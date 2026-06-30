Thể thao 360 Trực tiếp vòng 1/16 World Cup 2026 hôm nay 1/7: Mbappe, Haaland và Kane chờ tỏa sáng Lịch thi đấu vòng 1/16 World Cup 2026 hôm nay 1/7 có 4 trận đáng chú ý, trong đó Pháp, Anh, Na Uy và Mexico cùng bước vào loạt trận knock-out căng thẳng.

Lịch thi đấu vòng 1/16 World Cup 2026 hôm nay 1/7

Sau khi Đức bị Paraguay loại trên chấm luân lưu, vòng 1/16 World Cup 2026 trở nên khó lường hơn. Những đội được đánh giá cao như Pháp, Anh hay Na Uy đều phải thận trọng, bởi giai đoạn knock-out không còn chỗ cho sai lầm.

Canada, Brazil và Paraguay đã có vé vào vòng 1/8. Trong ngày 1/7, người hâm mộ sẽ chờ xem Haaland, Mbappe và Kane có thể giúp đội tuyển của mình đi tiếp hay không.

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 12-6 đến 20-7 tại Bắc Mỹ, với sự tham dự của 48 đội tuyển. Từ vòng 1/16, các đội bước vào giai đoạn loại trực tiếp, nơi mọi trận đấu đều có thể kéo dài sang hiệp phụ hoặc luân lưu nếu hòa sau 90 phút.

Vòng 1/16 World Cup 2026 hôm nay 1/7 tiếp tục diễn ra với 4 cặp đấu trải dài từ rạng sáng đến khuya. Tâm điểm thuộc về Pháp vs Thụy Điển, Anh vs CHDC Congo, cùng màn so tài giữa Bờ Biển Ngà và Na Uy.

Ở loạt trận này, nhiều ngôi sao được chờ đợi sẽ tạo khác biệt. Pháp có Kylian Mbappe, Na Uy đặt kỳ vọng vào Erling Haaland, Anh chờ Harry Kane, còn Mexico và Ecuador hứa hẹn tạo nên màn so tài giàu tốc độ.

Thời gian Trận đấu Vòng đấu Trạng thái 00h00 ngày 1/7 Bờ Biển Ngà vs Na Uy Vòng 1/16 Chưa thi đấu 04h00 ngày 1/7 Pháp vs Thụy Điển Vòng 1/16 Chưa thi đấu 08h00 ngày 1/7 Mexico vs Ecuador Vòng 1/16 Chưa thi đấu 23h00 ngày 1/7 Anh vs CHDC Congo Vòng 1/16 Chưa thi đấu

Bảng kết quả vòng 1/16 World Cup 2026 mới nhất

Trước loạt trận ngày 1/7, vòng 1/16 World Cup 2026 đã xác định được 3 đội vào vòng 1/8 gồm Canada, Brazil và Paraguay. Đáng chú ý, Paraguay tạo cú sốc lớn khi loại Đức sau loạt luân lưu.

STT Trận đấu Kết quả Trạng thái 1 Nam Phi vs Canada Canada thắng 1-0 Canada vào vòng 1/8 2 Brazil vs Nhật Bản Brazil thắng 2-1 Brazil vào vòng 1/8 3 Đức vs Paraguay Hòa 1-1, Paraguay thắng luân lưu 4-3 Paraguay vào vòng 1/8 4 Hà Lan vs Morocco Chưa cập nhật Đang chờ 5 Bờ Biển Ngà vs Na Uy Chưa thi đấu Đá lúc 00h00 ngày 1/7 6 Pháp vs Thụy Điển Chưa thi đấu Đá lúc 04h00 ngày 1/7 7 Mexico vs Ecuador Chưa thi đấu Đá lúc 08h00 ngày 1/7 8 Anh vs CHDC Congo Chưa thi đấu Đá lúc 23h00 ngày 1/7 9 Bỉ vs Senegal Chưa thi đấu Đang chờ 10 Mỹ vs Bosnia & Herzegovina Chưa thi đấu Đang chờ 11 Tây Ban Nha vs Áo Chưa thi đấu Đang chờ 12 Bồ Đào Nha vs Croatia Chưa thi đấu Đang chờ 13 Thụy Sĩ vs Algeria Chưa thi đấu Đang chờ 14 Australia vs Ai Cập Chưa thi đấu Đang chờ 15 Argentina vs Cape Verde Chưa thi đấu Đang chờ 16 Colombia vs Ghana Chưa thi đấu Đang chờ

Danh sách đội vào vòng 1/8 World Cup 2026 mới nhất

STT Đội tuyển Kết quả vòng 1/16 Trạng thái 1 Canada Thắng Nam Phi 1-0 Vào vòng 1/8 2 Brazil Thắng Nhật Bản 2-1 Vào vòng 1/8 3 Paraguay Hòa Đức 1-1, thắng luân lưu 4-3 Vào vòng 1/8

Bờ Biển Ngà vs Na Uy: Haaland trước thử thách lớn

Trận Bờ Biển Ngà vs Na Uy diễn ra lúc 00h00 ngày 1/7. Đây là cặp đấu đáng chú ý khi Na Uy sở hữu Erling Haaland, một trong những tiền đạo được kỳ vọng tạo khác biệt tại vòng knock-out.

Na Uy có sức mạnh lớn ở khả năng tấn công trực diện. Haaland là điểm đến nguy hiểm trong vòng cấm, còn các vệ tinh xung quanh có nhiệm vụ đưa bóng nhanh đến khu vực quyết định.

Bờ Biển Ngà lại là đối thủ giàu thể lực, tranh chấp mạnh và có khả năng gây khó chịu ở trung tuyến. Đại diện châu Phi có thể chọn cách đá chắc, hạn chế khoảng trống phía sau hàng thủ để làm chậm nhịp tấn công của Na Uy.

Trận đấu này có thể không dễ cho Haaland và các đồng đội. Tuy nhiên, Na Uy vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ khả năng tận dụng cơ hội trong những khoảnh khắc then chốt.

Dự đoán: Bờ Biển Ngà 1-2 Na Uy.

Pháp vs Thụy Điển: Mbappe chờ tạo khác biệt

Trận Pháp vs Thụy Điển diễn ra lúc 04h00 ngày 1/7. Đây là màn so tài được chờ đợi khi Pháp bước vào vòng 1/16 với dàn cầu thủ chất lượng và tham vọng tiến sâu.

Kylian Mbappe tiếp tục là tâm điểm của Les Bleus. Tốc độ, khả năng bứt phá và những pha xử lý trong không gian hẹp giúp anh trở thành mối đe dọa lớn với hàng thủ Thụy Điển.

Pháp được đánh giá cao hơn nhờ chiều sâu đội hình, kinh nghiệm knock-out và khả năng tạo đột biến từ nhiều vị trí. Tuy vậy, Thụy Điển không phải đối thủ dễ bị bắt nạt khi họ có thể chơi kỷ luật, tranh chấp mạnh và chờ cơ hội từ bóng dài.

Nếu Pháp sớm có bàn mở tỷ số, trận đấu có thể nghiêng hẳn về phía đội bóng áo lam. Ngược lại, nếu Thụy Điển kéo được trận đấu vào thế giằng co, áp lực sẽ tăng lên đáng kể với Mbappe và các đồng đội.

Dự đoán: Pháp 2-0 Thụy Điển.

Mexico vs Ecuador: Cuộc đấu cân bằng lúc 8h00

Trận Mexico vs Ecuador diễn ra lúc 08h00 ngày 1/7. Đây được xem là một trong những cặp đấu cân bằng của vòng 1/16 khi hai đội đều có nền tảng thể lực tốt và lối chơi tốc độ.

Mexico có lợi thế ở kinh nghiệm thi đấu tại các sân chơi lớn. Đội bóng Bắc Trung Mỹ thường chơi quyết liệt, pressing mạnh và biết cách kéo trận đấu vào thế căng thẳng.

Ecuador lại sở hữu đội hình giàu sức trẻ, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái tốt. Những pha lên bóng nhanh của đại diện Nam Mỹ có thể tạo ra nhiều vấn đề cho hàng thủ Mexico.

Cặp đấu này nhiều khả năng diễn ra giằng co. Mexico có bản lĩnh, còn Ecuador có sức bật và sự khó lường. Chỉ một sai lầm ở tuyến giữa hoặc hàng thủ cũng có thể quyết định tấm vé vào vòng 1/8.

Dự đoán: Mexico 1-1 Ecuador, Ecuador thắng sau hiệp phụ.

Anh vs CHDC Congo: Kane và đồng đội tránh vết xe đổ của Đức

Trận Anh vs CHDC Congo diễn ra lúc 23h00 ngày 1/7. Đây là trận đấu mà Anh được đánh giá cao hơn, nhưng kết quả Đức bị Paraguay loại là lời cảnh báo rõ ràng cho mọi đội bóng lớn.

Harry Kane là cái tên được kỳ vọng dẫn dắt hàng công Tam Sư. Khả năng làm tường, chọn vị trí và dứt điểm của tiền đạo này có thể giúp Anh mở khóa hàng thủ CHDC Congo.

Anh có nhiều phương án tấn công với tốc độ ở hai biên, khả năng kiểm soát bóng ở tuyến giữa và những pha xử lý trong vòng cấm. Nếu chơi đúng sức, đại diện châu Âu có cơ sở để kiểm soát thế trận.

CHDC Congo lại là đối thủ không thể xem nhẹ. Đại diện châu Phi từng tạo dấu ấn ở vòng bảng, chơi giàu năng lượng và có khả năng phản công mạnh. Nếu Anh nhập cuộc chủ quan, họ hoàn toàn có thể bị kéo vào thế khó.

Dự đoán: Anh 2-1 CHDC Congo.