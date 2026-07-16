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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Universitatea Cluj vs Dynamo Kyiv: Dynamo Kyiv bị VAR từ chối bàn thắng

    Tuệ Nhân16/07/2026 19:48

    Universitatea Cluj và Dynamo Kyiv bước vào trận đấu tại Cluj Arena sau khi cùng hòa ở trận gần nhất, trong khi lần đối đầu trước đó cũng bất phân thắng bại.

    Universitatea Cluj0 - 0Dynamo KyivHiệp 1 — phút 45'
    • 45'Trận đấu đang diễn ra

      Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

    • 45+2'A. Chipciu nhận thẻ vàng

      Phút 45+2', A. Chipciu của Universitatea Cluj nhận thẻ vàng vì lỗi giữ người. Đây là thẻ vàng thứ hai của Universitatea Cluj trong trận, khi tỷ số vẫn là 0-0.

    • 39'Dynamo Kyiv lấn lướt trước giờ nghỉ

      Phút 39', Dynamo Kyiv đang là đội chủ động hơn khi vượt trội về dứt điểm 1 - 7 và có số lần trúng đích 0 - 2. Universitatea Cluj chủ yếu phải phòng ngự, thể hiện qua việc thủ môn đã có 2 - 0 pha cứu thua, dù hai đội vẫn hòa 0 - 0.

    • 25'Dynamo Kyiv nhỉnh hơn trong thế trận giằng co

      Phút 25', Dynamo Kyiv đang nhỉnh hơn với 0 - 2 pha dứt điểm, trong đó có 0 - 1 lần trúng đích. Universitatea Cluj chủ yếu phòng ngự và chờ cơ hội, còn thế trận vẫn diễn ra thận trọng.

    • 16'VAR từ chối bàn thắng của B. Redushko

      Phút 16, VAR xác định B. Redushko của Dynamo Kyiv đã rơi vào thế việt vị, nên bàn thắng không được công nhận. Tỷ số vẫn là 0-0.

    • 13'Dynamo Kyiv nhỉnh hơn trong thế giằng co

      Phút 13, Dynamo Kyiv đang nhỉnh hơn với dứt điểm 0 - 2, trong đó có 0 - 1 lần trúng đích, còn Universitatea Cluj chủ yếu tập trung phòng ngự. Thế trận vẫn khá thận trọng khi phạt góc đang là 0 - 0 và tỷ số giữ ở 0-0.

    • 4'M. Drammeh nhận thẻ vàng sớm

      Phút 4', M. Drammeh của Universitatea Cluj nhận thẻ vàng sau tình huống Holding. Đây là lời cảnh báo sớm cho tiền vệ này trong phần còn lại của trận đấu.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Universitatea Cluj tiếp đón Dynamo Kyiv.

    Cập nhật lúc 01:18 17/07/2026

    Đội hình chính thức
    Universitatea Cluj
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Cristiano Bergodi
    Dynamo Kyiv
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Igor Kostyuk
    46
    Neofytos Michail
    33
    Jug Stanojev
    6
    Iulian Cristea
    8
    Dorin Codrea
    27
    Alexandru Chipciu
    18
    Pedro Pinho
    7
    Mouhamadou Drammeh
    14
    Marius Ștefănescu
    94
    Ovidiu Bic
    29
    Oucasse Mendy
    19
    Issouf Macalou
    35
    Ruslan Neshcheret
    94
    Tomasz Kędziora
    40
    Kristian Bilovar
    32
    Taras Mykhavko
    44
    Vladyslav Dubinchak
    8
    Oleksandr Pikhalyonok
    6
    Volodymyr Brazhko
    10
    Mykola Shaparenko
    9
    Nazar Voloshyn
    11
    Matvii Ponomarenko
    70
    Bogdan Redushko
    Dự bị
    Universitatea Cluj
    1 Ștefan Lefter99 Tudor Coșa2 Alin Chinteș12 Adams Friday22 Florent Poulolo59 Alin Techereș10 Dan Nistor98 Gabriel Simion9 Atanas Trică
    Dynamo Kyiv
    43 Ilya Olkhovyi71 Vyacheslav Surkis2 Kostiantyn Vivcharenko13 Maksym Korobov23 Navin Malysh66 Aliou Thiare7 Andriy Yarmolenko15 Valentyn Rubchynskyi19 Justin Lonwijk
    Cập nhật đội hình lúc 00:00 17/07/2026
    Universitatea ClujThống kêDynamo Kyiv
    2
    Dứt điểm
    8
    0
    Trúng đích
    3
    4
    Phạt góc
    2
    3
    Phạm lỗi
    6
    1
    Việt vị
    2
    3
    Thủ môn cứu thua
    0

    Thông tin trận đấu

    Trận đấu: Universitatea Cluj vs Dynamo Kyiv

    Thời gian: 00h30 ngày 17/07/2026

    Sân vận động: Cluj Arena

    Universitatea Cluj sẽ tiếp đón Dynamo Kyiv tại Cluj Arena trong khuôn khổ UEFA Europa League. Những dữ liệu gần nhất cho thấy hai đội đều bước vào trận đấu sau một kết quả hòa, tạo nên thế cân bằng nhất định trước giờ bóng lăn.

    Hai đội cùng có khởi đầu thận trọng

    Universitatea Cluj chỉ có một kết quả được ghi nhận trong chuỗi phong độ gần nhất và đó là trận hòa. Dynamo Kyiv cũng có diễn biến tương tự khi trận gần nhất của đội kết thúc với kết quả bất phân thắng bại.

    Với những dữ liệu này, chưa thể chỉ ra đội nào đang tạo được ưu thế rõ rệt về phong độ. Tuy nhiên, việc cả hai cùng không giành chiến thắng ở trận gần nhất có thể khiến cách nhập cuộc tại Cluj Arena trở thành yếu tố đáng chú ý. Đội kiểm soát tốt nhịp độ và hạn chế sai lầm trong giai đoạn đầu sẽ có cơ hội tạo ra thế trận thuận lợi hơn.

    Lịch sử đối đầu không tạo khoảng cách

    Universitatea Cluj và Dynamo Kyiv mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Kết quả là hai đội hòa nhau, khi không bên nào giành chiến thắng.

    Xu hướng này cho thấy cặp đấu không có sự chênh lệch được thể hiện qua kết quả đối đầu gần nhất. Dù vậy, một trận hòa trong quá khứ không đủ để xác định diễn biến lần gặp lại tại Cluj Arena. Mỗi đội sẽ cần giải quyết tốt những tình huống then chốt thay vì chỉ dựa vào lợi thế tâm lý từ lịch sử.

    Cuộc đấu ở khả năng kiểm soát thế trận

    Do dữ liệu không cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hoặc danh sách cầu thủ vắng mặt, chưa có cơ sở để khẳng định cách bố trí cụ thể của hai huấn luyện viên. Điểm then chốt nhiều khả năng nằm ở khả năng tổ chức khi có bóng, chuyển trạng thái và duy trì sự chắc chắn khi đối phương gây sức ép.

    Universitatea Cluj có lợi thế sân nhà, nhưng lợi thế này chỉ phát huy giá trị nếu đội tận dụng được sự cổ vũ tại Cluj Arena để duy trì cường độ thi đấu ổn định. Ở chiều ngược lại, Dynamo Kyiv cần giữ cự ly đội hình hợp lý và tránh để trận đấu bị đẩy vào thế giằng co thiếu kiểm soát.

    Trong một trận đấu mà cả phong độ gần nhất lẫn lần đối đầu trước đó đều cho thấy kết quả hòa, các chi tiết nhỏ có thể quyết định cục diện. Khả năng phòng ngự trong những thời điểm bị ép sân, chất lượng xử lý ở khu vực quyết định và sự kiên nhẫn sẽ là những yếu tố quan trọng.

    Nhận định trận đấu

    Universitatea Cluj và Dynamo Kyiv đều có cơ sở để tiếp cận trận đấu một cách thận trọng sau kết quả hòa gần nhất. Lịch sử đối đầu được ghi nhận cũng chưa tạo ra ưu thế cho bên nào, vì vậy thế trận cân bằng là kịch bản có thể được chờ đợi.

    Nhìn chung, đây là cuộc so tài mà sự ổn định và khả năng tận dụng thời điểm có thể quan trọng hơn việc duy trì sức ép liên tục. Universitatea Cluj có điểm tựa Cluj Arena, còn Dynamo Kyiv sẽ tìm cách duy trì tính tổ chức trong chuyến làm khách. Trận đấu hứa hẹn được quyết định bởi cách hai đội xử lý những thời khắc bản lề, thay vì một ưu thế rõ ràng được thể hiện từ các dữ liệu hiện có.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Universitatea Cluj · 0 thắng1 hòaDynamo Kyiv · 0 thắng
    10/07/2026
    Dynamo Kyiv
    0 - 0
    Universitatea Cluj
    Hòa
    Universitatea Cluj
    5 trận gần nhất
    HHBBH
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Dynamo Kyiv
    5 trận gần nhất
    THTB
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Universitatea Cluj vs Dynamo Kyiv: Dynamo Kyiv bị VAR từ chối bàn thắng
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