Phút 13, Thụy Sĩ cầm bóng vượt trội với tỷ lệ 60% - 40% nhưng chưa tạo ra cú dứt điểm nào, trong khi Colombia dù lép vế thế trận lại có pha dứt điểm 0 - 1 và phạt góc 0 - 1 hiếm hoi. Nhịp độ trận đấu chưa cao, hai đội mới chỉ phạm lỗi 2 - 2 và tỷ số vẫn là 0-0.

0' Trận đấu bắt đầu Thụy Sĩ tiếp đón Colombia.

Cập nhật lúc 03:57 08/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 02:22 08/07/2026

Đội hình chính thức

Thụy Sĩ

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Murat Yakin

Đội hình xuất phát:

1. Gregor Kobel (G)

6. Denis Zakaria (D)

4. Nico Elvedi (D)

5. Manuel Akanji (D)

13. Ricardo Rodríguez (D)

8. Remo Freuler (M)

10. Granit Xhaka (M)

22. Fabian Rieder (M)

14. Ardon Jashari (M)

11. Dan Ndoye (M)

7. Breel Embolo (F)

Dự bị:

12. Yvon Mvogo

21. Marvin Keller

18. Eray Cömert

24. Aurèle Amenda

2. Miro Muheim

3. Silvan Widmer

15. Djibril Sow

16. Christian Fassnacht

17. Rubén Vargas

19. Noah Okafor

23. Zeki Amdouni

26. Cédric Itten

Colombia

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Nestor Lorenzo

Đội hình xuất phát:

12. Camilo Vargas (G)

2. Daniel Muñoz (D)

23. Davinson Sánchez (D)

3. Jhon Lucumí (D)

17. Johan Mojica (D)

14. Gustavo Puerta (M)

16. Jefferson Lerma (M)

11. Jhon Arias (M)

10. James Rodríguez (F)

25. Luis Javier Suárez (F)

7. Luis Díaz (F)

Dự bị:

1. David Ospina

24. Álvaro Montero

4. Santiago Arias

13. Yerry Mina

18. Willer Ditta

22. Deiver Machado

5. Kevin Castaño

6. Richard Ríos

8. Jorge Carrascal

15. Juan Portilla

20. Juan Fernando Quintero

26. Andrés Gómez

21. Jaminton Campaz

9. Jhon Córdoba

19. Cucho Hernández

Thụy Sĩ và Colombia sẽ chạm trán nhau trong trận đấu vòng 1/8 World Cup, diễn ra lúc 03h00 ngày 08/07/2026 trên sân BC Place - địa điểm trung lập của giải đấu. Đây là cuộc đối đầu mang tính chất loại trực tiếp, đội thắng sẽ đi tiếp, đội thua sẽ dừng bước ngay tại vòng này.

Phong độ hai đội trước giờ bóng lăn

Thụy Sĩ bước vào trận đấu với chuỗi phong độ khá ấn tượng khi hòa một trận và thắng ba trận gần nhất. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy đội bóng đang duy trì được sự ổn định cả về lối chơi lẫn kết quả trước thời điểm bước vào vòng đấu loại trực tiếp quan trọng này.

Ở phía đối diện, Colombia cũng không hề kém cạnh khi có ba chiến thắng và một trận hòa trong bốn trận gần nhất. Sự đều đặn trong kết quả cho thấy đại diện Nam Mỹ đang có tâm lý thi đấu tốt và sự tự tin cần thiết khi bước vào một trận đấu mang tính chất một mất một còn.

Tính chất trận đấu loại trực tiếp

Khác với các trận đấu vòng bảng, cuộc đối đầu này không còn khái niệm cải thiện thứ hạng hay tích lũy điểm số. Cả hai đội đều hiểu rằng chỉ có chiến thắng mới đảm bảo tấm vé đi tiếp, trong khi một kết quả hòa tại thời điểm chính thức sẽ đẩy trận đấu vào các hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu để phân định đội đi tiếp.

Áp lực tâm lý vì thế sẽ tăng lên đáng kể so với các vòng đấu trước. Cả Thụy Sĩ lẫn Colombia đều sẽ phải cân bằng giữa sự thận trọng trong phòng ngự và khát khao ghi bàn để tránh rơi vào tình huống phải giải quyết bằng những loạt đá cân não.

Nhận định chuyên môn

Xét trên phong độ gần đây, cả hai đội đều đang thể hiện sự chắc chắn và ít để thua trong các trận gần nhất. Điều này cho thấy khả năng trận đấu sẽ diễn ra với thế trận giằng co, khi cả hai bên đều thận trọng trong việc triển khai tấn công để tránh mắc sai lầm nơi hàng thủ.

Với tính chất một trận đấu knock-out, yếu tố bản lĩnh và sự tỉnh táo trong các thời điểm quyết định sẽ đóng vai trò then chốt. Đội nào tận dụng tốt hơn các cơ hội hiếm hoi có được, đồng thời hạn chế tối đa sai số ở hàng phòng ngự, sẽ nắm lợi thế lớn để giành quyền đi tiếp vào vòng trong của World Cup.

Phong độ gần đây của Thụy Sĩ

03/07/2026: Thụy Sĩ 2-0 Algeria (Thắng)

25/06/2026: Thụy Sĩ 2-1 Canada (Thắng)

19/06/2026: Thụy Sĩ 4-1 Bosnia & Herzegovina (Thắng)

14/06/2026: Qatar 1-1 Thụy Sĩ (Hòa)

07/06/2026: Thụy Sĩ 1-1 Úc (Hòa)

Phong độ gần đây của Colombia

04/07/2026: Colombia 1-0 Ghana (Thắng)

28/06/2026: Colombia 0-0 Bồ Đào Nha (Hòa)

24/06/2026: Colombia 1-0 CHDC Congo (Thắng)

18/06/2026: Uzbekistan 1-3 Colombia (Thắng)

08/06/2026: Colombia 2-0 Jordan (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Thụy Sĩ 1 7 WWWD

Phong độ và thống kê đội

Thụy Sĩ

Phong độ 5 trận gần nhất: DWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 3

Hòa: 1

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 9 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 0.8 bàn/trận)

Colombia

Phong độ 5 trận gần nhất: WWDW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 3

Hòa: 1

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 5 bàn (TB: 1.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 1 bàn (TB: 0.3 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Switzerland

L. Jaquez: Muscle Bruise (Missing Fixture)

M. Aebischer: Injury (Missing Fixture)

Colombia

J. Córdoba: Muscle Bruise (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Thụy Sĩ

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Thụy Sĩ thắng: 35%

Hòa: 35%

Colombia thắng: 30%

Dự đoán bàn thắng:

Thụy Sĩ: -2.5 bàn

Colombia: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Switzerland or draw