Quốc phòng - An ninh Trưng bày các mô hình sáng tạo, sản phẩm tăng gia sản xuất Trong khuôn khổ các hoạt động Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tham gia trưng bày các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ, sản phẩm tăng gia sản xuất; ảnh nghệ thuật, giới thiệu - trưng bày sách.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tham quan mô hình học cụ

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 tham quan khu trưng bày sản phẩm tăng gia sản xuất

Các gian trưng bày được thiết kế khoa học, đẹp mắt, nổi bật với các chủ đề chính như: Mô hình học cụ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật do cán bộ, chiến sĩ của đơn vị nghiên cứu, chế tạo, áp dụng hiệu quả vào huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Sáng kiến, mô hình học cụ được trưng bày lần này là những sản phẩm đã đạt giải cao trong các hội thi, hội thao, có tính ứng dụng thực tiễn, hiệu quả trong công tác huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu tham quan các sáng kiến khoa học kỹ thuật

Các sản phẩm tăng gia sản xuất phản ánh rõ nét tinh thần tự lực tự cường, bảo đảm hậu cần tại chỗ, gắn với nhiệm vụ xây dựng đơn vị chính quy, xanh – sạch – đẹp. Sản phẩm OCOP của địa phương thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa đơn vị với Nhân dân trên địa bàn đóng quân, đồng hành phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa.

Sách nghệ thuật, báo chí quân đội và các đầu sách chính trị, lịch sử, kỹ thuật quân sự được trưng bày nghệ thuật thể hiện tinh thần quật khởi, mạnh mẽ, uy nghiêm của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đồng thời thể hiện khát vọng đất nước phát triển phồn vinh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày vũ khí

Thông qua các gian hàng trưng bày, các đơn vị đã không chỉ thể hiện tinh thần thi đua sôi nổi, sáng tạo, vượt khó, mà còn là dịp để giới thiệu hình ảnh người chiến sĩ LLVT tỉnh Lâm Đồng vững mạnh về chính trị, giỏi về chuyên môn, gần dân và vì dân.