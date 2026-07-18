Trump Media ra mắt Truth API: Thu phí 100.000 USD mỗi tháng cho dữ liệu giao dịch siêu tốc Trump Media & Technology Group chuẩn bị cung cấp Truth API vào tháng 8/2026, cho phép các quỹ đầu tư tiếp cận bài đăng của Donald Trump nhanh hơn vài mili giây với mức phí cực cao.

Trump Media & Technology Group (TMTG) đang chuẩn bị ra mắt một sản phẩm dữ liệu mới mang tên Truth API vào ngày 01/08/2026. Dịch vụ này nhắm trực tiếp đến các công ty tài chính tại Wall Street, cho phép họ truy cập các bài đăng trên mạng xã hội Truth Social nhanh hơn vài mili giây với mức phí thuê bao lên tới 100.000 USD mỗi tháng.

Lợi thế mili giây trong giao dịch thuật toán

Theo báo cáo từ Financial Times, Truth API được thiết kế riêng cho các bàn giao dịch thuật toán (algorithmic trading desks) và các quỹ đầu cơ định lượng. Thay vì phục vụ người dùng cá nhân, API này sẽ truyền trực tiếp các bài đăng từ 10 tài khoản có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên Truth Social theo thời gian thực.

Sản phẩm mới của Trump Media and Technology Group mang tên Truth API dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2026.

Trong thế giới tài chính, đặc biệt là giao dịch tần suất cao (HFT), tốc độ là yếu tố sống còn. Việc nắm bắt thông tin quan trọng sớm hơn đối thủ chỉ một phần nghìn giây có thể tạo ra những khoản lợi nhuận khổng lồ hoặc tránh được các đợt sụt giảm bất ngờ thông qua các lệnh mua bán tự động.

Biến sức mạnh truyền thông thành doanh thu

Quyết định thương mại hóa dữ liệu của TMTG xuất phát từ thực tế là các bài đăng của Donald Trump thường xuyên gây ra biến động mạnh trên thị trường chứng khoán, hàng hóa và tiền điện tử. Các phát ngôn về chính sách thuế quan, xung đột quốc tế hoặc các mã cổ phiếu cụ thể từ tài khoản có 12,9 triệu người theo dõi này luôn là tâm điểm chú ý của giới đầu tư.

Quyền Giám đốc điều hành TMTG, Kevin McGurn, cho biết thị trường vốn đã phản ứng dựa trên các bài đăng của Truth Social. Do đó, Truth API ra đời nhằm mục tiêu cụ thể hóa giá trị này thành một dòng doanh thu định kỳ và có bản quyền cho công ty.

Kiểm soát dữ liệu và cạnh tranh thị trường

TMTG không phải là đơn vị duy nhất thực hiện mô hình này. Các nền tảng xã hội lớn khác như X (trước đây là Twitter) và Reddit cũng đã triển khai các sản phẩm API dành cho tổ chức từ lâu. Tuy nhiên, mức phí 100.000 USD/tháng cho thấy TMTG đánh giá rất cao giá trị thông tin độc quyền từ các tài khoản chủ chốt trên nền tảng của mình.

Bên cạnh việc ra mắt dịch vụ mới, TMTG cũng cảnh báo sẽ thắt chặt các biện pháp ngăn chặn hành vi lấy dữ liệu (scraping) trái phép. Công ty cho biết một số tổ chức đã vi phạm điều khoản dịch vụ để lấy dữ liệu từ Truth Social và cam kết sẽ tăng cường các rào cản kỹ thuật trước khi Truth API chính thức vận hành để đảm bảo quyền lợi cho các đối tác trả phí.