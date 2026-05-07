UBND cấp tỉnh quyết định về thẩm quyền và quy định về trình tự, thủ tục hành chính về đất đai, trong đó có trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Theo phản ánh của Công ty cổ phần Dược phẩm Phú Thái, Mục II Nội dung B Phần V Phụ lục I Nghị định 151/2025/NĐ-CP có quy định:

"13. Trường hợp nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã được đăng ký, bao gồm cả xử lý khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thì nộp một trong các văn bản sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất giữa người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất với người nhận chuyển nhượng;

b) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc hợp đồng chuyển giao khác về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất giữa người có quyền chuyển nhượng, bán tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất với người nhận chuyển nhượng;

c) Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc văn bản xác nhận kết quả thi hành án của Cơ quan thi hành án dân sự;

d) Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc văn bản khác có thỏa thuận về việc bên nhận thế chấp có quyền được nhận chính tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật;

đ) Một trong các văn bản quy định tại các điểm b, c và d Mục 13 này là căn cứ để thay thế việc đồng ý chuyển giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của bên thế chấp".

Với trường hợp chủ sở hữu tài sản không tự nguyện thi hành án, Cơ quan thi hành án dân sự đã cưỡng chế kê biên và bán tài sản bảo đảm thông qua đấu giá. Sau khi đấu giá thành công, Cơ quan thi hành án dân sự đã ban hành thông báo kết quả bán đấu giá tài sản và quyết định bàn giao tài sản cho người mua trúng đấu giá. Vì vậy, người trúng đấu giá không có các loại tài liệu hợp đồng được quy định trong quy định trên, kể cả Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (do không có sự đồng ý của chủ sở hữu về bán đấu giá).

Tài liệu văn bản xác nhận kết quả thi hành án của Cơ quan thi hành án dân sự là tài liệu duy nhất phù hợp trong trường hợp này, nhưng lại không được quy định rõ ràng trong Nghị định số 151/2025/NĐ-CP.

Hiện tại, UBND một số tỉnh/thành phố chưa ban hành quy định hướng dẫn Nghị định số 49/2026/NĐ-CP, do đó vẫn yêu cầu các cơ quan áp dụng Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ở trên.

Công ty cổ phần Dược phẩm Phú Thái hỏi, tài liệu thông báo kết quả bán đấu giá tài sản và quyết định giao tài sản cho người mua tài sản đấu giá có được coi là văn bản xác nhận kết quả thi hành án của Cơ quan thi hành án dân sự theo quy phạm pháp luật đã trích dẫn ở trên hay không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung phản ánh của công ty là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và các quy định cụ thể địa phương đã ban hành theo thẩm quyền để thi hành Luật Đất đai để xem xét, giải quyết; do đó, Bộ nêu một số nguyên tắc như sau:

Hiện nay, theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP thì Chính phủ đã giao UBND cấp tỉnh quyết định về thẩm quyền và quy định về trình tự, thủ tục hành chính về đất đai, trong đó có trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin đến công ty được biết và nghiên cứu thực hiện, trường hợp chưa rõ thì gửi kiến nghị đến UBND cấp tỉnh hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường nơi có đất để được hướng dẫn thực hiện thủ tục theo đúng quy định và thẩm quyền được Chính phủ giao.