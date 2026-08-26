Thể thao 360 Trực tiếp tỉ số chung kết Việt Nam vs Thái Lan chung kết ngày 26/8/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Việt Nam và Thái Lan lúc 20h00 ngày 26/8/2026. Đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế 2-0 trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 tại Mỹ Đình.

Thông tin trận đấu Việt Nam vs Thái Lan

Thời gian: 20h00 ngày 26/8/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội

Giải đấu: Chung kết lượt về ASEAN Cup 2026

Link VTV6 VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/viet-nam-thai-lan-6a8b9827bfa46eabda09e687?event=event&type=highlight

Link TV360: https://tv360.vn/tv/vtv6-hd?ch=10043&col=recommend_live§=RECOMMEND&page=home_live

VTV6 VTVgo trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan hôm nay 26/8/2026 - Tỷ số: 2-2

Hết giờ: Việt Nam vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2

Tiếng còi mãn cuộc vang lên khi hai đội hòa nhau 2-2 ở trận lượt về. Chung cuộc sau hai lượt trận, Việt Nam thắng Thái Lan 4-2.

Phút 90+3: Wanchai phản lưới, tỷ số là 2-2

Wanchai định thực hiện pha phá bóng giải nguy nhưng tình huống xử lý lại đưa bóng vượt qua Chatchai và đi vào lưới nhà, giúp tuyển Việt Nam gỡ hòa ngay cuối trận.

Phút 90: Hiệp hai có 4 phút bù giờ

Trọng tài xác định hiệp hai sẽ có thêm 4 phút thi đấu bù giờ.

Phút 85: Thái Lan nâng tỷ số lên 2-1

Bóng được đưa vào vòng cấm và bật ra trong một tình huống khá lộn xộn. Wanchai tận dụng thời cơ, dứt điểm chéo góc hiểm hóc khiến Lê Giang Patrik không thể cản phá.

Phút 82: Việt Nam lỡ nhịp phản công

Xuân Son dẫn bóng trong pha lên nhanh của Việt Nam rồi thực hiện đường chuyền hướng đến Hai Long. Dù vậy, bóng đi hơi mạnh và cơ hội tấn công không thể được nối tiếp.

Phút 76: Văn Hậu kịp thời giải nguy

Thái Lan treo bóng vào khu vực cấm địa Việt Nam, nhưng Văn Hậu đã đọc tình huống tốt và can thiệp đúng lúc để hóa giải nguy hiểm.

Phút 69: Cột dọc từ chối Hai Long

Cú sút của Hai Long dội cột bật ra, mở ra cơ hội tiếp theo cho Quang Hải. Tiền vệ Việt Nam nhanh chóng dứt điểm, song bóng vẫn không đi trúng khung thành.

Phút 63: Tiến Anh xử lý hay nhưng chưa thể ghi bàn Từ cánh phải, Tiến Anh băng xuống và có pha đổi hướng khiến hậu vệ đối phương bị lỡ đà. Anh lập tức dứt điểm, nhưng bóng chỉ tìm đến phần lưới bên ngoài khung thành Thái Lan.

Phút 60: Hoàng Hên sút xa vọt xà

Có khoảng trống bên ngoài vòng cấm, Hoàng Hên quyết định tung cú dứt điểm ngay. Bóng đi khá căng nhưng lại bay cao hơn khung thành Thái Lan.

Phút 52: Việt Nam gỡ hòa 1-1

Từ quả tạt vào vòng cấm, Hoàng Hên băng vào dứt điểm một chạm. Bóng đập cột dọc rồi bật trúng chân Chatchai trước khi đi vào lưới, giúp tuyển Việt Nam đưa trận đấu về thế cân bằng.

Phút 48: Kakana đá hỏng phạt đền

Kakana nhận trọng trách thực hiện quả 11 m cho Thái Lan, nhưng cú sút của anh lại đưa bóng vọt cao. Tuyển Việt Nam thoát khỏi bàn thua thứ hai.

Phút 47: Thái Lan được hưởng phạt đền

Kakana ngã xuống sau pha va chạm với Xuân Mạnh trong vòng cấm Việt Nam. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11 m, trao cơ hội rất lớn cho Thái Lan.

Phút 46: Trận đấu tiếp tục sau giờ nghỉ

Tiếng còi khai cuộc hiệp hai vang lên. Việt Nam cần đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ trước Thái Lan.

Phút 45+1: Hiệp một khép lại

Trọng tài thổi còi kết thúc 45 phút đầu tiên. Thái Lan tạm dẫn tuyển Việt Nam với tỷ số 1-0.

Phút 45: Yotsakorn dứt điểm chệch cột

Thái Lan tổ chức pha lên bóng nguy hiểm trước khi Yotsakorn tung cú sút hướng về góc gần. Tuy nhiên, bóng đi ra ngoài khung thành Việt Nam.

Phút 37: Thái Lan thử vận may từ xa

Sau pha đưa bóng vào khu vực cấm địa, Thái Lan nhả ngược ra cho Seksan ở phía ngoài. Anh quyết định tung cú sút ngay, song bóng bay vọt xà ngang.

Phút 30: Lê Giang Patrik tiếp tục giải nguy

Từ quả phạt góc của Thái Lan, Lê Giang Patrik phải đấm bóng ra ngoài khu vực nguy hiểm. Seksan sau đó tung cú sút từ xa, nhưng bóng đi chệch khung thành.

Phút 27: Thành Long can thiệp kịp thời

Kakana tung cú sút từ khu vực trước vòng cấm, nhưng Thành Long đã áp sát và cản phá đúng lúc. Bóng vì thế giảm lực đáng kể, giúp Lê Giang Patrik dễ dàng bắt gọn.

Phút 22: Patrik Lê Giang tiếp tục cứu nguy

Thái Lan tạo sức ép từ một quả phạt góc, buộc Patrik Lê Giang phải bay người cản phá để bảo vệ khung thành Việt Nam.

Phút 20: Lê Giang Patrik kịp thời cứu thua Một pha đưa bóng vào rất khó chịu của Thái Lan khiến khung thành Việt Nam bị đặt vào thế nguy hiểm. Lê Giang Patrik phản xạ nhanh, bay người đẩy bóng ra ngoài.

Phút 18: Đình Bắc thử tài Chatchai

Đình Bắc tự tin xử lý bóng trong vòng cấm rồi tung cú sút chân trái. Tuy nhiên, pha dứt điểm chưa đủ khó để đánh bại Chatchai khi thủ môn Thái Lan ôm gọn bóng.

Phút 12: Yotsakorn mở tỷ số cho Thái Lan

Pha khống chế lỗi của cầu thủ Thái Lan trong vòng cấm vô tình đưa bóng đến đúng vị trí của Yotsakorn. Tiền đạo số 9 lập tức tung cú sút rất căng, Lê Giang Patrik chạm được tay vào bóng nhưng không thể ngăn bàn thua. Việt Nam bị dẫn 0-1.

Phút 10: Tuấn Tài vào thay Văn Vĩ

Văn Vĩ không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương. Ban huấn luyện tuyển Việt Nam buộc phải điều chỉnh nhân sự khi đưa Tuấn Tài vào sân thay thế.

Phút 7: Đình Bắc chậm một nhịp

Hoàng Hên xử lý khéo léo để mở ra pha tấn công thuận lợi cho Việt Nam, nhưng Đình Bắc không kịp tung ra cú dứt điểm ở thời điểm tốt nhất.

Phút 5: Lê Giang dễ dàng làm chủ tình huống

Sarach thực hiện đường chuyền bổng hướng vào vòng cấm Việt Nam, nhưng bóng đi hơi sâu. Lê Giang chủ động băng ra và ôm gọn trước khi cầu thủ Thái Lan có thể tiếp cận.

Phút 1: Trận đấu chính thức bắt đầu

Tiếng còi khai cuộc vang lên, Thái Lan là đội thực hiện quyền giao bóng trước.

Đội hình dự kiến ĐT Việt Nam

Lê Giang Patrik; Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh; Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Trương Tiến Anh; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Đội hình dự kiến ĐT Thái Lan

Kampon Pathomakkakul; Waris Choolthong, Manuel Bihr, Nattapong Sayriya, Oussama Thiangkham; Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Seksan Ratree; Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai, Patrik Gustavsson.

Nhận định bóng đá hôm nay Việt Nam vs Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam bước vào 90 phút quyết định tại Mỹ Đình với ưu thế rất lớn sau chiến thắng 2-0 ngay trên sân Rajamangala. Hai bàn thắng của Hai Long và Quang Hải ở hiệp hai trận lượt đi giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có nhiều lựa chọn hơn về cách tiếp cận màn tái đấu.

Tương quan trước trận không quá chênh lệch. Theo siêu máy tính Besoccer, Việt Nam có 39,1% khả năng thắng trong 90 phút, Thái Lan đạt 37,5%, còn tỷ lệ hòa là 23,4%. Trên bảng xếp hạng FIFA, Thái Lan đứng thứ 94, cao hơn Việt Nam 5 bậc, nhưng lợi thế sân nhà và cách biệt hai bàn đang nghiêng cán cân về phía đội bóng áo đỏ.

Điểm đáng chú ý của Việt Nam trong hành trình gần đây nằm ở khả năng tăng tốc sau giờ nghỉ. Đội tuyển đã ghi 12 bàn trong 5 trận gần nhất và có tới 8 bàn xuất hiện trong hiệp hai. Lượt đi tại Bangkok tiếp tục cho thấy đặc điểm này khi Việt Nam giữ thế trận an toàn trong 45 phút đầu rồi tạo ra khác biệt sau những điều chỉnh nhân sự.

Hàng phòng ngự cũng đang trở thành nền tảng quan trọng của đội chủ nhà. Việt Nam chỉ nhận 1 bàn thua trong chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp. Với Patrik Lê Giang phía sau cùng một hệ thống phòng ngự có tổ chức, thầy trò HLV Kim Sang-sik không nhất thiết phải đẩy đội hình lên quá cao trong trận lượt về.

Thái Lan lại ở tình thế hoàn toàn khác. “Voi chiến” cần thắng cách biệt hai bàn để đưa trận chung kết vào hiệp phụ, còn chiến thắng với cách biệt từ ba bàn mới giúp họ đảo ngược cục diện ngay sau 90 phút. Yêu cầu đó buộc đội khách phải tấn công mạnh mẽ hơn và đồng nghĩa khoảng trống phía sau hàng phòng ngự có thể xuất hiện nhiều hơn.

Đây chính là cơ hội để những cầu thủ giàu tốc độ của Việt Nam như Đình Bắc, Xuân Son hay Quang Hải phát huy khả năng chuyển trạng thái. Đội chủ nhà có thể nhường một phần quyền kiểm soát bóng, kéo Thái Lan lên cao rồi tìm cơ hội phản công thay vì cuốn vào thế đôi công ngay từ đầu.

Với ưu thế 2-0, phong độ ổn định và điểm tựa Mỹ Đình, Việt Nam đang ở vị trí thuận lợi hơn để kiểm soát trận chung kết. Thái Lan có thể gây sức ép lớn, nhưng nhiệm vụ ghi ít nhất hai bàn mà không để thủng lưới trước một đối thủ đang phòng ngự chắc chắn là thử thách không nhỏ.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 1-1 Thái Lan.