Trực tiếp Vardar Skopje vs Riga: Riga vượt lên dẫn trước

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Vardar Skopje vs Riga: Riga vượt lên dẫn trước

    Tuệ Nhân22/07/2026 20:11

    Vardar Skopje đối đầu Riga lúc 01:00 ngày 23/07/2026 tại Gradski Park trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League, với thông tin trận đấu là trọng tâm trước giờ bóng lăn.

    Vardar Skopje2 - 3RigaHiệp 2 — phút 90'
    • 90'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: Vardar Skopje 2 - 3 Riga.

    • 90+1'F. Najdovski nhận thẻ vàng muộn

      Phút 90+1, F. Najdovski của Vardar Skopje nhận thẻ vàng trong thời điểm trận đấu đang bước vào những phút cuối. Đây là lời nhắc nhở đáng chú ý với Vardar Skopje khi Riga vẫn đang chiếm lợi thế.

    • 90+1'F. Najdovski nhận thẻ vàng phút bù giờ

      Phút 90+1, F. Najdovski của Vardar Skopje nhận thẻ vàng. Đội chủ nhà đang bị Riga dẫn 2-3 trong những phút cuối.

    • 87'Riga thay người ở phút 87

      Phút 87, Riga đưa K. Wassom vào sân thay O. Galo. Đội khách thực hiện sự điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối, khi đang nắm lợi thế trước Vardar Skopje.

    • 81'Riga vượt lên nhờ Reginaldo Ramires

      Phút 81, Reginaldo Ramires lập công cho Riga sau đường kiến tạo của A. Salazar, đưa đội khách vượt lên dẫn Vardar Skopje 3-2. Riga đang nắm lợi thế trong những phút cuối.

    • 67'Riga điều chỉnh nhân sự ở phút 67

      Phút 67, Paulo Eduardo vào sân thay R. Aouani bên phía Riga. Sự điều chỉnh này diễn ra ngay sau khi Vardar Skopje gỡ hòa 2-2, trong thế trận đang cân bằng.

    • 67'Riga thay người, Reginaldo Ramires vào sân

      Phút 67', Riga đưa Reginaldo Ramires vào sân thay M. Badamosi. Động thái này diễn ra ngay sau khi Vardar Skopje gỡ hòa 2-2, trong thế trận đang cân bằng.

    • 66'G. Rodrigues gỡ hòa cho Vardar Skopje

      Phút 66', G. Rodrigues dứt điểm ghi bàn cho Vardar Skopje sau đường kiến tạo của G. Zakaric, đưa tỷ số lên 2-2. Trận đấu trở nên cân bằng trở lại sau màn rượt đuổi hấp dẫn.

    • 59'Vardar Skopje thay người ở phút 59

      Phút 59, N. Bosancic vào sân thay B. Nikolov bên phía Vardar Skopje. Sự thay đổi này mang đến thêm hy vọng cho đội chủ nhà trong nỗ lực tìm kiếm sự khởi sắc.

    • 59'G. Zakaric vào sân cho Vardar Skopje

      Phút 59, G. Zakaric được tung vào sân thay Miguel Pires bên phía Vardar Skopje. Đội chủ nhà đang cần thêm sức bật khi bị Riga dẫn 2-1.

    • 57'Riga điều chỉnh nhân sự ở phút 57

      Phút 57, Caio Ferreira vào sân thay S. Oulad M'Hand bên phía Riga. Đang dẫn trước, Riga có thể kỳ vọng sự thay đổi này giúp đội duy trì thế chủ động trong phần còn lại.

    • 52'S. Oulad M'Hand nhận thẻ vàng

      Phút 52', S. Oulad M'Hand của Riga nhận thẻ vàng. Đây là thẻ phạt tiếp theo dành cho Riga trong trận đấu đang diễn ra.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

    • 43'R. Jurkovskis nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ

      Phút 43', R. Jurkovskis (Riga) nhận thẻ vàng. Đây là lần thứ tư trọng tài phải rút thẻ trong hiệp một.

    • 39'Iago Siqueira đưa Riga vượt lên

      Phút 39', Iago Siqueira ghi bàn cho Riga sau đường kiến tạo của O. Galo, nâng tỷ số lên 1-2 trước Vardar Skopje. Riga hoàn tất màn ngược dòng chỉ trong ít phút và đang nắm lợi thế.

    • 35'O. Galo đưa Riga trở lại cuộc chơi

      Phút 35, O. Galo dứt điểm ghi bàn cho Riga sau đường kiến tạo của R. Jurkovskis, đưa trận đấu trở lại tỷ số 1-1. Riga đã nhanh chóng đáp trả sau bàn mở tỷ số của Vardar Skopje.

    • 28'D. Castaneda đưa Vardar Skopje vượt lên

      Phút 28', D. Castaneda lập công, giúp Vardar Skopje mở tỷ số 1-0 trước Riga. Đội chủ nhà đã tạo được bước ngoặt đáng chú ý trong thế trận.

    • 21'Riga nhận thêm thẻ vàng

      Phút 21', O. Galo của Riga nhận thẻ vàng sau một tình huống tranh chấp. Đây là thẻ vàng thứ hai của Riga chỉ trong ít phút, khiến đội khách cần thận trọng hơn khi trận đấu vẫn đang giằng co.

    • 20'B. Musah nhận thẻ vàng ở phút 20

      Phút 20, B. Musah của Riga nhận thẻ vàng. Đây là thẻ phạt thứ hai được rút ra trong những phút đầu trận.

    • 15'M. Matic nhận thẻ vàng sớm

      Phút 15', M. Matic của Vardar Skopje nhận thẻ vàng. Vardar Skopje và Riga vẫn đang hòa 0-0.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Vardar Skopje tiếp đón Riga.

    Cập nhật lúc 02:51 23/07/2026

    Đội hình chính thức
    Vardar Skopje
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Cristian Fabbiani
    Riga
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Adrian Gula
    95
    Davor Taleski
    21
    Georgije Jankulov
    5
    Filip Najdovski
    4
    Mislav Matić
    3
    Mihail Manevski
    8
    Boban Nikolov
    6
    David Babunski
    32
    Diego Castañeda
    71
    Miguel Pires
    9
    Azer Omeragikj
    7
    Gerson Rodrigues
    91
    Frenks Orols
    13
    Raivis Jurkovskis
    21
    Baba Musah
    34
    Antonijs Černomordijs
    4
    Orlando Galo
    18
    Salah Oulad M'Hand
    40
    Ahmed Ankrah
    8
    Iago Siqueira Augusto
    17
    Andrés Salazar
    19
    Muhammed Badamosi
    7
    Raki Aouani
    Dự bị
    Vardar Skopje
    1 Daniel Dikovski18 Nenad Miskovski27 Filip Cvetkovski22 Dimitar Todorovski23 Filip Duranski34 Ian Puleio88 Nemanja Bosančić10 Goran Zakarić17 Ediz Spahiu
    Riga
    31 Athanasios Papadoudis44 Marcis Kazainis3 Abner5 Karl Gameni Wassom23 Maksims Tonisevs33 Paulo11 Brian Peña22 Meïssa Diop10 Reginaldo Ramires
    Cập nhật đội hình lúc 00:38 23/07/2026

    Thông tin trận đấu

    Vardar Skopje sẽ đối đầu Riga trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 23/07/2026 tại sân vận động Gradski Park.

    Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng đến từ những nền bóng đá khác nhau. Tuy nhiên, các thông tin được cung cấp hiện chỉ bao gồm thời gian, địa điểm và cặp đấu, chưa có dữ liệu về phong độ gần đây, lực lượng, vị trí hoặc thành tích đối đầu của hai đội.

    Những điểm chưa thể đánh giá

    Việc thiếu số liệu về các trận gần nhất khiến phong độ của Vardar Skopje và Riga chưa thể được nhận định một cách cụ thể. Vì vậy, chưa có cơ sở để xác định đội nào đang chiếm ưu thế về kết quả, khả năng ghi bàn hay sự ổn định trong phòng ngự.

    Bên cạnh đó, thông tin về cầu thủ vắng mặt, đội hình dự kiến và sơ đồ chiến thuật cũng chưa được cung cấp. Những yếu tố này thường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách hai đội tiếp cận trận đấu, nhưng không nên suy đoán khi chưa có dữ liệu xác nhận.

    Nhận định trước giờ bóng lăn

    Điểm chắc chắn duy nhất ở thời điểm hiện tại là Vardar Skopje và Riga sẽ gặp nhau tại Gradski Park vào rạng sáng 23/07/2026. Diễn biến chiến thuật, khả năng kiểm soát thế trận và lựa chọn nhân sự của hai đội sẽ là những yếu tố cần theo dõi khi trận đấu bắt đầu.

    Do chưa có thông tin đầy đủ về phong độ và lực lượng, trận đấu chưa thể được đánh giá theo hướng nghiêng về một bên. Nhìn chung, mọi nhận định sâu hơn về ưu thế hoặc kết quả cụ thể cần chờ thêm dữ liệu chính thức trước giờ thi đấu.

    Vardar Skopje
    5 trận gần nhất
    TBTHT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Riga
    5 trận gần nhất
    TTTBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Vardar Skopje vs Riga: Riga vượt lên dẫn trước
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