Thể thao 360 Trực tiếp vòng 1/16 World Cup 2026 hôm nay 30/6: Brazil hú vía, Đức và Hà Lan chờ ra sân Brazil giành vé đi tiếp sau trận thắng nghẹt thở 2-1 trước Nhật Bản, trong khi Đức và Hà Lan chuẩn bị bước vào loạt trận vòng 1/16 World Cup 2026 hôm nay 30/6.

Brazil thoát hiểm trước Nhật Bản

Vòng 1/16 World Cup 2026 hôm nay 30/6 đã chứng kiến màn rượt đuổi kịch tính giữa Brazil và Nhật Bản. Đại diện châu Á gây bất ngờ khi chơi chủ động, kỷ luật và có bàn mở tỷ số ở phút 29.

Sano đoạt bóng ở khu vực giữa sân, tăng tốc một mạch vào vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc, giúp Nhật Bản vượt lên dẫn 1-0. Bàn thắng này khiến Brazil rơi vào thế khó trong phần lớn thời gian hiệp một.

Sang hiệp hai, Brazil gia tăng sức ép mạnh mẽ. Phút 56, Casemiro băng vào đúng thời điểm để đánh đầu gỡ hòa 1-1 sau đường bóng hướng về cột sau.

Nhật Bản sau đó nhiều lần đứng vững nhờ sự xuất sắc của thủ môn Suzuki. Anh cản phá cú đánh đầu của Guimaraes, đẩy cú vẩy má ngoài của Vinicius Junior trúng cột dọc và liên tục hóa giải các tình huống bóng bổng.

Khi trận đấu tưởng như phải kéo dài thêm hiệp phụ, Martinelli lên tiếng ở phút 90+5. Từ đường chọc khe thẳng vào trung lộ, tiền đạo Brazil khống chế bước một bằng chân trái trước khi cứa lòng chân phải, đưa bóng đập cột dọc rồi bay vào lưới Nhật Bản.

Chiến thắng 2-1 giúp Brazil giành quyền đi tiếp, nhưng đội bóng Nam Mỹ đã trải qua trận đấu vất vả hơn nhiều so với dự đoán.

Diễn biến chính Brazil 2-1 Nhật Bản

Phút Diễn biến 2 Brazil có pha dứt điểm đầu tiên sau cú sút của Guimaraes, bóng chạm hậu vệ Nhật Bản đi hết đường biên. 12 Sano nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Vinicius Junior. 16 Casemiro bị cảnh cáo vì phạm lỗi với Ito sát vòng cấm. 29 Sano đoạt bóng, bứt tốc và dứt điểm chéo góc, mở tỷ số 1-0 cho Nhật Bản. 45 Daichi Kamada nhận thẻ vàng vì cắt đợt phản công của Brazil. 52 Suzuki bay người cứu thua sau cú đánh đầu nguy hiểm của Guimaraes. 53 Brazil bị từ chối bàn gỡ khi Ito phá bóng ngay trên vạch vôi. 56 Casemiro bật cao đánh đầu, đưa tỷ số về 1-1 cho Brazil. 58 Suzuki đẩy cú dứt điểm của Vinicius Junior chạm cột dọc. 73 Rayan đánh đầu sau quả tạt của Gabriel, bóng chạm lưng Suzuki bay ra ngoài. 89 Vinicius Junior cứa lòng, bóng chạm hậu vệ Nhật Bản đi hết đường biên. 90+5 Martinelli cứa lòng đập cột dọc vào lưới, ấn định chiến thắng 2-1 cho Brazil.

Bảng kết quả và lịch thi đấu vòng 1/16 World Cup 2026 hôm nay 30/6

Thời gian Trận đấu Sân Kênh trực tiếp Trạng thái Vừa kết thúc Brazil 2-1 Nhật Bản Đang cập nhật VTV Brazil đi tiếp 3h30 ngày 30/6 Đức vs Paraguay Gillette, Mỹ VTV3, VTV6, VTV10 Sắp diễn ra 8h00 ngày 30/6 Hà Lan vs Morocco Guadalupe VTV3, VTV6, VTV9 Sắp diễn ra

Đức vs Paraguay: Cỗ xe tăng được đánh giá cao hơn

Trận Đức vs Paraguay diễn ra lúc 3h30 ngày 30/6 trên sân Gillette, Mỹ. Đây là cặp đấu có sự chênh lệch khá rõ nếu xét về chất lượng đội hình, phong độ và khả năng kiểm soát thế trận.

Đức bước vào vòng 1/16 với vị thế đội cửa trên. Dù từng thua Ecuador 1-2 ở lượt cuối vòng bảng, đội bóng của Julian Nagelsmann vẫn sở hữu hàng công giàu sức nặng với Musiala, Wirtz, Havertz và Sané.

Điểm mạnh của Đức nằm ở khả năng cầm bóng, pressing và tạo sức ép liên tục. Nếu duy trì được nhịp tấn công như các trận trước, đại diện châu Âu có đủ cơ sở để khoan phá hàng thủ Paraguay.

Paraguay nhiều khả năng chọn lối chơi thấp, ưu tiên phòng ngự và chờ phản công. Đại diện Nam Mỹ có thể gây khó chịu nhờ thể lực và tranh chấp quyết liệt, nhưng hạn chế ở khâu ghi bàn là vấn đề lớn.

Dự đoán: Đức 3-1 Paraguay.

Hà Lan vs Morocco: Hàng công áo cam gặp thử thách lớn

Trận Hà Lan vs Morocco diễn ra lúc 8h00 ngày 30/6 tại sân Guadalupe. Đây là một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất vòng 1/16 khi Hà Lan có hàng công bùng nổ, còn Morocco sở hữu hệ thống phòng ngự rất chắc chắn.

Hà Lan gây ấn tượng mạnh ở vòng bảng với khả năng ghi bàn đều đặn. Những nhân tố như Gakpo, Malen, Brobbey, Frenkie de Jong và Reijnders giúp Oranje có nhiều phương án tấn công từ trung lộ đến hai biên.

Morocco lại là đối thủ rất khó chịu. Đại diện châu Phi bất bại ở vòng bảng, chơi kỷ luật và có khả năng chuyển trạng thái nhanh. Hakimi, Mazraoui, Diaz và Ounahi là những điểm tựa quan trọng trong cách vận hành của đội bóng Bắc Phi.

Trận đấu này có thể không dễ dàng cho Hà Lan. Oranje nhỉnh hơn về chất lượng tấn công, nhưng Morocco đủ sức kéo trận đấu vào thế giằng co nếu giữ được cự ly đội hình.

Dự đoán: Hà Lan 2-1 Morocco.

Brazil đi tiếp, nhánh đấu vòng 1/16 thêm nóng

Chiến thắng muộn trước Nhật Bản giúp Brazil nối dài hành trình tại World Cup 2026. Dù vậy, màn trình diễn vất vả trước đại diện châu Á cũng là lời cảnh báo cho đội bóng Nam Mỹ trước các vòng knock-out tiếp theo.

Sau Brazil, sự chú ý chuyển sang Đức và Hà Lan. Hai đội tuyển châu Âu đều được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng vòng 1/16 luôn tiềm ẩn rủi ro khi chỉ một sai lầm cũng có thể khiến đội bóng mạnh trả giá.

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 12-6 đến 20-7 tại Bắc Mỹ, với sự tham dự của 48 đội tuyển. Từ vòng 1/16, các đội bước vào giai đoạn loại trực tiếp, nơi mọi trận đấu đều có thể kéo dài sang hiệp phụ hoặc loạt luân lưu nếu bất phân thắng bại sau 90 phút.