Trực tiếp Žilina vs HNK Hajduk Split: Žilina gỡ hòa 1-1

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Žilina vs HNK Hajduk Split: Žilina gỡ hòa 1-1

    Tuệ Nhân16/07/2026 21:19

    Žilina bước vào trận đấu với kết quả thua ở lần gần nhất, trong khi HNK Hajduk Split đang có chiến thắng gần nhất và chiếm ưu thế ở lần đối đầu trước.

    Žilina1 - 1HNK Hajduk SplitHiệp 2 — phút 64'
    • 64'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: Žilina 1 - 1 HNK Hajduk Split.

    • 64'HNK Hajduk Split thay người ở phút 64

      Phút 64', D. de Almeida vào sân thay N. Skoko bên phía HNK Hajduk Split. Đội khách có sự điều chỉnh trong bối cảnh trận đấu đang trở lại thế cân bằng.

    • 52'Roginic đưa Žilina trở lại cuộc chơi

      Phút 52', M. Roginic dứt điểm ghi bàn cho Žilina sau đường kiến tạo của F. Kosa, đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1. Bàn gỡ giúp Žilina thắp lại hy vọng sau khi bị dẫn trước.

    • 46'Žilina điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

      Phút 46', Žilina thay người: M. Okal vào sân thay T. Paliscak. Đang bị HNK Hajduk Split dẫn 0-1, đội chủ nhà lập tức có điều chỉnh khi hiệp hai bắt đầu.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

    • 45+2'A. Van Hoorenbeeck đưa HNK Hajduk Split vượt lên

      Phút 45+2', A. Van Hoorenbeeck dứt điểm ghi bàn cho HNK Hajduk Split sau đường kiến tạo của S. Hrgovic, đưa đội khách dẫn Žilina 0-1.

    • 30'A. Van Hoorenbeeck nhận thẻ vàng

      Phút 30, A. Van Hoorenbeeck (HNK Hajduk Split) nhận thẻ vàng sau pha truy cản.

    • 20'S. Hrgovic nhận thẻ vàng

      Phút 20', S. Hrgovic của HNK Hajduk Split nhận thẻ vàng sau một pha truy cản.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Žilina tiếp đón HNK Hajduk Split.

    Cập nhật lúc 02:52 17/07/2026

    Đội hình chính thức
    Žilina
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Pavol Stano
    HNK Hajduk Split
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Gonzalo Garcia
    1
    Jakub Badžgoń
    33
    Tobias Pališčák
    17
    Ján Minárik
    28
    Aleksandre Narimanidze
    21
    Timotej Hranica
    6
    Xavier Adang
    66
    Miroslav Káčer
    20
    Krisztián Bari
    7
    František Kóša
    95
    Marko Roginić
    16
    Patrik Iľko
    33
    Toni Silić
    22
    Mathieu Acapandié
    36
    Marino Skelin
    5
    Alec Van Hoorenbeeck
    32
    Šimun Hrgović
    21
    Rokas Pukštas
    4
    Adrion Pajaziti
    28
    Roko Brajković
    37
    Noa Skoko
    17
    Dario Melnjak
    11
    Michele Šego
    Dự bị
    Žilina
    1 Dávid Sípoš26 Tamás Tarcsi2 Marek Okal14 Michal Svoboda25 Filip Kaša10 Andrei Florea11 Fabian Bzdyl24 Samuel Ďatko77 Robert Petruska
    HNK Hajduk Split
    1 Ivica Ivušić44 Dante Stipica14 Ron Raçi38 Luka Hodak15 Dario Marešić3 Roko Gabrić9 Dalisson de Almeida19 Etnik Brruti20 Alberto del Moral
    Cập nhật đội hình lúc 01:05 17/07/2026

    Thông tin trận đấu

    Trận đấu: Žilina vs HNK Hajduk Split

    Thời gian: 01h30 ngày 17/07/2026

    Giải đấu: UEFA Europa League

    Žilina và HNK Hajduk Split gặp nhau trong trận đấu mà những dữ liệu gần nhất cho thấy sự khác biệt rõ ràng về kết quả. Žilina vừa nhận thất bại, còn HNK Hajduk Split bước vào cuộc so tài với một chiến thắng. Ở lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, HNK Hajduk Split cũng là đội giành phần thắng.

    Žilina cần phản ứng sau thất bại gần nhất

    Thông tin phong độ của Žilina hiện chỉ ghi nhận một kết quả gần nhất là thất bại. Vì vậy, điều quan trọng với đội bóng này là tìm lại sự cân bằng ngay từ những phút đầu, thay vì để kết quả trước đó tác động đến cách nhập cuộc.

    Trong bối cảnh dữ liệu phong độ được cung cấp khá hạn chế, chưa thể đánh giá sâu hơn về chuỗi kết quả, khả năng ghi bàn hay hiệu suất phòng ngự của Žilina. Tuy nhiên, trận đấu này vẫn đặt ra yêu cầu rõ ràng: Žilina phải kiểm soát tốt các tình huống chuyển trạng thái và duy trì sự tập trung khi đối thủ tạo sức ép.

    HNK Hajduk Split có điểm tựa từ kết quả gần nhất

    HNK Hajduk Split đang có kết quả thắng ở lần ra sân gần nhất. Đây là điểm tựa về tinh thần trước khi đội bóng bước vào trận đấu tại UEFA Europa League, dù không đủ cơ sở để khẳng định họ sẽ tiếp tục duy trì ưu thế trong mọi khía cạnh.

    Bên cạnh đó, HNK Hajduk Split đã thắng ở lần đối đầu gần nhất với Žilina. Xu hướng này có thể giúp đội khách thi đấu tự tin hơn, đặc biệt trong những thời điểm trận đấu trở nên giằng co. Dẫu vậy, lợi thế từ lịch sử đối đầu chỉ mang tính tham khảo, còn cục diện thực tế vẫn phụ thuộc vào cách hai đội triển khai trận đấu.

    Điểm then chốt nằm ở cách tiếp cận trận đấu

    Với những dữ liệu hiện có, chưa thể xác định sơ đồ chiến thuật hoặc danh sách nhân sự dự kiến của hai đội. Vì thế, trọng tâm chiến thuật nên được nhìn từ cách mỗi bên xử lý sức ép và tận dụng thời điểm chuyển đổi giữa phòng ngự với tấn công.

    Žilina có thể cần ưu tiên một thế trận chắc chắn để hạn chế rủi ro sau kết quả gần nhất. Việc giữ cự ly đội hình hợp lý sẽ giúp họ tránh để HNK Hajduk Split khai thác khoảng trống. Ngược lại, HNK Hajduk Split cần biến sự tự tin từ chiến thắng gần nhất thành khả năng kiểm soát thế trận, thay vì chỉ dựa vào ưu thế tâm lý.

    Đặc biệt, bàn thắng mở tỷ số nếu xuất hiện sẽ có thể tác động đáng kể đến cách hai đội lựa chọn mức độ mạo hiểm. Đội bị dẫn sẽ phải đẩy cao đội hình, trong khi bên có lợi thế có thể tập trung hơn vào việc bảo toàn cấu trúc phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

    Nhận định Žilina vs HNK Hajduk Split

    HNK Hajduk Split đang có hai cơ sở thuận lợi hơn về mặt kết quả: chiến thắng gần nhất và ưu thế ở lần đối đầu gần nhất. Trong khi đó, Žilina cần chứng minh khả năng phản ứng sau thất bại và cải thiện cách nhập cuộc.

    Trận đấu được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào sự kiên nhẫn, khả năng hạn chế sai lầm và cách hai đội xử lý những thời điểm quyết định. Chưa có đủ dữ liệu để đưa ra kết luận về tỷ số, nhưng HNK Hajduk Split đang sở hữu nền tảng tâm lý tốt hơn trước giờ bóng lăn.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Žilina · 0 thắng0 hòaHNK Hajduk Split · 1 thắng
    10/07/2026
    HNK Hajduk Split
    2 - 0
    Žilina
    HHS
    Žilina
    5 trận gần nhất
    BHHBH
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    2
    Thủng lưới
    HNK Hajduk Split
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Žilina vs HNK Hajduk Split: Žilina gỡ hòa 1-1
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