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    Quốc phòng - An ninh

    Trung đoàn 915 phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

    Hữu Phúc - Văn Bình 13/07/2026 20:31

    Chiều 13/7, Trung đoàn 915 (đơn vị đóng quân tại Sân bay Phan Thiết) tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua với chủ đề “Toàn Trung đoàn thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giai đoạn 2026 - 2030”.

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    Đại tá Lê Bá Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 915 phát biểu tại buổi lễ

    Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Bá Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung đoàn 915 nhấn mạnh, phong trào thi đua được phát động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng hằng năm và giai đoạn 2026 - 2030.

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    Đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Trung đoàn 915 ký kết giao ước thi đua

    Giai đoạn 2026 - 2030, phong trào thi đua tập trung vào nâng cao chất lượng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

    Trung đoàn 915 quyết tâm đưa phong trào thi đua trở thành động lực quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

    Đại tá Lê Bá Hiệp, Chính ủy Trung đoàn 915 trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và 2025
    Đại tá Lê Bá Hiệp, Chính ủy Trung đoàn 915 trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và 2025

    Thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Trung đoàn 915 đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2024 và 2025.

    Quang cảnh Lễ phát động thi đua
    Quang cảnh lễ phát động thi đua
    Hữu Phúc - Văn Bình Hữu Phúc - Văn Bình

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      Quốc phòng - An ninh
      Trung đoàn 915 phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng
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