Trực tiếp Thụy Sĩ vs Colombia: Hết hiệp 1, hòa 0-0

TRỰC TIẾPTrực tiếp Thụy Sĩ vs Colombia: Hết hiệp 1, hòa 0-0
Thụy Sĩ và Colombia bước vào cuộc đối đầu loại trực tiếp tại vòng 1/8 World Cup với phong độ đều đang lên, hứa hẹn một trận cầu căng thẳng tại BC Place.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 40'VAR tước quả phạt góc của Colombia
Phút 40, pha đấm phạt góc dành cho Jhon Arias bên phía Colombia bị tổ trọng tài VAR can thiệp và hủy bỏ. Tỷ số Thụy Sĩ 0-0 Colombia vẫn chưa được khai thông dù các số liệu tấn công đang nghiêng nhẹ về phía đại diện Nam Mỹ.
- 38'Colombia sắc bén hơn dù kém cầm bóng
Phút 38, tỷ số vẫn là 0-0 nhưng Colombia đang chơi hiệu quả hơn với dứt điểm 3-2 và trúng đích vượt trội 1-1 so với đối thủ. Thụy Sĩ nhỉnh hơn đôi chút về cầm bóng 52% - 48% song hàng thủ Colombia phải làm việc nhiều hơn với 2 pha cứu thua so với 1 của đối phương.
- 25'Colombia lấn lướt, Thụy Sĩ chưa dứt điểm nổi
Bước sang phút 25, Colombia đang chủ động hơn hẳn với 58% thời lượng cầm bóng và dẫn trước về số cú dứt điểm 2-0, trong đó có 1 lần đi trúng đích. Thụy Sĩ lùi sâu phòng ngự, chưa tung ra pha dứt điểm nào, còn thủ môn đôi bên mới phải vào cuộc cứu thua 1-0 nghiêng về phía Colombia.
- 13'Thụy Sĩ giữ bóng, Colombia nguy hiểm hơn
Phút 13, Thụy Sĩ cầm bóng vượt trội với tỷ lệ 60% - 40% nhưng chưa tạo ra cú dứt điểm nào, trong khi Colombia dù lép vế thế trận lại có pha dứt điểm 0 - 1 và phạt góc 0 - 1 hiếm hoi. Nhịp độ trận đấu chưa cao, hai đội mới chỉ phạm lỗi 2 - 2 và tỷ số vẫn là 0-0.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Thụy Sĩ tiếp đón Colombia.
Cập nhật lúc 03:57 08/07/2026
Cập nhật đội hình lúc 02:22 08/07/2026
Đội hình chính thức
Thụy Sĩ
Sơ đồ: 4-2-3-1
HLV: Murat Yakin
Đội hình xuất phát:
- 1. Gregor Kobel (G)
- 6. Denis Zakaria (D)
- 4. Nico Elvedi (D)
- 5. Manuel Akanji (D)
- 13. Ricardo Rodríguez (D)
- 8. Remo Freuler (M)
- 10. Granit Xhaka (M)
- 22. Fabian Rieder (M)
- 14. Ardon Jashari (M)
- 11. Dan Ndoye (M)
- 7. Breel Embolo (F)
Dự bị:
- 12. Yvon Mvogo
- 21. Marvin Keller
- 18. Eray Cömert
- 24. Aurèle Amenda
- 2. Miro Muheim
- 3. Silvan Widmer
- 15. Djibril Sow
- 16. Christian Fassnacht
- 17. Rubén Vargas
- 19. Noah Okafor
- 23. Zeki Amdouni
- 26. Cédric Itten
Colombia
Sơ đồ: 4-3-3
HLV: Nestor Lorenzo
Đội hình xuất phát:
- 12. Camilo Vargas (G)
- 2. Daniel Muñoz (D)
- 23. Davinson Sánchez (D)
- 3. Jhon Lucumí (D)
- 17. Johan Mojica (D)
- 14. Gustavo Puerta (M)
- 16. Jefferson Lerma (M)
- 11. Jhon Arias (M)
- 10. James Rodríguez (F)
- 25. Luis Javier Suárez (F)
- 7. Luis Díaz (F)
Dự bị:
- 1. David Ospina
- 24. Álvaro Montero
- 4. Santiago Arias
- 13. Yerry Mina
- 18. Willer Ditta
- 22. Deiver Machado
- 5. Kevin Castaño
- 6. Richard Ríos
- 8. Jorge Carrascal
- 15. Juan Portilla
- 20. Juan Fernando Quintero
- 26. Andrés Gómez
- 21. Jaminton Campaz
- 9. Jhon Córdoba
- 19. Cucho Hernández
Thụy Sĩ và Colombia sẽ chạm trán nhau trong trận đấu vòng 1/8 World Cup, diễn ra lúc 03h00 ngày 08/07/2026 trên sân BC Place - địa điểm trung lập của giải đấu. Đây là cuộc đối đầu mang tính chất loại trực tiếp, đội thắng sẽ đi tiếp, đội thua sẽ dừng bước ngay tại vòng này.
Phong độ hai đội trước giờ bóng lăn
Thụy Sĩ bước vào trận đấu với chuỗi phong độ khá ấn tượng khi hòa một trận và thắng ba trận gần nhất. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy đội bóng đang duy trì được sự ổn định cả về lối chơi lẫn kết quả trước thời điểm bước vào vòng đấu loại trực tiếp quan trọng này.
Ở phía đối diện, Colombia cũng không hề kém cạnh khi có ba chiến thắng và một trận hòa trong bốn trận gần nhất. Sự đều đặn trong kết quả cho thấy đại diện Nam Mỹ đang có tâm lý thi đấu tốt và sự tự tin cần thiết khi bước vào một trận đấu mang tính chất một mất một còn.
Tính chất trận đấu loại trực tiếp
Khác với các trận đấu vòng bảng, cuộc đối đầu này không còn khái niệm cải thiện thứ hạng hay tích lũy điểm số. Cả hai đội đều hiểu rằng chỉ có chiến thắng mới đảm bảo tấm vé đi tiếp, trong khi một kết quả hòa tại thời điểm chính thức sẽ đẩy trận đấu vào các hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu để phân định đội đi tiếp.
Áp lực tâm lý vì thế sẽ tăng lên đáng kể so với các vòng đấu trước. Cả Thụy Sĩ lẫn Colombia đều sẽ phải cân bằng giữa sự thận trọng trong phòng ngự và khát khao ghi bàn để tránh rơi vào tình huống phải giải quyết bằng những loạt đá cân não.
Nhận định chuyên môn
Xét trên phong độ gần đây, cả hai đội đều đang thể hiện sự chắc chắn và ít để thua trong các trận gần nhất. Điều này cho thấy khả năng trận đấu sẽ diễn ra với thế trận giằng co, khi cả hai bên đều thận trọng trong việc triển khai tấn công để tránh mắc sai lầm nơi hàng thủ.
Với tính chất một trận đấu knock-out, yếu tố bản lĩnh và sự tỉnh táo trong các thời điểm quyết định sẽ đóng vai trò then chốt. Đội nào tận dụng tốt hơn các cơ hội hiếm hoi có được, đồng thời hạn chế tối đa sai số ở hàng phòng ngự, sẽ nắm lợi thế lớn để giành quyền đi tiếp vào vòng trong của World Cup.
Phong độ gần đây của Thụy Sĩ
- 03/07/2026: Thụy Sĩ 2-0 Algeria (Thắng)
- 25/06/2026: Thụy Sĩ 2-1 Canada (Thắng)
- 19/06/2026: Thụy Sĩ 4-1 Bosnia & Herzegovina (Thắng)
- 14/06/2026: Qatar 1-1 Thụy Sĩ (Hòa)
- 07/06/2026: Thụy Sĩ 1-1 Úc (Hòa)
Phong độ gần đây của Colombia
- 04/07/2026: Colombia 1-0 Ghana (Thắng)
- 28/06/2026: Colombia 0-0 Bồ Đào Nha (Hòa)
- 24/06/2026: Colombia 1-0 CHDC Congo (Thắng)
- 18/06/2026: Uzbekistan 1-3 Colombia (Thắng)
- 08/06/2026: Colombia 2-0 Jordan (Thắng)
Bảng xếp hạng
|Đội
|Vị trí
|Điểm
|Phong độ
|Thụy Sĩ
|1
|7
|WWWD
Phong độ và thống kê đội
Thụy Sĩ
Phong độ 5 trận gần nhất: DWWW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 4 trận
- Thắng: 3
- Hòa: 1
- Thua: 0
Bàn thắng:
- Ghi được: 9 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)
- Thủng lưới: 3 bàn (TB: 0.8 bàn/trận)
Colombia
Phong độ 5 trận gần nhất: WWDW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 4 trận
- Thắng: 3
- Hòa: 1
- Thua: 0
Bàn thắng:
- Ghi được: 5 bàn (TB: 1.3 bàn/trận)
- Thủng lưới: 1 bàn (TB: 0.3 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
Switzerland
- L. Jaquez: Muscle Bruise (Missing Fixture)
- M. Aebischer: Injury (Missing Fixture)
Colombia
- J. Córdoba: Muscle Bruise (Missing Fixture)
Đội hình dự kiến
Dự đoán và tỷ lệ
Dự đoán chiến thắng: Thụy Sĩ
Win or draw
Tỷ lệ dự đoán:
- Thụy Sĩ thắng: 35%
- Hòa: 35%
- Colombia thắng: 30%
Dự đoán bàn thắng:
- Thụy Sĩ: -2.5 bàn
- Colombia: -2.5 bàn
Lời khuyên: Double chance : Switzerland or draw
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)